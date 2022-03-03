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Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків через війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків через війну проти України

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків у відповідь на вторгнення військ РФ до України.

Про це заявив міністр фінансів країни Сюн'їті Судзукі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Интерфакс".

Судзукі заявив журналістам, що Японія підтримує рішення ЄС.

За його словами, серед чотирьох банків, активи яких будуть заморожені, Банк ВТБ, Банк "Открытие", Совкомбанк та Новикомбанк. За даними міністерства фінансів Японії, обмеження набуде чинності на початку квітня.

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Япония прощупывает почву для возврата Курильских островов.
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03.03.2022 06:04 Відповісти
Помста русскага чілавєка:
https://www.facebook.com/groups/zalviv/posts/4931683473533312/
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03.03.2022 06:05 Відповісти
Доброго ранку бандерівці.
....
Коротко
.
Касаби?
..
Vам піZда

Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 06:07 Відповісти
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:16 Відповісти
Аригато
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03.03.2022 06:17 Відповісти
ну, це не "круті" банки рашки, але все одно приємно чути. Та і в часі щось дуже довго розтягнули "задоволення". Як бонус можуть нагадати про Північні землі-коли ще трапиться така нагода.
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03.03.2022 06:31 Відповісти
Санкції почнуть діяти На початку квітня ? ******* які страшні санкції. А на сьогодні ніяк ?
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03.03.2022 07:01 Відповісти
 
 