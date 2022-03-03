Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський порадив росіянам забрати з території України додому в РФ своїх військових.
Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому", - зазначив глава держави.
"Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича
Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.
Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).
"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
Я ещё не видел ни одного видео, где солдафон или вояка на коленях просит прощения.
- сдался в плен ЗСУ
- накормили, напоили, переодели, залечили, дали 5 млн. бесполезных бумажек
- привезли к границе и отпустили
- ??????
- PROFIT!
Вообще люди правы - что-то с ними много цацкаются. Я всё понимаю - нужно с пленными обходится нормально. А с добровольными тем более. Но тем не менее...
А вообще - у них не война а "спеоперация", и поэтому они все террористы, и подлежат ликвидации в периоцд продолжающихся военных действий. Куда они едут и зачем - они прекрасно знают.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
На нас напали в период обострения эпидемии. Был в убежище, там человек 300, и все без масок! Зашел в АТБ, даже у продавцов маски на шее.
От коронавируса погибнет в 100 раз больше людей, чем от врага.
И так как для россии это "спецоперация", то ВСЕ, кто вошли в Украину - ТЕРРОРИСТЫ, которых никто не обязан брать в плен!!!
Войну же россия не объявляла?
ЦЯ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ - ДИВЕРСІЯ ,
ВОНА ВПЛИВАЄ НА МОРАЛЬНИЙ ДУХ НЕГАТИВНО.
ДЕ розгромні питання ? ХТО ЦЕ ЗРОБИВ?
Я просто в шоке от того что на российской границе нет скопления каких либо родственников кто пытается найти своих " личинок" . Та даже если это " фэйк" звучит в их голове, неужели просто в облом ппозвонить проверить? Смотрела на YouTube видео где папаша одного из тех первых 2 взятых в плен говорит что узнал о сыне но НЕ поверил думал это фэйк, показал видео на работе и коллеги успокающе подтвердили что " фэйк" пока кто то настойчиво не позвонил ему на его же личный телефон, и только тогда он поверил. Все интервью носило такой характер как будто о погоде говорили. Так если кацам ничего не надо то может хватит просить их о чем то?
обманутые или нет (ибо 2-3 месяца до этого их готовили на учениях и не надо быть гением чтобы понять к броску на кого их тренируют), эти дети приехали не на велосипедах поиграть в песочнице - они на условно))) современной технике массового поражения... и плачут они только от страха, попав в плен...а до этого делаю шикарные фото стреляя по хохлам (пардон за слово)...
Батальоны "Азов" и "Правый сектор" (запрещен в России) не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор, ни один житель не смог покинуть город. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".
"Тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки ("Правый сектор" - прим. ТАСС) людей не пускают, наоборот их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат. Там на данный момент более 60 человек, половина из них - это женщины и дети", - сказал он. Басурин подчеркнул, что ни один житель не смог воспользоваться гуманитарным коридором, а упомянутая им школа заминирована. Он добавил, что в Мариуполе наблюдается большая проблема с водой, электричеством и продуктами, однако украинские силовики продолжают удерживать там население.
"Город Мариуполь блокирован. <...> В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством. Люди как заложники. Они сейчас как в концлагере находятся, другого слова не подберешь. А вот эти горе-военные (украинские силовики - прим. ТАСС), они являются надсмотрщиками. <...> Можно так сказать: Мариуполь - это концлагерь».
Все! Может хватить милость проявлять? Каждый раз когда сочувствие проявляли сами потом страдали.
Сегодня, в 7:18Россия, Москва
Я своего сына-студента уже давно отправила в военкомат. Пусть идет служить, пусть идет защищать наш русский мир от нацистов. И пусть даже его там убьют во время спецоперации. Я всегда буду знать, что он погибнет не зря. Он погибнет, освобождая Украину от нацистов и наркоманов.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27371/4553447/
А як же обміни на наших, як відбудова наших міст?
п
Полонені росіяни- розгублені діти.
Заберіть їх додому...
****, вони воєнні злочинці Їх судити треба😡
Вони готуються йти на Одесу у випадку висадки десанту. Допоки вони там сидять кучненько, лупанути так, щоби жоден орк не вижив.
Війною з Україною, РФ втратила статус сверхдержави. Передала цей статус Китаю.