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Фахівці створили відео з фальшивим Путіним, аби попередити українців про провокації

Новини Цензор.НЕТ Технології

Можлива поява фейкових відео з керівництвом країни

Цензор.НЕТ зазначає, що у мережі з'явилося відео з фальшивим путіним, який нібито розповідає про досягнення миру після розв'язаної в Україні війни. Зрозуміло, що президент росії такого сказати не міг. Це фейкове відео створив штучний інтелект. Ролик розмістив у своєму Facebook Зураб Аласанія.

Таким чином українцям демонструють, що російські окупанти можуть створити подібні фейкові відео, наприклад, і з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "оголошуватиме капітуляцію".

"Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете?" - підписав ролик Аласанія.

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Топ коментарі
+16
Або кретином, або кацапом - особливої різниці нема. А хулі - тілівізарвратьнєможет!
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03.03.2022 03:20
+15
так собі deepfake ... видно косяки
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03.03.2022 03:13
+13
Это на скорую руку для примера
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03.03.2022 03:23
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Я в шоці
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03.03.2022 03:13 Відповісти
так собі deepfake ... видно косяки
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03.03.2022 03:13 Відповісти
"нєзавісімость Крима в составі України"(це шедевр) але дійсно будемо на поготові, у разі чого
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03.03.2022 10:32 Відповісти
якщо здалеку, неуважно і швидко - непогано ...
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Щоб дого, щоб краще виглядало, потрібно більше "навчати" програму, а також потратити більше машинного часу для якіснішої картинки
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Треба бути повним кретином, щоб повірити у правдивість такого відео
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03.03.2022 03:15 Відповісти
Або кретином, або кацапом - особливої різниці нема. А **** - тілівізарвратьнєможет!
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03.03.2022 03:20 Відповісти
Это на скорую руку для примера
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03.03.2022 03:23 Відповісти
Не кажи , якщо на задньому плані будуть охоронці Гаагського трибунала , то вій не таке скаже .
Не кажучі про допит в СБУ ... Там усі буряти щиро ******* й поважають "брацццкий нАрод" , Україну й волають ******-Пуйло !
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03.03.2022 03:25 Відповісти
Какая табакерка? Прикладом, пока мозги не потекут ))
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03.03.2022 03:22 Відповісти
Если это сможет помочь, то стоит скинуться Голливуду на производство и Anonymus на взлом русских телеканалов.
Пусть займутся массовым опровержением
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03.03.2022 04:36 Відповісти
На коленке делали .
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03.03.2022 04:58 Відповісти
Надо было в конце "выступления" добавить,-
Путин: А хотите, я для вас сейчас спою,-
Батько наш Бандера,
Украина - мати...
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03.03.2022 07:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fKeNywNNBMc
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03.03.2022 09:43 Відповісти
Відео - так собі, а от до звукового ряду - не підкопатися.
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03.03.2022 07:22 Відповісти
**#нуті рашиссти навіть не розуміють що якщо Хтось обявить капітуляцію чи якісь там договорняки окрім повної капитуляції засрашки, той зразу піде у слід ща русскім воєнним карабльом.
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Тролінг висшего уровня.
Але треба було б якоїсь х*йні понатикати:
Тіпа... я устал я застрелілся
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03.03.2022 10:27 Відповісти
Начебто тут є люди, хто шарить у відео-монтажі доволі непогано. А є кваліфіковані фото-шопери(краще хто має досвід роботи в рекламі чи чомусь подібному)? Як на вас вийти, координати якісь може дайте? А то є ідеї(і постійно з'являються все нові) для наочної анти-путлєровської агитації, а ось криві руки не дозволяють реалізовати їх красиво(це як собака - все розумію, як повинно бути а сказати намалювати не можу ). Це може розповсюджуватись як в інтернеті, так і на білл-бордах, сіті-лайтах тощо - гумор і кепкування з недолугого ************* це також наша зброя!

Ось три замальовочки зходу: до папуаса, що голий, але в своєму національному "нацюцюрнику" на члені, прифотошопити пику путлєра, а на місце "нацюцюрника" - якийсь **************** ракетний комплекс. І підпис: Великі ракетні комплекси маленького путуаса(робив таку в 14-му в пейнті - дуже криво вийшло, і не можу вже знайти).

Ще: Зеленський грає зрозуміло чим на піаніно, але ввх там прифотошеплений так, що то Зе наче не грає, а дає тупіну на ротяку.

Третє: картина великого українського митця Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі" - тягнуть вони не баржу, а "русскій ваєнний корабль" в зрозумілому напрямку, ще й можна новий український дорожній вказівник туди додати - "*****, знову *****, до росії *****!", а якщо мати натхнення, то взагалі і пики їм всім поклеїти ******** кацапячої "іліти" включно з конякою і пропагандонами.

Якось так.
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03.03.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=elSXplFsaew

ostorozno, mnogo mata....
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03.03.2022 10:53 Відповісти
А сделайте ролик, как он расскзывает что он - *****.
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03.03.2022 11:18 Відповісти
ТОЖЕ МНЕ СЛАВЯНИН С ЕВРЕЙСКИМИ КОРНЯМИ ПО МАМКЕ !!!
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03.03.2022 18:34 Відповісти
ОН НЕ ПУТИН, А ШЕЛОМОВ !!! ШОЛОМОВ !)
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03.03.2022 18:36 Відповісти
 
 