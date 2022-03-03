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Суд в Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів Росії на території України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Суд в Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів Росії на території України

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії на території України.

Про це повідомив очільник Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає Цензор.НЕТ.

"Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою", - йдеться в повідомленні.

"Як зазначалося в моїй заяві від 28 лютого, під час попереднього вивчення ситуації в Україні мій Офіс вбачає обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені злочини, що підлягають юрисдикції Суду, і визначив потенційні справи, які можуть бути визнані прийнятними. Приступаючи до виконання своїх обов’язків, я прагнутиму до взаємодії з усіма відповідними зацікавленими сторонами та сторонами конфлікту, забезпечуючи об’єктивне та незалежне проведення розслідування з повною повагою до принципу взаємодоповнюваності. Водночас, ми залишатимемося зосередженими на нашій головній цілі: забезпеченні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Підтримка держав-учасниць і міжнародного співтовариства в ширшому сенсі матиме важливе значення, оскільки ми прагнемо подолати невід'ємні проблеми, що виникають під час проведення цих розслідувань", - зазначив Хан.

Також він закликав всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права.

Також читайте: Через російську агресію в Україні до міжнародного суду звернулося вже 38 країн

Автор: Богдан Гуньковський
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Судить??? Или просто завалить?? Вот в чём вопрос... начнёшь судить - вообще святым для половины касапов станет.. завалить правильно.. желательно как кадафи..
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03.03.2022 09:49 Відповісти
кацапы, вам придется выплачивать компенсации и репарации.
чем раньше вы остановите войну, тем дешевле она вам обойдется.
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03.03.2022 11:05 Відповісти
Процесс долгий, но необходимый, иначе это Преступление орки затрут, заретушируют в истории, и сделают себя жертвами
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03.03.2022 10:00 Відповісти
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03.03.2022 10:14 Відповісти
Останні слова Путлера будуть: "- І ти, Рамзан????"
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03.03.2022 10:20 Відповісти
З МН17 тягнули судді роки…
Можливо, хоть зараз самі судді приїдуть в Україну та зможуть під обстрілами московитів думати швидше !!
Сподіваємося на їх компетентність та оперативність!!,
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03.03.2022 11:56 Відповісти
Там таких нету. Они со своим то самолётом ничего не решили..
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31.05.2022 15:36 Відповісти
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03.03.2022 19:20 Відповісти
 
 