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Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" та може продовжити його зниження

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" та може продовжити його зниження

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".

Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому рейтинг поставлено на перегляд із можливістю зниження (RWN), повідомляється в пресрелізі агентства.

Читайте також: Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

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Топ коментарі
+4
главно дело - на ближайшие годы наглухо закрыть границу для граждан рф, и ее бывших колоний (белороссия там же).
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03.03.2022 05:08
+3
че-то путина не слышно не видно и в грудь себя лабутенами не бьет и шведу отсель уже не грозит
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03.03.2022 06:19
+2
Санкционным хером настучали по лбу одичалым)
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03.03.2022 06:17
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главно дело - на ближайшие годы наглухо закрыть границу для граждан рф, и ее бывших колоний (белороссия там же).
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03.03.2022 05:08 Відповісти
Суворий візовий режим, робочі візи лише айтішникам та іншим висококваліфікованим спеціалістам з обов'язковим записом на курси історії та української мови. Приблизно так.
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03.03.2022 05:17 Відповісти
айтишников надо своих выращивать и лелеять, а *********** совок нам некогда воспитывать. Пусть их толерантная Германия принимает.
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03.03.2022 05:24 Відповісти
бесполезно они тут нах..й не нужны своей ваты хватает
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03.03.2022 06:18 Відповісти
они уже суки лезут через Турция ОАЕ и так далее
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03.03.2022 06:16 Відповісти
как граждане Турции и арабы? Я шото не видел тут кацапов в бурнусах и фесках. Зато осенью их в Киев наехало как говна прямо через росийскую границу.
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03.03.2022 06:35 Відповісти
А що існує рейтинг нужче мусорного? Чи спеціально для теперішнього стану росії його вигадають? 😁
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03.03.2022 05:14 Відповісти
В - это далеко не мусорный. У них еще до лета есть куда отступать - ССС
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03.03.2022 05:30 Відповісти
Як казав класик: так ото у бон вояж, у добрий шлях 👍😀
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03.03.2022 05:36 Відповісти
ага, вперёд в прошлое. Элита будет рассчитываться соболями, а смерды - пенькой и лошадиными шкурами.
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03.03.2022 05:42 Відповісти
Я так розумію, що лаптєногіє незабаром будуть заздрити Північній Кореї
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03.03.2022 06:55 Відповісти
Не будут. В северной корее репа и ягель не растут - чего завидовать?
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03.03.2022 07:02 Відповісти
Санкционным хером настучали по лбу одичалым)
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03.03.2022 06:17 Відповісти
че-то путина не слышно не видно и в грудь себя лабутенами не бьет и шведу отсель уже не грозит
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03.03.2022 06:19 Відповісти
Скоро буде рейтинг «ЖЖЖ»
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03.03.2022 07:46 Відповісти
 
 