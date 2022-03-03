Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків через війну проти України

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків у відповідь на вторгнення військ РФ до України.

Про це заявив міністр фінансів країни Сюн'їті Судзукі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Интерфакс".

Судзукі заявив журналістам, що Японія підтримує рішення ЄС.

За його словами, серед чотирьох банків, активи яких будуть заморожені, Банк ВТБ, Банк "Открытие", Совкомбанк та Новикомбанк. За даними міністерства фінансів Японії, обмеження набуде чинності на початку квітня.

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