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ДСНС про нічні вибухи у Києві: Сили протиповітряної оборони збили російські ракети
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Сили протиповітряної оборони (ППО) збили російські ракети, які летіли для бомбардування Києва.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться у повідомленні.
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