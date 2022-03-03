Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" та може продовжити його зниження
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".
Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
При цьому рейтинг поставлено на перегляд із можливістю зниження (RWN), повідомляється в пресрелізі агентства.
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