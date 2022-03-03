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Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. Він помилявся, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. Він помилявся, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що вільний світ притягує Путіна до відповідальності.

Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся", - йдеться в повідомленні.

За словами президента США, він витратив "незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників".

"Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", - дода Байден.

Також читайте: Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден

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Топ коментарі
+16
Байден Не допоможеш зараз, відтягнеш війну ну може на місяць. Байден не тупи закрий небо. ВЖЕ. НЕГАЙНО. Байден закрий небо над Україною.
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03.03.2022 02:42
+14
Небо закрий!
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03.03.2022 02:33
+12
пока отбой даем только мы украинцы так что Байдену скромнее надо быть
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03.03.2022 02:43
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Частково він виявився правий, нажаль.
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03.03.2022 02:32 Відповісти
Небо закрий!
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03.03.2022 02:33 Відповісти
Краще зброю новітню і побільше.
Найманцями в іноземний легіон тисяч 5 спецури США у відставці відправити.
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03.03.2022 02:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не зрозуміло, яку НАТО дало відповідь...
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03.03.2022 02:37 Відповісти
Як мінімум постачає зброю. Навіть Німеччина і Норвегія
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03.03.2022 02:38 Відповісти
Кацапи. Критиканів зразу *****!
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03.03.2022 02:45 Відповісти
не хочу коментувати.
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03.03.2022 02:41 Відповісти
Байден Не допоможеш зараз, відтягнеш війну ну може на місяць. Байден не тупи закрий небо. ВЖЕ. НЕГАЙНО. Байден закрий небо над Україною.
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03.03.2022 02:42 Відповісти
пока отбой даем только мы украинцы так что Байдену скромнее надо быть
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03.03.2022 02:43 Відповісти
с помощью союзников. Это нельзя отрицать
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03.03.2022 15:59 Відповісти
Сумно що кацапи бункерну крису самі на шматки розірвуть!!! Так хотів побачити як він ридає у Гаазі, я б поїхав на вирок!!! Щоб крикнути "здохні ТВАРЬ" !!!
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03.03.2022 02:44 Відповісти
ВСУ переходят в контрнаступление сразу по нескольким фронтам, перехватывая инициативу.
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03.03.2022 02:44 Відповісти
Украинская армия перешла в наступление под Харьковом и начала зачистку российской группировки в окрестностях Василькова. Прямо сейчас ВСУ высокоточно работают по группировке российских войск в районе Макарова к западу от Киева. Постепенно армия Украины переходит в контрнаступление сразу по нескольким фронтам, перехватывая инициативу на фоне серьезных потерь личного состава, бронетехники и отсутствия продовольственного обеспечения российских военных.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247327_1646224392
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03.03.2022 02:45 Відповісти
Макаров еще в обед взяли .... у тебя новости протухли как паек у рашистов
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03.03.2022 03:03 Відповісти
Никто никому не может приказать держать "гордое" молчанье. Воздадим благодарность и уважение ВСУ. Пожелаем нашим бойцам вернуться с фронта с победой и живыми. В данной ситуации, кичиться эксклюзивом - себя не уважать.
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03.03.2022 03:28 Відповісти
ЗЫ... Если у вас есть последняя инфа, добавьте, без выпендриваний. Е примеру, петиция о закрытии неба над Украиной собрала более миллиона голосов - голосовали люди со всего мира. Теперь её должны, по регламенту, рассмотреть страны НАТО.
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03.03.2022 03:34 Відповісти
Муйня якась твоє джерело. Маю під Васильковом очі й вуха.
Там "російського угрупування" не було, був давно десант - постріляли, далі тіки обстріли та поодинокі деверсанти.
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03.03.2022 04:42 Відповісти
Добре що першинги дали...
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03.03.2022 03:00 Відповісти
Це хто казав?
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03.03.2022 05:31 Відповісти
Попросить iранцiв
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03.03.2022 03:01 Відповісти
Я не понимаю почему нельзя организовать обученных людей под видом иностранцев желающих воевать за нас. Типа "Мы тут с моими друзяками приплыли на личном авианосце моего друга из Техаса, поможем как сможем"?
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03.03.2022 03:04 Відповісти
У них на такое духу не хватит.
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03.03.2022 07:42 Відповісти
то всьо фігня ... треба вже джихад москалям проголошувати
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03.03.2022 03:11 Відповісти
Ось і настав цей день! Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії!
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03.03.2022 03:37 Відповісти
"МОЖЛИВИХ" ЛИШНЄ СЛОВО...
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03.03.2022 04:07 Відповісти
Йому добре по телеку дивитися як українці бьются, Бідон, закрий небо падла!
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03.03.2022 05:30 Відповісти
Вільний світ спостерігав як х..ло готується до вторгнення та та бекав- не можна відключати свіфт... . Тьху *** толєрасти європейські. Своїм беканням і підзадорили міль . А гинуть наші лбди
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03.03.2022 05:58 Відповісти
А самі навіть літаків нам не дали. дивляться, як рашисти розстрілюють Харків, Охтирку, Ізюм, а небо закрити і не думають. бояться путлєра, аж уссикаються.
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03.03.2022 07:59 Відповісти
 
 