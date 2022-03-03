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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2698) війна (7386) Зеленський (10456) Путін (17375) санкції (2917) Трюдо Джастін (113)

Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію. Готуємо жорсткі та скоординовані санкції, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Слова підтримки він розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимире, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", - написав Трюдо.

Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.

"Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, зокрема, за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна", - підсумував він.

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возможно это закончится через несколько недель, если удвоить среднесуточные безвозвратные потери оккупантов - до трёх тысяч в сутки. Количество пленных пусть остаётся приблизительно на том же уровне.
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03.03.2022 05:20 Відповісти
В захваті, санкції...але невелика країна, що дає відсіч другій армії в світі по силі, зазнає постійних бомбардувань. А небо принципово не закриють щоб нам зверху не прилітало...
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03.03.2022 05:34 Відповісти
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 05:36 Відповісти
Россияне скиньте кровавый бандитский режим кремля, посылающий ваших детей на бессмысленную войну и смерть.
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03.03.2022 05:49 Відповісти
На заміну прийде другий, не кращий. Це основа їхнього існування вкрасти, вбити, збрехати, що не можна "унести"- знищити. Вихід один-утиль... Може аж тепер світ зрозуміє?
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03.03.2022 06:57 Відповісти
Коротко..
Мордор повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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03.03.2022 05:53 Відповісти
 
 