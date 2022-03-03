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Ми не бачимо ознак, що білоруська армія готується до наступу в Україну, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми не бачимо ознак, що білоруська армія готується до наступу в Україну, - Пентагон

Міністерство оборони США не має інформації, яка б вказувала на підготовку білоруських збройних сил до безпосередньої участі в боях в Україні.

Про це заявив у середу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо інформації", - сказав Кірбі у відповідь на запитання, чи бачить Пентагон будь-які ознаки участі або підготовки до участі білоруських військових у бойових діях в Україні.

Він також зазначив, що американська розвідка наразі не має підтверджень, що Путін підводить додаткові підрозділи з інших регіонів своєї країни для посилення позицій. За словами Кірбі, Путін з осені минулого року зосередив поблизу України близько 150 тисяч військових, більшість із них зараз вже увійшли в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович

Зараз росіяни втратили наступальний темп, однак поки що зберігають достатньо сил для наступу. Водночас і українська сторона відновила власні сили й готова до сміливого протистояння, зауважив речник Пентагону.

Він зазначив, що Путін все ще має варіанти для того, щоб запобігти гіршому сценарію, а саме зупинити ескалацію й погодитися на режим припинення вогню.

"І я вважаю відверто, що майбутнє України мають обирати самі українці", - додав речник Міністерства оборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь з Росією - одна сторона конфлікту, незалежно від того, чи будуть введені її сухопутні війська, - Веніславський

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Топ коментарі
+14
Хитрий тарган пойняв, що пахне смаженим і що економіка Пуйла валиться і йому не будуть давати бабло.
Питання:
Як швидко тарган знову стане типу проєвропейським політиком?
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03.03.2022 03:22
+9
а потом ... одним движением хакера - кошелек превращается .. кошелек превращается ... в дырку от бублкиа
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03.03.2022 03:35
+9
проект под названием беларусь нужно будет зарывать, параллельно с развалом россии на куски ... эти ублюдки, своим вероломным нападением, бомбежками, и пассионарством не заслуживают иметь страну размером больше Лихтенштейна ... никой армии, и никакого президента ... только полностью подконтрольный Украине парламент
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03.03.2022 03:46
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03.03.2022 03:22 Відповісти
Набридло повторювати, що ота б'єлораша - єдіноє государство з московією з 1996 року, у 1999 остаточно сформоване це єдінєніє, тобто білоруський національний округ.
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03.03.2022 03:45 Відповісти
Вони вже в кацапській формі під Черніговом мабудь ?
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03.03.2022 07:10 Відповісти
Хитрий тарган пойняв, що пахне смаженим і що економіка Пуйла валиться і йому не будуть давати бабло.
Питання:
Як швидко тарган знову стане типу проєвропейським політиком?
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03.03.2022 03:22 Відповісти
он не будет никакм про-евпроейским политиком украинская армия должна его уничтожить - всех белорусов которые воевали или отдавали приказы уничтожить армиии в Беларуси и ращке быть не ДОЛЖНО
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03.03.2022 03:26 Відповісти
Що він несе ?
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03.03.2022 03:24 Відповісти
Про те, що РФ нападе, вони зарання повідомили. Зеленський 16 лютого, ще й день ненападу(єднання) святкував.
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03.03.2022 03:30 Відповісти
они уже зашли может просто в бои не вступали - Луку надо наказать после разгрома ращки - никаких там судов и остальной херни - введем войска за ракеты - суки
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03.03.2022 03:24 Відповісти
Саме так, була інфа тут на цензорі про 36 тис на кордоні і що деякі вже пішли та цивільні їх заблокували. Можливо лука уклав таємний пакт із заходом.
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03.03.2022 03:54 Відповісти
Кошелек путина Абрамович решил быстро продать клуб Челси. Он предлагал его купить одному швейцарскому бизнесмену.

Он понимает, что клуб у него отберут.

Отберите побыстрее у него Челси и продайте на открытом аукционе!
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03.03.2022 03:25 Відповісти
Биткоин вырос с начала войны с 33 000 до 44 000.

Российские чиновники понимают, что у них все отберут и прячут деньги в криптовалюту!

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
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03.03.2022 03:27 Відповісти
а потом ... одним движением хакера - кошелек превращается .. кошелек превращается ... в дырку от бублкиа
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03.03.2022 03:35 Відповісти
Було повідомлення, що адміністратори криптовалют заблокували таку можливість посля початку війни. Насправді хз.
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03.03.2022 03:58 Відповісти
Білоруси десь посередині, не парашинці, але ще не вільний народ.
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03.03.2022 03:33 Відповісти
дело не в том что ни вiльнi или нет - они вполне себе поддерживают русский шовинизм союз с рашкой - лишь бы луку снять а то что им впарят такую же кацпаскцю Тихановскую или бабарейко им по фи
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03.03.2022 03:39 Відповісти
нам впарили ЗЕ? чи самі обрали?
я не обирав, баригу теж не обирав
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03.03.2022 03:41 Відповісти
слыш а кого ты "обырав"
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03.03.2022 03:48 Відповісти
на очах всйого світу одна країна знищюе іншу...
всі дивляться....- я не сплю?
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03.03.2022 03:44 Відповісти
Я сьогодні теж так подумала,щоб проснутися і все це виявилося страшним сном..
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03.03.2022 04:07 Відповісти
проект под названием беларусь нужно будет зарывать, параллельно с развалом россии на куски ... эти ублюдки, своим вероломным нападением, бомбежками, и пассионарством не заслуживают иметь страну размером больше Лихтенштейна ... никой армии, и никакого президента ... только полностью подконтрольный Украине парламент
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03.03.2022 03:46 Відповісти
Треба закрити проект БССР, а назва то таке. Третьої країни поряд, з назвою, що відсилає до литвинів Європа не винесе 😂
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03.03.2022 04:09 Відповісти
Тут две причины. 1. Беларусы реально не хотят воевать с украинцами, половина подразделений, что зайдут в Украину, разбегутся, а кто-то с оружием перейдут. 2. Лука видит последствия путинской авантюры и ищет способы извернуться. По этому он будет тянуть до последнего, но есть уже подозрение, что беларусскими вояками командует не он.
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03.03.2022 03:46 Відповісти
Без причин, но сябры позорно облажались. Даже тихановские букетики не носят бацьке, шобы не разрешал с Беларуси делать ракетные атаки по Украине. Сябры , вам лучше молчать в тряпочку и не отсвечивать.
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03.03.2022 04:24 Відповісти
Ясный-красный, видя ноль на своей броне так и хочется ринуться в бой.
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03.03.2022 05:20 Відповісти
Можете не сомневаться, у нас есть ватные уроды, готовые воевать с вами, но их не так уж и много. Надо понимать, что российской агентурой пронизаны все беларусские силовые структуры.
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03.03.2022 05:51 Відповісти
Украина тоже через это прошла и скоро вычистит из своих институтов власти всю агентуру из раши. Жаль , что таким горьким путём идёт очищение .
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03.03.2022 07:14 Відповісти
У нас это будет еще горше. И позор.
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03.03.2022 09:53 Відповісти
Там силовиками і військовими командують кацапські хреніни, як було у нас при Януковичу, але Луку це не врятує, він їх призначав на посади.
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03.03.2022 07:02 Відповісти
Вусатий думає відпетляти. І нехай. Абсолютно не хочеться, щоб білорусам йшли похоронки.
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03.03.2022 04:20 Відповісти
а тебе хочется еще пол-сотни-сотню стартов "калибров" по городам Украины с территории **********? А еще сотню-другую вылетов Су-25 из Бобруйска??
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03.03.2022 04:40 Відповісти
Однозначно надо отвечать. Пара Точек-у спасет сотни жизней, А МОЖЕТ, ТЫСЯЧИ. Беларусы все понимают, кругом только и говорят, что отвечать за действия Луки придется всем.
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03.03.2022 05:53 Відповісти
***** нам нужен еще международный скандал . ассимилируйтесь себе дальше с кацапами и их фублём.
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03.03.2022 06:39 Відповісти
тепер вже засцяли бєлосрашки, а раніше точно збиралися
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03.03.2022 05:17 Відповісти
Знакомая кацапская тактика - натравливай народы друг на друга. Прокололся, свин, знаешь на чем? Очень вы любите всем давать кликухи, кругом у вас хачи, чухны, чурки, хохлы, бульбаши.
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03.03.2022 05:56 Відповісти
бяло-руцкі херої побачили/почули/передали один одному що в мозир привезли багато чеченського перегною і задор повоювати іссяк....
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03.03.2022 05:57 Відповісти
Нет у них задора воевать. Спецназ, возможно будет, остальные разбегутся. Таракан это понимает.
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03.03.2022 06:31 Відповісти
Бульбофюрер відчув чим смердить і одразу закосив під миротворця. Падло РАБ х*ла
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03.03.2022 06:23 Відповісти
Бацька побачив на скільки часу кадировців вистачило в Україні.
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03.03.2022 06:37 Відповісти
Они там вообще головой ударились? С территории белорусии идут войска, летит авиация, работает артиллерия, а они ничего не видят Закройте УКРАИНСКОЕ НЕБО!!!
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03.03.2022 06:47 Відповісти
 
 