Весь світ підтримує Україну та закликає РФ припинити агресію. Готуємо жорсткі та скоординовані санкції, - Трюдо
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
Слова підтримки він розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні говорив із президентом Зеленським. Я вітав його лідерство та мужність українців. Володимире, Канада та весь світ підтримують вас і закликають до негайного припинення незаконних нападів президента Путіна, які призвели до загибелі мирних жителів", - написав Трюдо.
Також прем'єр написав про роботу над санкціями РФ.
"Ми продовжимо працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності, зокрема, за допомогою жорстких та скоординованих санкцій, і ми продовжимо підтримувати народ України. Наша підтримка непохитна", - підсумував він.
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