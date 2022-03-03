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Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали

Президент Володимир Зеленський порадив росіянам забрати з території України додому в РФ своїх військових.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому", - зазначив глава держави.

"Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…", - додав він.

Читайте також: Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+20
Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
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03.03.2022 04:30
+19
Рядові воїни Московії виглядають, як бомжі, вони не бачили нормального життя, обличчя позбавлені інтелекту, Україна для них країна Оз
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03.03.2022 04:37
+18
пля наши с ними носятся как с торбами - вы что совсем охренели ? они пришли убивать наших детей и родителей! сука вы им еще амнистию устройте
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03.03.2022 04:34
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Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
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03.03.2022 04:30 Відповісти
підсказує помилки?
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03.03.2022 06:03 Відповісти
Остаётся только догадываться как там главы Китая, Турции, Финляндии, Японии катаются по полу от сверхжалкого зрелища под названием "самая ******** "армия" в мире". Впрочем мы всем миром угораем по полной.
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03.03.2022 10:54 Відповісти
Я видел цифру - 5000 рублей за доллар! Я слышал иностранную речь и плачь матерей! Уводите своих солдат пока не стало слишком поздно, в Украине найдете лишь смерть - 9000 тыс. ваших солдат за 7 дней!
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03.03.2022 04:30 Відповісти
plius nevedomo skoljko tyšč podoxlo v gospitaliax po tu storonu. 4-5-7 ?
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Нужно оставить этих ублюдков в Украине в плену. Пусть после войны восстанавливают всё то что разрушили.
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03.03.2022 04:31 Відповісти
вони напрацюють. Інтелекту 0, якщо погодилися бути "м'ясом" у війні проти України
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03.03.2022 04:38 Відповісти
Ну не знаю, один уже сказал что остаться хочет, стремно. Достаточно было про- кацапского Донбасса.
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03.03.2022 08:15 Відповісти
Вы и в правду думаете что эти, рукожопые, кацапы могут что то нормально построить?
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03.03.2022 08:17 Відповісти
Копать и носить, много ума не надо.
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03.03.2022 08:23 Відповісти
oni i eto umudrjatsa nakosjachit
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03.03.2022 08:54 Відповісти
Да ну их. Кормить ещё этих бомжей, где-то заселять, обеспечивать. А они такие, что и могут пойти украсть, изнасиловать. Да и вряд ли после всего кто-то из наших граждан станет этим заниматься. Никто не станет терпеть возле себя вчерашнего оккупанта.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Ці кацапські рукожопи набудують так, що після них ще й прийдеться перероблювати
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03.03.2022 08:34 Відповісти
Эти макаки тут такого понавосстанавливают... Ну их *****! Тупорылое пушечное мясо. У всех отговорки как под копирку - "мы не знали, мы не думали". Говорилось уже не раз, что среднее расеянское существо верит только телеку и даже не способно проверить получаемую инфу из других источников даже при наличии инета. А учитывая, что многие пленные родом из каких-то диких ****** роиси, то их дело обстоит ещё хуже.
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03.03.2022 11:03 Відповісти
пля наши с ними носятся как с торбами - вы что совсем охренели ? они пришли убивать наших детей и родителей! **** вы им еще амнистию устройте
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03.03.2022 04:34 Відповісти
Це для того, щоб вони не боялися здаватися в полон.
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03.03.2022 06:05 Відповісти
а по тв зачем их гуманизировать типа простые мужики их обманули - сидят на прессухе без наручников свободно трныдят как буд-то они не убийцы а туристы
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03.03.2022 06:09 Відповісти
Вот это кстати ****** как бесит. У них в пробитых наглухо пропагандой бошках до сих пор светятся теги "мыадиннарот", "мыневинаваты" и т.п. Фу, ****! Мерзость!

Я ещё не видел ни одного видео, где солдафон или вояка на коленях просит прощения.
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Что за чушь? Даже сейчас, по доброй воле, просто так, они в плен не здаются! А только под угрозой физического уничтожения.
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03.03.2022 08:53 Відповісти
- пострелял по населённому пункту

- сдался в плен ЗСУ

- накормили, напоили, переодели, залечили, дали 5 млн. бесполезных бумажек

- привезли к границе и отпустили

- ??????

- PROFIT!

Вообще люди правы - что-то с ними много цацкаются. Я всё понимаю - нужно с пленными обходится нормально. А с добровольными тем более. Но тем не менее...
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03.03.2022 11:19 Відповісти
И ещё - эти ****** в обосранных портянках уже в курсе, что в их недостране началась зарождаться Северная Корея 2 и теперь могут начать клянчить политическое убежище.
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03.03.2022 11:27 Відповісти
Що Ви хочете? Це підтримує Бубочка. Це Голи у власні ворота. Так, це зрада.
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03.03.2022 09:21 Відповісти
Рядові воїни Московії виглядають, як бомжі, вони не бачили нормального життя, обличчя позбавлені інтелекту, Україна для них країна Оз
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03.03.2022 04:37 Відповісти
"ліцо рускава міра" 🤢
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03.03.2022 11:29 Відповісти
Пленных нужно держать близко к нашим, чтобы не дай Бог любые бомбы или ракеты ощущались ими одинаково
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03.03.2022 04:39 Відповісти
кацапам похрен. Пленные для них - это уже списанный материал.
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03.03.2022 04:44 Відповісти
Среди пленных есть и офицеры. Ты думаешь они зря одного косатика побежали бегом менять возле Сум ?
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03.03.2022 04:50 Відповісти
Командир забрал своего солдата, что бы перед его мамкой не стыдно было.. это частный случай, договор на месте был, руководство об этом даже не знает. А тех, у кого побольше звезд, им насрать на отработаный материал.
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03.03.2022 04:55 Відповісти
потенциальный "обменный фонд" можно на некоторое время оставлять.
А вообще - у них не война а "спеоперация", и поэтому они все террористы, и подлежат ликвидации в периоцд продолжающихся военных действий. Куда они едут и зачем - они прекрасно знают.
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03.03.2022 04:56 Відповісти
СОГЛАСЕН.
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03.03.2022 08:16 Відповісти
Там поліцаї були... а в полоні їх шеф-подельнік.. міг ще щось і ляпнути про своїх"однополчан" про якісь темні делішки... а наші хлопці теж в тих поліцаїв були, практично на передку.. от і зробили бліц обмін..
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03.03.2022 09:19 Відповісти
Бросьте генерировать ненужную эмпатию. Лучше оберните ее на котов - ваша психика будет здоровее.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
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03.03.2022 04:47 Відповісти
Чеченцы пишут"не повторяйте наших ошибок,не панькайтесь с русскими пленными, они потом опять прийдут вас убивать"
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03.03.2022 04:51 Відповісти
ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ.
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03.03.2022 08:19 Відповісти
Как можно считать ублюдков обстреливающих из "градов" и бомбами убивающих мирных жителей Украины растерянными детьми Пане Президент. Только око за око,зуб за зуб.
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03.03.2022 04:58 Відповісти
Що в нас за риторика така дурна. Ці діти градами розбивають пологові. Може треба казати, що вони військові злочинці і будуть за це відповідати . Шо за скіглення, може нам ще їх пожаліть, за те що вони нас вбивають. Може треба казать, що ваші діти - окупанти і ми їх знищимо, якщо вони не заберуться. Занили- діти. Зустрінся з цією дитиною беззброїний, коли в нього автомат буде, навряд він тебе пошкодує.Ці діти чоловіка за мобільний вбили. То ж давайте не будем
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03.03.2022 05:12 Відповісти
Слово "порадив" якось звучить недоречно, вони розуміють на мові прикордонників з о.Зміїного.
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03.03.2022 06:55 Відповісти
Давайте ще їх спалену дитячу військову техніку відремонтуємо і віддамо її їм назад, хай далі граються!
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03.03.2022 07:36 Відповісти
Какое ,,заберите"? Шоб они вернулись убивать назад?! Мочить всех пленных, кацапы пусть забирают трупы!!
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03.03.2022 08:07 Відповісти
ПЛЕННЫХ ПЕШИМ МАРШЕМ ДО СТОЛИЦЫ АГРЕССОРА ПОД КОНВОЕМ ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 08:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
А что там с COVIDом ?
На нас напали в период обострения эпидемии. Был в убежище, там человек 300, и все без масок! Зашел в АТБ, даже у продавцов маски на шее.
От коронавируса погибнет в 100 раз больше людей, чем от врага.
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03.03.2022 08:17 Відповісти
А це вже такі жорстокі реалії війни... гинуть в воєнних конфліктах приблизно 1 (бойові втрати)до 2 (хвороби, голод і т. п.). І чим відсталіша країна, тим це співвідношення більшає..
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03.03.2022 09:23 Відповісти
хм. матеря - заберите своих вояк-убийц !? та не - лучше пусть их трупы собаки доедают, а тех что оставили в живых - обменивать на Наших пацанов которые сидят по подвалам в лугандоне еще с 2014 года и нужно подумать еще про тех кто сидит по СИЗО в московии как якобы диверсанты !!!
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03.03.2022 08:19 Відповісти
Хоть псы сыты будут
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03.03.2022 08:50 Відповісти
У орков самая примитивная отмазка "мы не знали", - это ВРАНЬЕ! Все они знали, - командиры получали боевую задачу, направление и цель, и они должны были отдавать боевой приказ своим подчиненным. Не ведитесь на эту херню.
И так как для россии это "спецоперация", то ВСЕ, кто вошли в Украину - ТЕРРОРИСТЫ, которых никто не обязан брать в плен!!!
Войну же россия не объявляла?
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03.03.2022 08:19 Відповісти
Полонені росіяни дали пресконференцію українським ЗМІ - YouTube

ЦЯ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ - ДИВЕРСІЯ ,
ВОНА ВПЛИВАЄ НА МОРАЛЬНИЙ ДУХ НЕГАТИВНО.
ДЕ розгромні питання ? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ?
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03.03.2022 09:09 Відповісти
Может для руцких свиноматок Зеленский сказал и правильно. Но мы должны помнить, что они не "дети", а убийцы и лживые подлецы. И все их сказки про "учения" это бешевая отмазка сочененная для них в генштабе армии агрессора
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03.03.2022 08:23 Відповісти
Это не дети это убийцы
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03.03.2022 08:25 Відповісти
Ну не хотят забирать никого, ни живых ни мёртвых. Я думаю украинская сторона сделала что могла чтоб обратить внимание российской общественности. Просроченный или никому не нужный материал утилизируется.
Я просто в шоке от того что на российской границе нет скопления каких либо родственников кто пытается найти своих " личинок" . Та даже если это " фэйк" звучит в их голове, неужели просто в облом ппозвонить проверить? Смотрела на YouTube видео где папаша одного из тех первых 2 взятых в плен говорит что узнал о сыне но НЕ поверил думал это фэйк, показал видео на работе и коллеги успокающе подтвердили что " фэйк" пока кто то настойчиво не позвонил ему на его же личный телефон, и только тогда он поверил. Все интервью носило такой характер как будто о погоде говорили. Так если кацам ничего не надо то может хватит просить их о чем то?
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03.03.2022 08:32 Відповісти
эти дети в форме врага приехали не на прогулку...
обманутые или нет (ибо 2-3 месяца до этого их готовили на учениях и не надо быть гением чтобы понять к броску на кого их тренируют), эти дети приехали не на велосипедах поиграть в песочнице - они на условно))) современной технике массового поражения... и плачут они только от страха, попав в плен...а до этого делаю шикарные фото стреляя по хохлам (пардон за слово)...
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Это, просто какой-то дебилизм! Неужели не понятно, что их пришьют снова, если не в передовых частях, то в резерве, во втором эшелоне. Или просто "кто-то" пиарится и хочет выглядеть по телевизору - добрым и человечным? Так это - нахер никому не надо, никто не оценит, ни на западе, ни тем более, на кацапстане. Просто убивать Украинцев будут дольше и больше.
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03.03.2022 09:07 Відповісти
вони прилізуть знову,покрайній мірі більшість із них...до закінчення війни іх не віддавати...хіба нема де їх всіх тримати...хай червоний хрест годує...
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03.03.2022 09:25 Відповісти
По ходу в россии совсем плохо-

Батальоны "Азов" и "Правый сектор" (запрещен в России) не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор, ни один житель не смог покинуть город. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

"Тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки ("Правый сектор" - прим. ТАСС) людей не пускают, наоборот их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат. Там на данный момент более 60 человек, половина из них - это женщины и дети", - сказал он. Басурин подчеркнул, что ни один житель не смог воспользоваться гуманитарным коридором, а упомянутая им школа заминирована. Он добавил, что в Мариуполе наблюдается большая проблема с водой, электричеством и продуктами, однако украинские силовики продолжают удерживать там население.
"Город Мариуполь блокирован. <...> В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством. Люди как заложники. Они сейчас как в концлагере находятся, другого слова не подберешь. А вот эти горе-военные (украинские силовики - прим. ТАСС), они являются надсмотрщиками. <...> Можно так сказать: Мариуполь - это концлагерь».

Все! Может хватить милость проявлять? Каждый раз когда сочувствие проявляли сами потом страдали.
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03.03.2022 09:29 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 12:13 Відповісти
ЭТО ВАЩЕ,,, Ольга Ивановна
Сегодня, в 7:18Россия, Москва

Я своего сына-студента уже давно отправила в военкомат. Пусть идет служить, пусть идет защищать наш русский мир от нацистов. И пусть даже его там убьют во время спецоперации. Я всегда буду знать, что он погибнет не зря. Он погибнет, освобождая Украину от нацистов и наркоманов.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27371/4553447/
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03.03.2022 09:32 Відповісти
каламбур в "головах" у них )) это сама себя Украина освобождает от нацистов и наркоманов!! рускомирцев
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03.03.2022 10:56 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 12:12 Відповісти
da eto ne matj... Daže ***** nazvatj jazyk ne povaračivaetsia.
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Племена... совсем дикие и совсем дремучии..
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03.03.2022 09:37 Відповісти
Ми що, під час війни віддаємо полонених назад?? Їх же знову запустять сюди!
А як же обміни на наших, як відбудова наших міст?
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03.03.2022 10:15 Відповісти
Выбивайте на лбу клеймо или ещё где то чтоб видно было наверняка заблудится он во второй раз или нет. А лучше под наркозом чипируйте как животных, заодно можно будет выследить локацию.

п
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03.03.2022 10:39 Відповісти
В первую войну чеченцы тоже отдавали пленных солдат матерям. Ничем хорошим для чеченцев это не закончилось. Пусть работают на разборе завалов после артиллерийских и авиаударов. От места содержания до мест работ водить пешком.
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Идиот. Уже поотдавал, хватит. Сначала суд и тюрьма, а то опять окажется, что у нас гражданская война. Прежде чем делать дебильные заявления посоветуйся с юристами. Сейчас даже трупы нужно отдаватть задокументировав совместно с Красным Крестом.
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03.03.2022 10:53 Відповісти
расейская "мощь" это всегда МИФ!! сами свои корабли топили и этому события ставили памятник))
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03.03.2022 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ouXXAE73ASY
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03.03.2022 10:55 Відповісти
Щойно Зеленський;,,
Полонені росіяни- розгублені діти.

Заберіть їх додому...
****, вони воєнні злочинці Їх судити треба😡
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03.03.2022 10:57 Відповісти
І ще одне. Треба терміново нанести превентивний удар до ординському угрупуванню у Придністровї.
Вони готуються йти на Одесу у випадку висадки десанту. Допоки вони там сидять кучненько, лупанути так, щоби жоден орк не вижив.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
ЯКЩО ВОРОГ НЕ ЗДАЕТЬСЯ, ЙОГО ЗНИЩУЮТЬ.
Війною з Україною, РФ втратила статус сверхдержави. Передала цей статус Китаю.
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03.03.2022 12:02 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 12:11 Відповісти
это не дети а ублюдки!
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03.03.2022 13:34 Відповісти
 
 