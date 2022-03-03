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Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна. Хочуть замінити на Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна. Хочуть замінити на Зеленського

Паризький музей воскових фігур Гревен вилучив фігуру російського президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомляє CBS.

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Зазначається, що на вихідних відвідувачі пошкодили фігуру. Генеральний директор музею Ів Деломмо розповів, що "персонал не хоче проходити повз нього (Путіна) щодня". У музеї представлено кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в музеї ніколи не виставляють постаті "диктаторів, подібних до Гітлера". За словами Деломмо, музей Гревен вперше так швидко вилучив особу через поточні історичні події.

Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На запитання, хто може замінити Путіна на виставці, Деломмо відповів, що це може бути президент України Володимир Зеленський, оскільки "він став героєм за те, що чинив опір і не втік зі своєї країни" і "цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії".
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Топ коментарі
+28
Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
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03.03.2022 09:40
+19
Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
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03.03.2022 09:43
+16
Какому зеленскому? Так себе герой.
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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03.03.2022 09:58
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Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
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03.03.2022 09:40 Відповісти
не надо было удалять повесить на веревке в том же музее
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03.03.2022 09:53 Відповісти
Господи! Ну, почему Зеленского!? У нас есть более достойные люди.
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03.03.2022 11:52 Відповісти
та перевдягти у фашиську форму
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03.03.2022 15:10 Відповісти
У казані зі смолою.
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03.03.2022 16:30 Відповісти
надо было оставить - дротики кидать
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03.03.2022 09:42 Відповісти
Ага! Дрочить.
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Відішліть йому до бункеру хай трахає себе сам
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03.03.2022 09:43 Відповісти
Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
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03.03.2022 09:43 Відповісти
Залужному. Командував залишками Армії Порошенка.
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03.03.2022 09:45 Відповісти
Ну, це вже називається Пантеон. І він буде обов'язково.
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Ну не втікти, таке собі досягнення. Навряд чи він заслуговую на таке, після абсолютно провальної організації оборони. Наші ЗАХИСНИКИ- символ нашої боротьби, а не чувак, який до шашликів готувався.
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03.03.2022 09:46 Відповісти
Зачем же? Можно просто экспозицию чуть-чуть дополнить тюремными решетками, - будет самое оно.
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03.03.2022 09:47 Відповісти
Зєля виявився молотком. Слава Пороху, Слава Україні!
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03.03.2022 09:49 Відповісти
Капроновим.
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03.03.2022 16:28 Відповісти
Можна було не видаляти, а просто переробити на щось таке, тільки руки по лікоть у крові(і на лобі напис: *****)

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03.03.2022 09:49 Відповісти
И то, к нему есть очень много вопросов.
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Сделайте из него куклу Вуду.
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03.03.2022 09:52 Відповісти
Актуальней - зеленский ипёт касапутина..
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03.03.2022 09:52 Відповісти
Ротом як завжди.
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03.03.2022 16:27 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський "став героєм за те, що чинив опір і не втік"...

Осталось только учредить новый орден "За те що не втiк" и наградить Зеленского!

Врага остановили ВСУ и Народ Украины! Слава Украине!
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03.03.2022 09:53 Відповісти
и тебе орден Сутулого
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03.03.2022 10:01 Відповісти
Санкции животворящие:
Apple Pay - полный блок.

Apple - полный выход с рынка.

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу.

Audi - выходят с рынка.

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт.

Amazon - полный блок всего ритейла.

Adobe - полный блок.

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций.

BBC - отзыв лицензий на вещание.

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки.

Bolt - выход с рынка.

Boeing - выход с рынка.

Chevrolet - выходят с рынка.

Cannes Festival - блок рф делегации.

Cadillac - выходят с рынка.

Carlsberg - ограничение экспорта.

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров.

Cinema 4D - не работает приложение.

Coca Cola - выход с рынка.

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино.

Disney - отмена всех фильмов.

Dell - выход с рынка.

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней.

DHL - выход с рынка.

Eurovision - дисквалификация.

Ericsson - выход с рынка.

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ.

Etsy - блок всех балансов на ру счетах.

Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ.

FedEx - полный запрет поставок.

Formula 1 - отмена турнира в Сочи.

Ford - закрывает все магазины.

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ.

Google Pay - частичный блок.

Google Maps - блок инфо для РФ.

General Motors - останавливает экспорт.

HP - запрет ввоза.

Harley Davidson - прекращение поставок.

Instagram - блокировка пропаганды.

Intel - запрет поставки микрочипов.

Jaguar - выходят с рынка.

Jooble - удалили сервис и сделали заявление.

KUNA - выход м рынка.

Lenovo - выход с рынка.

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны.

MOK - отмена всех соревнований.

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощайте вещи с Ali express и ASOS.

Mercedes - выход из страны.

Megogo - удаление всех русских фильмов.

Metro - увольнение 10к сотрудников.

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра.
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ.

NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине.

NHL - полный блок для игроков из РФ.

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов.

Nike - закрывают все магазины.

Nintendo - запрет на покупки в рублях.

Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ.

OnlyFans - закрытие в стране.

Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод.

Paramount - блок кинопроката.

Parimatch - отозвали франшизу.

Play Station - невозможно совершить оплату.

Pornhub - запрет на доступ к контенту.

Porsche - выход из рф.

Renault - выход с рынка.

Samsung pay - блокировка сервиса.

Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси.

Scania - выход из РФ.

SpaceX - поставка Starlink Украине.

Shell - разрыв контракта с Газпромом.

Spotify - невозможность оплаты подписки.

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ.

TikTok - массовый бан агрессивных ------бов и так называемых сми.

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников.

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром.

UPS - полный запрет поставок.

Universal pictures - блок кинопроката.

Visa -блокировка банкам под сакнциями

Volvo - выходят из РФ.

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже .

YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации.

Warner Bros - отмена всего кинопроката.

Webmoney - запрет транзакций.

Wolkswagen - выходят из страны.

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО.

Продолжение следует...

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03.03.2022 09:56 Відповісти
Какому зеленскому? Так себе герой.
"Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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03.03.2022 09:58 Відповісти
Президента треба берегти. Не усім на передову. Його передова - перемовини і тексти.
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Перемовини ведуть дипломати,а тексти зеленському пишуть спітчрайтери.
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03.03.2022 10:49 Відповісти
У кладовку його до решти ганчір'я.
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03.03.2022 16:26 Відповісти
это решил музей !!! И Зеленский Президент Украины !!! Слава Украине !!!
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Чому радієш недолугий? Плакати треба, що в тебе отаке президент.
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03.03.2022 16:24 Відповісти
кацапський довбень іди на х#й
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03.03.2022 16:28 Відповісти
свічок кацапам хай нароблять на похорони
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Можна було тільки вуха поплавити і був би більш схожим на оригінал - *****.
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03.03.2022 10:03 Відповісти
"в музее никогда не выставляют фигуры диктаторов "- Наконец-то дошло
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03.03.2022 10:06 Відповісти
Тоді і Зеленського не варто.
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Об'єктивно! Зе заробив 2 плюси, не здриснув, і підписав документ який Порох закріпив в Конституції заклавши міцний фундамент. Але досі не зрозумію і не пробачу 2.5 роки бездіяльності в області оборони, та саботаж інформації про напад кацапні!!! Але потім, після перемоги! Слава Україні!
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Ещё есть опозиция, которая сплотитилась и помогает зеленскому, а не верещит и не критикует и не ставит палки в колеса, а стали на защиту Украины. Если бы было по другому, неизвестно, что бы было с нами.
Поэтому хватит возвеличивать Зе.
Только армия и народ, заслуживают на восхваление.
Слава Украине!!! Героям Слава!!!
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03.03.2022 10:08 Відповісти
...poor Yorick!... (c)
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03.03.2022 10:28 Відповісти
Я проти того, щоб фігуру ***** забирати з музею, краще доліпити зашморг і шибеницю..
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03.03.2022 10:31 Відповісти
Среди фигур мадам Тюссо ещё никто не играл на рояле.
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03.03.2022 15:36 Відповісти
З піаніною?
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Анонс! Досвідчені українські таксидермісти вже працюють над цим питанням, поки що можемо запропонувати смажені тушки бурятів, чучело путлєра, на жаль спочатку, буде виставлено для експозиції в Україні. Лише потім гастролі по цілому світу.
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03.03.2022 19:20 Відповісти
 
 