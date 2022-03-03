УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17305 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3844 2
агресія (632) Росія (28488) Міжнародний_кримінальний_суд (39)

Через російську агресію в Україні до міжнародного суду звернулося вже 38 країн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через російську агресію в Україні до міжнародного суду звернулося вже 38 країн

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у твіттері. 

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - відзначив Джонсон.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, серед країн, які звернулися до МКС, – Велика Британія, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

"Окреме велике дякую Литві, яка перша зробила окреме звернення", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відповість за кожен злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття, - МЗС

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСУ при полной поддержке народа Украины одержат победу над путинскими фашистами. Даже ватники и кремлеботы с этим согласны - Они 8 лет подряд твердят украинцам что российская армия это Фейк
показати весь коментар
03.03.2022 02:41 Відповісти
что Россия это фейк...это страна 404
показати весь коментар
03.03.2022 02:58 Відповісти
 
 