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З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН

Від початку російської військової агресії Україну покинули близько мільйона людей, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

"Усього за сім днів ми стали свідками результату мільйона біженців з України до сусідніх країн", - заявив Гранді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що "настав час зброї затихнути", щоб стало можливим постачання гуманітарної допомоги в країну.

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Толку з цього ООН як з козла молока
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03.03.2022 09:59 Відповісти
Все можна зрозуміти, але на задньому плані світлини стоять мужички уповні призовного віку, прикрившись жінками на передньому плані. Декотрі нахлобучили капюшони і повернулися спиною. За законами військового часу це називається дезертирством і боягузством і підлягає
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03.03.2022 12:52 Відповісти
 
 