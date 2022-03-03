Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ

Необхідно організувати гуманітарні коридори у села та міста, в яких стоїть армія РФ.

Про це повідомив у твітері радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - написав він.