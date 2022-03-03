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Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно організувати гуманітарні коридори у села та міста, в яких стоїть армія РФ.

Про це повідомив у твітері радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - написав він.

Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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⚡Испания 4 марта отправит в Польшу для Украины партию наступательного вооружения

В этом числе: 1 370 гранатометов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы, заявила глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес.
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03.03.2022 09:21 Відповісти
Русские воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 09:24 Відповісти
Хочуть вони воювать. Їх не примушують обстрілювать жилі квартали. Не потрібно їх одушевлювать. Вони знають, куди їдуть і що роблять. Пацифізм цей нікому не потрібен. Вони оклигають і знов прийдуть нас знищувать- орда
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03.03.2022 09:58 Відповісти
Абрамович продаёт "Челси". Деньги пойдут на помощь Украине

https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k
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03.03.2022 09:26 Відповісти
Які ще коридори. Коридори які перетворюють в котли віри ***** немає
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03.03.2022 09:37 Відповісти
❗️Харьков на грани гуманитарной катастрофы. Российские оккупанты хотят уничтожить мирное население города.

Как сообщили сайту Charter97.org правозащитники из Харькова, город на грани гуманитарной катастрофы. Заканчивается еда, нереально купить лекарства, нет детского питания, средств гигиены.

Харьков постоянно обстреливается Градами, бомбят, летают российские самолеты, люди боятся выходить на улицы. В городе идут бои. Во многих районах отключены свет и отопление.

Коридор из/в город очень узкий, постоянно обстреливается. Обстреливаются даже машины с продуктами.

Жители Харькова взывают к Международному Красному Кресту об экстренной помощи.
https://t.me/charter97_org/64565
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03.03.2022 09:44 Відповісти
Красный крест уже давно должен быть там, а не ждать, когда к нему взывать начнут! Суки, орать хочется. Детей и женщин вывозить нужно. 5 дней назад уже нужно было, потому что давно известно, куда орки попрут в первую очередь и с какими силами. И мужчинам будет спокойнее знать, что семьи в безопасности
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03.03.2022 10:57 Відповісти
А кацапські свинособаки пропустять ? вони ж накинуться і розграбують все
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03.03.2022 12:03 Відповісти
 
 