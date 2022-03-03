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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Зауважується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
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03.03.2022 09:36
+21
это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
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03.03.2022 09:35
+10
Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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03.03.2022 09:40
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это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
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03.03.2022 09:35 Відповісти
Если из танка ни кто не выскочил, то это считается 3
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03.03.2022 09:51 Відповісти
должно быть 4: механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир
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03.03.2022 18:00 Відповісти
Ты, Юра, видимо служил примерно тогда же когда и я, если вообще служил.. Я наводчик Т-64. Тогда да, тогда там был заряжающий.
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03.03.2022 18:13 Відповісти
+ непрямые потери, из 300 в 200 - это 10-12%
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
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03.03.2022 09:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499148164728868871
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03.03.2022 09:37 Відповісти
Шо ты мелешь, ******! Народ Украины воюет с орками. Калвадрочерам, таким как ты, информации не хватает? Так ****** на передок и там тебе информации с головой хватит!

P.S.
Специально не отправляю в вечный бан подобных тебе *********. Пусть все видят, кто победу ковал, а кто только срал в комментах и клин в единый строй украинцев вбивал.
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03.03.2022 09:58 Відповісти
Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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03.03.2022 09:40 Відповісти
Або не брати в полон.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
А где одинокий БУК?
Или не одинокий?
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03.03.2022 09:41 Відповісти
засоби ППО
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03.03.2022 09:45 Відповісти
Засіб ППО-11
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03.03.2022 09:45 Відповісти
Засоби ППО-11 од
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03.03.2022 09:45 Відповісти
Бук - это средства ПВО. Не понятно было, почему его по началу отдельно писали
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03.03.2022 09:46 Відповісти
Засоби ППО - 11, мабуть там.
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03.03.2022 09:47 Відповісти
Вчера 211 танков было. 6 танков за сутки????
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03.03.2022 09:46 Відповісти
Избегают встречных боёв. Прячутся за артилерией читайте все новости
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03.03.2022 09:47 Відповісти
Ну так они же не бесконечные. Тем более кацапы сейчас перешли к артобстрелам. Блицкриг как-то не задался. А вы, как посмотрю, настроены позитивно. "Всего 6?! Чего так мало?!"
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03.03.2022 09:50 Відповісти
200rf.com На это можно смотреть вечно.Распространяйте среди родственников и знакомых на росии
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03.03.2022 09:46 Відповісти
Они не верят. До ***** это занятие.... только обвал рубля
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03.03.2022 09:49 Відповісти
У меня тещя и тесть конченые ватники. После просмотра(приндительного) произошло не порочное исцеление.Уже скинули денги на ВСУ
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03.03.2022 10:04 Відповісти
ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Удаляют сразу посты...
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03.03.2022 10:37 Відповісти
Кацапйо , хто оперативно не пішов ***** , тому *****!
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03.03.2022 09:47 Відповісти
Хоч би наших як найменше
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03.03.2022 10:14 Відповісти
" Україна переможе!!!"
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Oby tak dalej zwyciężycie, trzymajcie się Bracia
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03.03.2022 10:32 Відповісти
АГРЕССОР МЕНЬШЕ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЗЕМНЫЕ ВОЙСКА. БОЯТСЯ . СИЛЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ .
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ ПЕРЕЖИВАЮТ И БОЛЕЮТ ЗА ВАС!
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03.03.2022 10:34 Відповісти
Тобто коли до цього цифри 2 дні не мінялися, то було всьо ОК, було схоже на правду?
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03.03.2022 10:50 Відповісти
Такие новости - как бальзам на душу.
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Мрии они такие.)))
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04.03.2022 05:49 Відповісти
Если враг не сдается, его уничтожают.
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03.03.2022 11:36 Відповісти
FAKE SELENSKI NAZI🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷✌❤
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03.03.2022 11:43 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕🖕😄😄😄😄😄💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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03.03.2022 11:44 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!так держать!
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03.03.2022 13:33 Відповісти
Посмотрите видео Невзорова, записаное 10 месяцев назад, о войне с Украиной.
Мурашки по коже, чел второй нострадамус, даже 5 тыщ убитых срочников за первую неделю предсказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk
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03.03.2022 21:43 Відповісти
пока Мордор на границе пророком не надо быть
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03.03.2022 23:25 Відповісти
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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04.03.2022 05:48 Відповісти
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04.03.2022 06:43 Відповісти
 
 