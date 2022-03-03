Рух через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили. Ворог близько, ми захищаємося, - секретар міськради Куртєв

Рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекрито.

Про це написав у телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам’ятайте - зараз не до комфорту! Зараз треба зберегти життя!", - зауважив він.

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