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Фахівці створили відео з фальшивим Путіним, аби попередити українців про провокації
Новини Цензор.НЕТ Технології
Можлива поява фейкових відео з керівництвом країни
Цензор.НЕТ зазначає, що у мережі з'явилося відео з фальшивим путіним, який нібито розповідає про досягнення миру після розв'язаної в Україні війни. Зрозуміло, що президент росії такого сказати не міг. Це фейкове відео створив штучний інтелект. Ролик розмістив у своєму Facebook Зураб Аласанія.
Таким чином українцям демонструють, що російські окупанти можуть створити подібні фейкові відео, наприклад, і з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "оголошуватиме капітуляцію".
"Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете?" - підписав ролик Аласанія.
Топ коментарі
+16 Michal Woronowsky
показати весь коментар03.03.2022 03:20
+15 Руслан Жгун
показати весь коментар03.03.2022 03:13
+13 Серж Пир
показати весь коментар03.03.2022 03:23
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Будь ласка, зачекайте...
Не кажучі про допит в СБУ ... Там усі буряти щиро ******* й поважають "брацццкий нАрод" , Україну й волають ******-Пуйло !
Пусть займутся массовым опровержением
Путин: А хотите, я для вас сейчас спою,-
Батько наш Бандера,
Украина - мати...
Але треба було б якоїсь х*йні понатикати:
Тіпа... я устал я застрелілся
сказатинамалювати не можу ). Це може розповсюджуватись як в інтернеті, так і на білл-бордах, сіті-лайтах тощо - гумор і кепкування з недолугого ************* це також наша зброя!
Ось три замальовочки зходу: до папуаса, що голий, але в своєму національному "нацюцюрнику" на члені, прифотошопити пику путлєра, а на місце "нацюцюрника" - якийсь **************** ракетний комплекс. І підпис: Великі ракетні комплекси маленького путуаса(робив таку в 14-му в пейнті - дуже криво вийшло, і не можу вже знайти).
Ще: Зеленський грає зрозуміло чим на піаніно, але ввх там прифотошеплений так, що то Зе наче не грає, а дає тупіну на ротяку.
Третє: картина великого українського митця Іллі Рєпіна "Бурлаки на Волзі" - тягнуть вони не баржу, а "русскій ваєнний корабль" в зрозумілому напрямку, ще й можна новий український дорожній вказівник туди додати - "*****, знову *****, до росії *****!", а якщо мати натхнення, то взагалі і пики їм всім поклеїти ******** кацапячої "іліти" включно з конякою і пропагандонами.
Якось так.
ostorozno, mnogo mata....