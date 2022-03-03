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Північний і Дарницький мости відкриті для сполучення між лівим і правим берегами Києва, - КМДА

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Північний і Дарницький мости відкриті для сполучення між лівим і правим берегами Києва, - КМДА

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра відкриті Північний і Дарницький мости.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується і приватного, і громадського транспорту. З 08:00 до 19:00 наземний транспорт і метрополітен працюють у скороченому складі й лише за тими маршрутами, де можна забезпечити перевезення", - йдеться в повідомленні КМДА в телеграмі.

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При цьому водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту: вона потрібна автомобілям екстреної служби, а також військовій техніці та транспорту.

Міська влада закликає громадян не виїжджати в місто без необхідності.
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03.03.2022 09:28 Відповісти

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03.03.2022 09:30 Відповісти
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