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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2698) війна (7386) обстріл (5105) Харків (2044) Бутусов Юрій (2015)

Війська РФ відійшли на 2-3 км від українських позицій в районі Харкова та уникають контактних боїв. Загрозу становлять виключно обстріли артилерії та авіації, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ відійшли на 2-3 км від українських позицій в районі Харкова та уникають контактних боїв. Загрозу становлять виключно обстріли артилерії та авіації, - Бутусов

Загрозу Харкові створюють виключно обстріли російської артилерії та авіації. Але оборона Харкова не слабшає від авіаударів.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оборона Харкова. Що відбувається? Російські медіа часто пишуть, ніби російські війська ведуть бої за Харків, кудись ніби прориваються, якийсь спецназ щось штурмує. Я був особисто на місці, і пересвідчився, що російська пропаганда імітує неіснуючі успіхи. Насправді Харків повністю контролюється великими силами ЗСУ та Нацгвардії, добровольчими загонами. Основою оборони є славетна 92-га механізована бригада та артилерійські частини, вони успішно контролюють весь периметр оборони", - зазначає Бутусов.

Він нагадує, що кілька російських штурмових груп здійснили спробу прориву 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон. З того часу російські війська уникають контактних боїв. Тобто ніяких штурмів нема, а спроби підходів розвідгруп швидко визначають та гасять.

Ворог відкотився від українських позицій у Харкові на 2-3 кілометри - на дальність Джавелінів. Російські позицій у селі Рогань, спроб наблизитись вони не роблять, бо будь-які маневри отримують миттєві удари нашої артилерії.

"Особливу гордість відчуваєш, коли бачиш, як злагоджено працюють наші воїни, як сильно вони вмотивовані, як постійно шукають можливості як краще "рвати" противника. Велика відмінність в порівнянні з російськими військами, з натовпами не вмотивованих російських полонених. Загрозу Харкові створюють виключно обстріли російської артилерії та авіації. Авіація РФ б’є без розбору по військових та цивільних об’єктах, тероризує цивільне населення. Багато мешканців залишають місто, і це зрозуміло. Але оборона Харкова не слабшає від авіаударів", - пише журналіст.

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"Важко словами передати мотивацію та готовність битися до кінця. Кількість добровольців набагато перевищує кількість місць в армії та теробороні. Надходить нове озброєння країн НАТО. Харків потребує зараз кращої координації у керівництві усіх сил оборони та системи ППО, щоб захистити місто від терору. А російська армія при спробі штурмувати місто отримає тотальний опір. Підтримка харків’янами української армія - на найвищому рівні. Суспільство самомобілізоване, велика кількість людей не збирається залишати місто, і рвуться в бій. Загрози Харкову існують, але я впевнений, якщо російська армія піде на великий штурм, на неї очікує нечуваний розгром. Харків - це Україна!", - резюмує Бутусов.

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Топ коментарі
+36
Харків, вітання з Києва, тримайтесь, перемога за нами!!!
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03.03.2022 06:22
+34
Бутусов медиа киборг!
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03.03.2022 06:22
+30
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:22
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Харків, вітання з Києва, тримайтесь, перемога за нами!!!
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03.03.2022 06:22 Відповісти
парни это типа перелом в войне?
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03.03.2022 06:41 Відповісти
Да нет ещё .Сейчас хутин обьявит и проведёт мобилизацию на замену убитым оркам и всё пойдёт по новой .Благо пушечного мяса на раше всегда было в достатке
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03.03.2022 07:09 Відповісти
Зараз ще полонених віддадуть матерям і ці полонені 100% будуть мобілізовані.
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03.03.2022 08:22 Відповісти
Вы правы. Этих мразей нельзя отправлять на перегруппировку и переподготовку!
Их нужно утилизировать!
А со временем сжечь их логово!
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03.03.2022 09:11 Відповісти
ФСБ - ИДИНАХУЙ!
ПОЛОНЕНІ ТАК ОБІСРАЛИСЯ ЩО САТАНА-ХУЙЛО ЇХ У АРМІЮ НЕ ЗАЖЕНЕ.
НЕ СЛУХАЙТЕ ПРОВОКАТОРІВ ТА СПАМТЕ ЇЗ - БЕРІТЬ ПОЛОНЕНИХ( ОКРІМ АРТИЛЕРИСТІВ)!
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03.03.2022 09:53 Відповісти
А також спецназівців, льотчиків і танкістів. Всіх утилізувати.
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03.03.2022 11:16 Відповісти
не підтримую віддачу полонених матерям.

але можу і помилятись -це хороша нагода когось переконати..

АЛЕ точно не підтримаю,якщо залишати в живих тих ,хто знову з них полізе в Україну...
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03.03.2022 11:14 Відповісти
а как вы думаете, те кацапы, которые там остались, не они ли более дорожат своей жизнью и более понимают по каким причинам объявлена мобилизация?Кто на это купится?
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03.03.2022 09:15 Відповісти
im ***** eto pobeda !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=QRqqYmkAuRU
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03.03.2022 09:01 Відповісти
Харьков снова город-герой
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03.03.2022 06:49 Відповісти
Тримаємся, дякуємо нашим захисникам!
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03.03.2022 07:23 Відповісти
Бутусов медиа киборг!
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03.03.2022 06:22 Відповісти
Таки так!
+++++++++... - це не 'плюсікі', це хрести над москалями!
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03.03.2022 06:33 Відповісти
Україна вся КІБОРГИ
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03.03.2022 06:37 Відповісти
Кацапи того не зрозуміли.... бо дибили.
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03.03.2022 09:51 Відповісти
убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:22 Відповісти
а жалко - у пчелки в жопке
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03.03.2022 06:42 Відповісти
Ждите роSSияне! Харьковчане вам будут мстить до самых уральских гор! Вешайтесь, х@уйл0вцы!!!
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03.03.2022 06:28 Відповісти
До Владивостока ! Надо освобождать народы Сибири от многовекового гнета. Большинство народов Сибири уже исчезли.
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03.03.2022 09:12 Відповісти
Не переживай, там китайцы уже хотят своё....
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03.03.2022 09:14 Відповісти
Переживать поздно. Надо просто ******* кацапов везде, где можно. Без эмоций. А китайцы еще хуже кацапов.
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03.03.2022 09:31 Відповісти
да и японцы подняли вопрос о своих территориях.
сегодня на камчатке идет дискуссия к кому лучше прислонится к японцам США или китайцам.
там есть военная база АПЛ в Вилючинске с запасами ЯО кто больше пообещает тому и сдадут.
в Рай никто из них не хочет
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03.03.2022 09:32 Відповісти
Вся Украина зараз Донецький аєропорт. Стійкість та мужність.
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03.03.2022 06:30 Відповісти
не одного живого коцапа
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03.03.2022 06:32 Відповісти
Хвате вже брати полонених. Вони ж знущаються з нас, коли кажуть, ми нє зналі, не хотєлі.
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03.03.2022 06:34 Відповісти
Ні. Їх треба брати. Окрім артилерістів.
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03.03.2022 09:55 Відповісти
и кадыровцев.
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03.03.2022 10:52 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 06:37 Відповісти
Не берите русских в плен
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03.03.2022 06:39 Відповісти
ФСЮ - ИДИНАХУЙ.
Полонені треба. Якщо припинити брати воювати стане набагато важче. Ніхто не слухайте фсб мерзотне чи ідіотів з "наших" .
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03.03.2022 09:57 Відповісти
А кто нам Киев и Харьков отстроит??
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03.03.2022 11:39 Відповісти
з погодою підфартило - дощі,все розкисло,багнюка,куда там танками наступати.
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03.03.2022 06:41 Відповісти
Наші міста-герої стають ними вдруге!
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03.03.2022 06:52 Відповісти
... здійснили спробу прориву 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон.

Звучить, як пісня.
В полон, правда, можна не брати.

Спецназівці москальських артилеристів вже попередили.
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03.03.2022 07:00 Відповісти
Лучше бы этих пленных живыми вывесили на тех тех зданиях ,которые орки обстреливают и предупредили бы их об этом .Жертв и разрушенийй было бы намного меньше я думаю
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03.03.2022 07:12 Відповісти
им будет пофиг. Они никого не жалеют. Они даже не задумаются, стрелять или нет. У них бабы еще нарожают.
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03.03.2022 09:10 Відповісти
Хибна думка.
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03.03.2022 09:58 Відповісти
Ну ось.....і тактика змінилась....Хлопці держіть бєню з гундосиком....а то лозунги та плакати аааааааааа самі перемовини влаштували на території загарбника і скавчать про надання Україні безпеки (безпеки від ворога????)від росії яка несоромлячись її вже озвучила а ще приперна в білорусь януковича:що це гра бєні зрадника мародера-нуворіша?????Наша ВІРА і ПРАВДА і БЕЗПЕКА -тільки в НАШИХ ВОЇНАХ і НАРОДІ готового руками ворога і підтримка всього світу!!!!!!
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03.03.2022 07:16 Відповісти
ЮРА, ТАМ ОРКИ СТОЯТЬ В СЕЛІ ЦИРКУНИ, 2 км від харківської окружної, і ЗВІДТИ ХЕРАЧАТЬ ПО ХАРКОВУ. Не можу дати точніші дані, бо в родичів моб.зв'язок там ліг. ТРЕБА КОГОСЬ ТУДИ ПОСЛАТИ НА КООРДИНАЦІЮ ПОЗИЦІЙ ВОРОГА!
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03.03.2022 07:31 Відповісти
Говорили писать в ВСУ с такими сообщениями, если я не ошибаюсь,
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03.03.2022 09:41 Відповісти
Харків - це Україна . Тримайтесь .
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03.03.2022 07:33 Відповісти
Как пишут в параше....они вынужденно утюжут которые прячутся в инфраструктуре.....а так они освободители)Какие циничные твари
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03.03.2022 07:51 Відповісти
Твари будут пытаться взять город в кольцо, чтобы отрезать снабжение. Надеюсь, хватит средств громить колонны, чтобы этого не допустить.
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03.03.2022 08:06 Відповісти
Дивіться пісню на ю-туб "Байрактар".
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Бутусова злякалися.
Вони ж не шуфричі, від їх ніхто Бутусова відтягувати не буде, а він нарваний.
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Поляндія з Харковом !
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03.03.2022 08:42 Відповісти
УКРАИНА НЕПОБЕДИМА !!!
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03.03.2022 08:43 Відповісти
Ракеты бы вам средней и большой дальности. Тогда везде бы эту сволочь доставали. Слава Украине!
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03.03.2022 08:43 Відповісти
Не надо было поднимать шум на весь мир, что нам уже дают самолеты, такие дела делаются тихо
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03.03.2022 09:02 Відповісти
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой...
Надо исходить из того, что есть и что могут подогнать союзники.
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03.03.2022 09:14 Відповісти
Надо сделать как-то хитро и тихонечко.. парочку расчётов без шуму захватить, разворачивашься градусов на 120 и запускаешь праздничные феерверки...
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03.03.2022 08:47 Відповісти
Вже працюють над тим. Не усе так швидко.
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03.03.2022 10:00 Відповісти
Как сказал мой друг из района Харькова который наверное больше всего лупят -"на грады я практически не обращаю внимания, а вот авианалет это конечно стрёмно" , да это не очень веселая штука, без ПВО никак....
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03.03.2022 08:53 Відповісти
Подоляка це медведчуківська падаль-пропогандист, в свій час це чмо дуже розкручувало "спутнік", від якого потім скопитилось чимало кацапів.
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03.03.2022 09:21 Відповісти
надо этот канал забанить
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03.03.2022 10:00 Відповісти
Нацмен, фашист, Путін здурів. Наслав своїх паразитів на Україну. Хто до нас з мечем, від меча і загине.
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03.03.2022 11:56 Відповісти
Зеле надо присвоить городу харькову звание город герой, если есть такое..
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03.03.2022 14:30 Відповісти
 
 