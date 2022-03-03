Війська РФ завдали потужного ракетного удару по території 27-ї артбригади у Сумах. П'ятеро поранених, - Живицький

Війська РФ завдали потужного ракетного удару по території 27-й артилерійської бригади у Сумах.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-ї артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. Троє поранених. В перший день війни тут вирувала пожежа після вуличних боїв, а після цього обстрілу корпус фактично знищено. З початку війни дітей (кадетів) там не було!", - зазначив Живицький.

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Пізніше він уточнив в телеграмі, що кількість поранених збільшилася.

"П'ятеро в лікарні", - написав глава ОДА.