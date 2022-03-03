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Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Втрати ворога!
За попередніми даними, станом на 2 березня:
🔺вбито - 5840 військовослужбовців
🔴в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу
🔴в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу
Знищено:
🔺30 літаків
🔺31 гелікоптер
🔺211 танків
🔺862 бойові машини піхоти
🔺2 катери", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 hazhi
показати весь коментар03.03.2022 07:24
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.03.2022 07:07
+22 Максим Ричмен
показати весь коментар03.03.2022 07:15
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Будь ласка, зачекайте...
Сейчас можно еще почти тысячу смело добавить. Сводки появятся через 3-4 часа.
Мені хочеться повірити в озвучені 9 тисяч.
А як більше, то ще краще.
Хоча і тисяча за добу - чудовий результат наших дорогих ЗСУ !
Сколько единиц техники надо чтобьі перевезти за время t количество танков n на расстояние s?
Сколько времени t понадобится чтобьi одной единицей техники перевезти количество танков n на расстояние s.?
Сколько времени t понадобится на подготовку к транспортировке количество танков n, учитьівая вьізов инженерно-саперной группьі на предмет обследования безопасности транспортировки?
Вопросьі чисто риторические. Отвечать не надо.
От і вся найміцніша армія в світі
У Чікаго славнім місті
Окупанти - комуністи,
Комісар з кривим лицем
Бізнесмена їсть живцем.
Молоду цнотливу Мері
Позбавляють честі в сквері
Але шото пашло не так?
И переговоры на территории минского преступника - чушь какая то.
Предполагаю, было так:
Собрались, сели, пописдели и тут радушный хозяин - "минский преступник" предлагает перекусить, чем бог послал, благо в соседней зале уже стол накрыт. Предложение встретили с радостным оживлением. Выпили, закусили, еще выпили, еще выпили, начали слезно обниматься и брататься, может даже что подписали. А сегодня утром начали болезненно вспоминать, что было вчера и коллективным умом придумывать отмазку перед украинцами и цивилизацией.
Усе. Основний фактор загрози ліквідовано - а звичайну армію навіть громити не треба, тупо розбіжаться до мамок, а техніку відчавить гопота, бомжі, таджицькі гастарбайтери і колгоспники з найближчих деревєнь
Не копай яму комусь, бо сам у неї впадеш...
на улицах Саратова...
Теперь там ловит военком
хромого и горбатого!