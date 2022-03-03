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Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія

Поблизу Києва триває бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів.

Про це у коментарі розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"За попередньою інформацією, ПВО вночі збили 2 ракети російських військ над Києвом. Скоріше за все, намагались обстріляти район Міноборони", - розповів Старський.

В столиці зранку спокійно, проте на околицях міста відбуваються бойові дії. Станом на 9:00 бої тривають в районі населених пунктів Бородянка, Козаровичі та Іванкова.

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За його словами, вчора росіяни намагались захопити Іванків, але наразі в населеному пункті вже можна спостерігати згорілу техніку противника.

"Зараз в районі Іванкова українські війська відтісняють ворога в сторону Росії. Вже не можна сказати, що він окупований, за нього зараз ідуть бої", - додав пресофіцер.
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Топ коментарі
+33
Гоните эту бешенную орду с Украины. Слава Украине !!!
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03.03.2022 10:05
+31
⚡️Немецкая компания SAP останавливает бизнес и продажи продуктов в России.

Также организация пожертвует 1 миллион евро в гуманитарный фонд для Украины.
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03.03.2022 10:05
+25
Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины
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03.03.2022 10:06
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⚡️Немецкая компания SAP останавливает бизнес и продажи продуктов в России.

Также организация пожертвует 1 миллион евро в гуманитарный фонд для Украины.
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03.03.2022 10:05 Відповісти
сапёры вступили в бой )) хотя они ещё те, за цент готовы удавиться .
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03.03.2022 10:08 Відповісти
Люди ви уявіть! Немає в світі россійскої арміїї! Все зло йшло від Россіі! Тому Захід і віддає зброю. Більше нікому не прийде в голову воювати!
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03.03.2022 10:15 Відповісти
Московської арміі, бо Россїя то є стара українська назва України.
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03.03.2022 12:03 Відповісти
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Гоните эту бешенную орду с Украины. Слава Украине !!!
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03.03.2022 10:05 Відповісти
Героям слава !!!
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03.03.2022 10:07 Відповісти
Героям Слава!
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03.03.2022 10:13 Відповісти
Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины
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03.03.2022 10:06 Відповісти
Хай береже та допомагає вам, рідненькі, Господь та Матінка Божа.
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03.03.2022 10:06 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть московитам!
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03.03.2022 10:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499148164728868871 вот правда про кацапов
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03.03.2022 10:06 Відповісти
Бийте фашистську погань на кожному клаптику
Слава Україні ! - Слава нації !🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Смерть ворогам
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03.03.2022 10:08 Відповісти
Люди ви уявіть! Немає в світі россійскої арміїї! Все зло йшло від Россіі! Тому Захід і віддає зброю. Більше нікому не прийде в голову воювати!
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03.03.2022 10:13 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 10:13 Відповісти
Іванків-Бородянка-Козаровичі? Це що, кацапському угрупуванню на захід від Києва світить котел?
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03.03.2022 10:17 Відповісти
Казан.
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Схоже, що змінюється характер бойових дій - від оборони до наступу!
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03.03.2022 11:09 Відповісти
 
 