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З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку російської військової агресії Україну покинули близько мільйона людей, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.
"Усього за сім днів ми стали свідками результату мільйона біженців з України до сусідніх країн", - заявив Гранді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що "настав час зброї затихнути", щоб стало можливим постачання гуманітарної допомоги в країну.
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Львiвянин
показати весь коментар03.03.2022 09:59 Відповісти Мені подобається 4
Ярема Стогін 6249da91
показати весь коментар03.03.2022 12:52 Відповісти Мені подобається 0
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