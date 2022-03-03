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Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації

Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Втрати ворога!

За попередніми даними, станом на 2 березня:
🔺вбито - 5840 військовослужбовців
🔴в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу
🔴в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу

Знищено:
🔺30 літаків
🔺31 гелікоптер
🔺211 танків
🔺862 бойові машини піхоти
🔺2 катери", - йдеться у повідомленні.

Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації 01

Читайте також: Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали

Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації 02

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Топ коментарі
+38
Як кажуть: Коли гордо співаєш про "мєдаль за город Вашингтон", а пи3ди отримав від жителів Охтирки.
От і вся найміцніша армія в світі
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03.03.2022 07:24
+34
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ...
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03.03.2022 07:07
+22
точних цифр під час війни неможно озвучувати, нехай вони самі під нашими кулями лізуть перевіряти та рахувати їх дохле лайно
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03.03.2022 07:15
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УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ...
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03.03.2022 07:07 Відповісти
Та вже ж більше 5 840. Не може другий день бути така сама к-ть.
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03.03.2022 07:08 Відповісти
точних цифр під час війни неможно озвучувати, нехай вони самі під нашими кулями лізуть перевіряти та рахувати їх дохле лайно
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03.03.2022 07:15 Відповісти
Это на 02 марта 2022, 10:00
Сейчас можно еще почти тысячу смело добавить. Сводки появятся через 3-4 часа.
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03.03.2022 07:18 Відповісти
Ой, я загублена і в днях, і в датах, тим більше.

Мені хочеться повірити в озвучені 9 тисяч.
А як більше, то ще краще.

Хоча і тисяча за добу - чудовий результат наших дорогих ЗСУ !
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03.03.2022 07:43 Відповісти
На кожного вбитого три поранених. Тобто ревльно кацапи з 24.02. по сьогодні втратили тисяч 25. Головне, що вони деморалізовані втратами, брехнею власного командування, відношенням до них людей: жорстокого опору і людяності до полонених.
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03.03.2022 07:50 Відповісти
по мере выжигания колонн на марше, и в местах скоплений в ожидании топлива, количество суточных потерь в технике и живой силе будет падать, и стабилизируется при формировании новых линий разграничения, либо оттеснения до государственных границ.. Но вот тогда любой обстрел нашей территории будет являться трансграничным, и мы имеем полное право открывать огонь в ответ на подавление огневых точек и поражение военной инфраструктуры противника.
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03.03.2022 07:59 Відповісти
Третій.
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03.03.2022 07:46 Відповісти
сказали зранку що вже 8000 жмурів
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03.03.2022 08:05 Відповісти
Бог услышал наши молитвы , ещё бы и ***** бы сдох , с черенком в жопе
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03.03.2022 07:12 Відповісти
А где же в сводке те 200 танков ,что уничтожили под Лебедином .Или это деза для деморализации врага ?
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03.03.2022 07:15 Відповісти
шото налево ушло, шото на разборку пацаны отвезли... В статистику попадают только безнадёжно сгоревшие.
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03.03.2022 07:21 Відповісти
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03.03.2022 07:51 Відповісти
а это не шутки. Кто шо захватил - то и его. Вот "Осы" теробороне не интересны. Всё равно ПВО заберет. А вот Т-72 на ходу можно выгодно поменять в ВСУ на БМП или БТР. Сейчас ТрО Центра, Юга и Севера может хорошо прибарахлиться. Главное не жечь всё подряд. Выгнал экипаж из машин в поле выстрелами в воздух, а технику тут же поставил на приход . Если техника уже брошена, то надо быть осторожным - могут быть сюрпризы.
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03.03.2022 08:13 Відповісти
Так, палити треба, якщо є ймовірність, що орки повернуться та заберуть назад.
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03.03.2022 08:36 Відповісти
Назад никогда не возвращаются - там лежат трупы, поэтому они в сильном **** несколько суток бродят по близлежащим полям, выпрашивая у крестьян еду, а ночью отлёживаясь в лёжках, пока не натыкаются на местное сафари охотников, которые сменили ИЖи на АК.
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03.03.2022 08:46 Відповісти
Тільки не вистрілами в повітря,а по орках.
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03.03.2022 09:10 Відповісти
Не мали чушь. Судя по всему тьі ВСУ только в телевізора видел
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03.03.2022 09:20 Відповісти
Бравадная бравада ))) Т.е. в статистику попали безнадежно сгоревшие 200 танков, а на самом деле их больше?
Сколько единиц техники надо чтобьі перевезти за время t количество танков n на расстояние s?

Сколько времени t понадобится чтобьi одной единицей техники перевезти количество танков n на расстояние s.?
Сколько времени t понадобится на подготовку к транспортировке количество танков n, учитьівая вьізов инженерно-саперной группьі на предмет обследования безопасности транспортировки?

Вопросьі чисто риторические. Отвечать не надо.
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03.03.2022 09:18 Відповісти
Аллйо, Центр! Что там на Южном фронте? От вас подозрительная тишина!
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03.03.2022 07:18 Відповісти
Як кажуть: Коли гордо співаєш про "мєдаль за город Вашингтон", а ***** отримав від жителів Охтирки.
От і вся найміцніша армія в світі
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03.03.2022 07:24 Відповісти
Задаватися рано. Вони можуть нас завалити в прямому сенсі своїми трупами. А як всі в полон здадуться, то взагалі 3,14здєц.
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03.03.2022 07:54 Відповісти
хотіли так.

У Чікаго славнім місті
Окупанти - комуністи,
Комісар з кривим лицем
Бізнесмена їсть живцем.
Молоду цнотливу Мері
Позбавляють честі в сквері

Але шото пашло не так?

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03.03.2022 08:08 Відповісти
Там в пісні слова " достал солдатский сухпаек " вразили до глибини душі .
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03.03.2022 08:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
А что там про переговоры в Беловежской Пуще?
И переговоры на территории минского преступника - чушь какая то.
Предполагаю, было так:
Собрались, сели, пописдели и тут радушный хозяин - "минский преступник" предлагает перекусить, чем бог послал, благо в соседней зале уже стол накрыт. Предложение встретили с радостным оживлением. Выпили, закусили, еще выпили, еще выпили, начали слезно обниматься и брататься, может даже что подписали. А сегодня утром начали болезненно вспоминать, что было вчера и коллективным умом придумывать отмазку перед украинцами и цивилизацией.
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03.03.2022 07:37 Відповісти
То яка там армія? Друга в світі? Чим? Ракетами ссср, атомними, в тому числі і украінськими і все?
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03.03.2022 07:40 Відповісти
Говорив і повторюю: після м'ясорубки, яку влаштували кацапам українці, взагалі незрозуміло, чому Захід продовжує боятися *********. Наразі єдине, що важливо зробити - це позбавити їх термоядерної дубіни (не виключено, що там і РВСН аналогічного рівня... але у таких справах треба виходити з найгіршого сценарію, бо йдеться про існування людства - "на авось" тут сподіватися не можна). Це є цілком реальним завданням - наприклад, раптова атака дронів та стелс-авіації з одночасним хірургічно точним ударом по ключових об'єктах.
Усе. Основний фактор загрози ліквідовано - а звичайну армію навіть громити не треба, тупо розбіжаться до мамок, а техніку відчавить гопота, бомжі, таджицькі гастарбайтери і колгоспники з найближчих деревєнь
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03.03.2022 07:59 Відповісти
У переліку "мисливців на техніку" Ви не згадали чи не найпотужніших "гравців" - кавказців. От хто направду весело і з вогником візьметься до справи!
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03.03.2022 08:04 Відповісти
Недооцінюєье циганські батальйони.
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03.03.2022 08:09 Відповісти
А й справді! Тоді "фінальний матч" між кавказцями і ромалами буде надзвичайно цікавим і захоплюючим.
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03.03.2022 08:19 Відповісти
На нашому боці закони природи. Скоро внаслідок санцій середня вага кацапа стане меншою за силу, яку треба прикласти, щоб натиснути кнопку запуску ядерних ракет. Після цього по команді "Пуск!" вони просто будуть віджиматися на кнопках.
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03.03.2022 10:32 Відповісти
Мабуть за кількістю портянок, що перебувають у вжитку особовим складом . Я не здивуюсь, якщо за цим показником орки опиняться на першому місці .
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03.03.2022 08:00 Відповісти
Шлак не потріний...
Не копай яму комусь, бо сам у неї впадеш...
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03.03.2022 07:54 Відповісти
"Польові крематоріі для військових РФ" - російський фюрер перевершив свого папередніка!
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03.03.2022 08:01 Відповісти
А може вже треба замінити слово"загиблі" словом "знищені"? Бо гинуть люди, тварини, а ця непотріб знищується.
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03.03.2022 08:09 Відповісти
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03.03.2022 08:21 Відповісти
Давай побільше кацапожмуриків!
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03.03.2022 09:06 Відповісти
Мужчин не стало молодых
на улицах Саратова...
Теперь там ловит военком
хромого и горбатого!
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03.03.2022 09:47 Відповісти
ХЙЛО ЗАРАБОТАЛ ТИТУЛ - ТУХЛЫЙ !)
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03.03.2022 12:45 Відповісти
 
 