Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна. Хочуть замінити на Зеленського
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Паризький музей воскових фігур Гревен вилучив фігуру російського президента Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомляє CBS.
Зазначається, що на вихідних відвідувачі пошкодили фігуру. Генеральний директор музею Ів Деломмо розповів, що "персонал не хоче проходити повз нього (Путіна) щодня". У музеї представлено кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в музеї ніколи не виставляють постаті "диктаторів, подібних до Гітлера". За словами Деломмо, музей Гревен вперше так швидко вилучив особу через поточні історичні події.
Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
На запитання, хто може замінити Путіна на виставці, Деломмо відповів, що це може бути президент України Володимир Зеленський, оскільки "він став героєм за те, що чинив опір і не втік зі своєї країни" і "цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії".
Будь ласка, зачекайте...
Осталось только учредить новый орден "За те що не втiк" и наградить Зеленского!
Врага остановили ВСУ и Народ Украины! Слава Украине!
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Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров.
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Formula 1 - отмена турнира в Сочи.
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KUNA - выход м рынка.
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Megogo - удаление всех русских фильмов.
Metro - увольнение 10к сотрудников.
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер.
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ.
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.
NHL - полный блок для игроков из РФ.
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.
Nike - закрывают все магазины.
Nintendo - запрет на покупки в рублях.
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OnlyFans - закрытие в стране.
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод.
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Renault - выход с рынка.
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Scania - выход из РФ.
SpaceX - поставка Starlink Украине.
Shell - разрыв контракта с Газпромом.
Spotify - невозможность оплаты подписки.
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.
TikTok - массовый бан агрессивных ------бов и так называемых сми.
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников.
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром.
UPS - полный запрет поставок.
Universal pictures - блок кинопроката.
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ.
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже .
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.
Warner Bros - отмена всего кинопроката.
Webmoney - запрет транзакций.
Wolkswagen - выходят из страны.
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО.
Продолжение следует...
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
Поэтому хватит возвеличивать Зе.
Только армия и народ, заслуживают на восхваление.
Слава Украине!!! Героям Слава!!!