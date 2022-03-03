Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія
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Поблизу Києва триває бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів.
Про це у коментарі розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"За попередньою інформацією, ПВО вночі збили 2 ракети російських військ над Києвом. Скоріше за все, намагались обстріляти район Міноборони", - розповів Старський.
В столиці зранку спокійно, проте на околицях міста відбуваються бойові дії. Станом на 9:00 бої тривають в районі населених пунктів Бородянка, Козаровичі та Іванкова.
За його словами, вчора росіяни намагались захопити Іванків, але наразі в населеному пункті вже можна спостерігати згорілу техніку противника.
"Зараз в районі Іванкова українські війська відтісняють ворога в сторону Росії. Вже не можна сказати, що він окупований, за нього зараз ідуть бої", - додав пресофіцер.
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Смерть ворогам