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Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні
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Правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від Росії та Білорусі в участі на зимових паралімпійських іграх у Пекіні.
Про це йдеться у заяві МПК, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами президента комітету Ендрю Парсонса, низка країн звернулися до комітету та погрожували не брати участь в іграх, якщо Росія та Білорусь не будуть відсторонені.
Зимові паралімпійські ігри відбудуться 4-13 березня у Пекіні.
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С 1 марта ни одна кошка, вывезенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную.
Также ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты.
Совет FIFe также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.