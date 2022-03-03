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Рух через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили. Ворог близько, ми захищаємося, - секретар міськради Куртєв
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Рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекрито.
Про це написав у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам’ятайте - зараз не до комфорту! Зараз треба зберегти життя!", - зауважив він.
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Найближчі бої від Запоріжжя тривають в районі Василівки, а цє 45 км від Запоріжжя!
Агов, Генштаб, запитання цьому Куртеву не бажаете: чому 40 км зона біля Енергодару досі не очищена від російського лайна?!
Чи це не саботаж?!
Куртев Анатолий Валентинович 1975 г.р., гражданин Украины, проживает в г. Запорожье.
Образование: высшее, в 1998 г. окончил Запорожский государственный медицинский университет, специальность «Педиатрия»; в 2015 г. - Классический приватный университет, специальность «Правоведение», в 2020 г. - Классический приватный университет, специальность «Менеджмент».
Трудовая деятельность:
С сентября 1995 г. по июль 1998 г. - медицинский брат Запорожского областного наркологического диспансера.
С марта 2002 г. по июль 2004 г. - санитар морга отдела дежурных судебно-медицинских экспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы Запорожского областного отдела здравоохранения.
С августа 2004 г. по август 2005 г. - врач-интерн Бюро судебно-медицинской экспертизы Запорожского областного отдела здравоохранения.
С августа 2005 г. по ноябрь 200 г.9 - врач судебно-медицинский эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Запорожского областного отдела здравоохранения.
С декабря 2009 г. по февраль 2013 г. - заведующий организационно-методического отдела Бюро судебно-медицинской экспертизы управления здравоохранения Запорожской областной государственной администрации.
С марта по август 2013 г. - заместитель начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы управления здравоохранения Запорожской областной государственной администрации.
С января 2014 г. по май 2016 г. - заведующий «Леваневского» кладбища СКП «Запорожская ритуальная служба».
С мая 2016 г. по апрель 2021 г. - исполняющий обязанности начальника, начальник КУ «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Запорожского областного совета.
В настоящее время - секретарь Запорожского городского совета.