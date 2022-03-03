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Війська РФ завдали потужного ракетного удару по території 27-ї артбригади у Сумах. П'ятеро поранених, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали потужного ракетного удару по території 27-ї артбригади у Сумах. П'ятеро поранених, - Живицький

Війська РФ завдали потужного ракетного удару по території 27-й артилерійської бригади у Сумах.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-ї артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. Троє поранених. В перший день війни тут вирувала пожежа після вуличних боїв, а після цього обстрілу корпус фактично знищено. З початку війни дітей (кадетів) там не було!", - зазначив Живицький.

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Пізніше він уточнив в телеграмі, що кількість поранених збільшилася.

"П'ятеро в лікарні", - написав глава ОДА.

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Топ коментарі
+17
Предложение, российских артелеристов в плен не брать, убивать, в случае убийства публично крошить на кусачки. В случае взятия в плен казнить но мучительно (пример - жопой посадить на арт снаряд)
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03.03.2022 06:33
+15
Вбивайте цапів без жалю!!! Окупант не має право на життя!!!
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03.03.2022 06:35
+10
ССО (общество ветеранов-спецназовцев) уже его официально приняло.
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03.03.2022 06:51
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Предложение, российских артелеристов в плен не брать, убивать, в случае убийства публично крошить на кусачки. В случае взятия в плен казнить но мучительно (пример - жопой посадить на арт снаряд)
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03.03.2022 06:33 Відповісти
ССО (общество ветеранов-спецназовцев) уже его официально приняло.
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03.03.2022 06:51 Відповісти
Опівдні дізнаємося про про реальні результати . Скільки ваньок опинилися в пеклі.
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03.03.2022 07:00 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!!! Окупант не має право на життя!!!
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03.03.2022 06:35 Відповісти
Рекомендація воїнам України: зброю не ставити на запобіжник..."випадковий" постріл схвалюється...
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03.03.2022 06:46 Відповісти
орки за це і за все отримують по повній
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03.03.2022 06:53 Відповісти
недосунуться, добрі люди чим і як зможуть - душевно допоможуть
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03.03.2022 07:03 Відповісти
Почему , не нужно брать пленных, ? Чтобы та русня , которая ещё бесплатная, бросала , технику , и бежала обратно к границе с ужасом . Жалеть нужно только своих женщин и детей . ***** это они к нам пришли в Украину
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03.03.2022 07:06 Відповісти
Боеспособная
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03.03.2022 07:07 Відповісти
Коротко..
За Броди ..і за Львів
***...москалів.
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03.03.2022 07:12 Відповісти
ПДР ПУТИН !!!
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04.03.2022 02:54 Відповісти
 
 