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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 9000 осіб,
танків ‒ 217 од,
ББМ ‒ 900 од,
артилерійських систем – 90,
РСЗВ - 42,
засоби ППО - 11,
літаків – 30 од (інформація уточнюється),
гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
автомобільної техніки - 374,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Зауважується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Топ коментарі
+29 vigo
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+21 Слава Свид
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+10 Vedana
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P.S.
Специально не отправляю в вечный бан подобных тебе *********. Пусть все видят, кто победу ковал, а кто только срал в комментах и клин в единый строй украинцев вбивал.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.
Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
Или не одинокий?
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ И БОЛЕЮТ ЗА ВАС!
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk