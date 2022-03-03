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Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ
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Необхідно організувати гуманітарні коридори у села та міста, в яких стоїть армія РФ.
Про це повідомив у твітері радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - написав він.
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В этом числе: 1 370 гранатометов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы, заявила глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес.
https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k
Как сообщили сайту Charter97.org правозащитники из Харькова, город на грани гуманитарной катастрофы. Заканчивается еда, нереально купить лекарства, нет детского питания, средств гигиены.
Харьков постоянно обстреливается Градами, бомбят, летают российские самолеты, люди боятся выходить на улицы. В городе идут бои. Во многих районах отключены свет и отопление.
Коридор из/в город очень узкий, постоянно обстреливается. Обстреливаются даже машины с продуктами.
Жители Харькова взывают к Международному Красному Кресту об экстренной помощи.
https://t.me/charter97_org/64565