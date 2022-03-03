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ДСНС про нічні вибухи у Києві: Сили протиповітряної оборони збили російські ракети

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДСНС про нічні вибухи у Києві: Сили протиповітряної оборони збили російські ракети

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили російські ракети, які летіли для бомбардування Києва.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не менше чотирьох вибухів пролунало у різних районах Києва. ВIДЕО

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Топ коментарі
+46
дякую, янголи-охоронці наші.
бережи вас Господь
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03.03.2022 08:25
+23
подтверждаю, взрыв был в воздухе
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03.03.2022 08:36
+21
Молодцы, если так. Аж от сердца отлегло.
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03.03.2022 08:32
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дякую, янголи-охоронці наші.
бережи вас Господь
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03.03.2022 08:25 Відповісти
Молодцы, если так. Аж от сердца отлегло.
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03.03.2022 08:32 Відповісти
подтверждаю, взрыв был в воздухе
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03.03.2022 08:36 Відповісти
вау!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 08:48 Відповісти
Створили вже щось схоже на "Залізний купол" над Києвом, ще б так хоча б над інших великих містах.
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03.03.2022 08:54 Відповісти
Спасибо тому проклятому "соевому барыге", который за свои деньги отремонтировал комплексы с-300, что сейчас прикрывают киевское небо
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03.03.2022 08:56 Відповісти
Думаю наконец ПВО НАТО добралось до нас. Если Киев защищен, то все эти сладкие планы о бомбежке Киева ватка может выбросить на помойку.
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03.03.2022 09:05 Відповісти
схоже що так вже як сутки через нас не летят на Киів.
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03.03.2022 09:37 Відповісти
4 Вибухи долинали зі сторони станції метро "Дружби народів"
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03.03.2022 08:59 Відповісти
не, у нас только 2 было, сильные.
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03.03.2022 09:02 Відповісти
Скрепоносці кажуть що збили українську ракету над Таганрогом посилання на ворожій ресурс (доречі треба їх блокувати просто клікнути скарга) https://youtu.be/pcAhuNPPvIo
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03.03.2022 09:04 Відповісти
Хорошо, что немного ресурсов использовали на учениях. Легкая прогулка рашистами по Украине.
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03.03.2022 09:04 Відповісти
Хто знає, то правда що кілька збитих ракет впали на кладовище Берківці в Києві і багато пам'ятників зруйновано?
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03.03.2022 09:20 Відповісти
похер на той цвитар, нам люди живі треба
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03.03.2022 09:32 Відповісти
Ну наконец-то!!! Дуже вдячна!
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03.03.2022 10:33 Відповісти
 
 