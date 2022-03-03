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Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні

Правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від Росії та Білорусі в участі на зимових паралімпійських іграх у Пекіні.

 Про це йдеться у заяві МПК, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами президента комітету Ендрю Парсонса, низка країн звернулися до комітету та погрожували не брати участь в іграх, якщо Росія та Білорусь не будуть відсторонені.

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Зимові паралімпійські ігри відбудуться 4-13 березня у Пекіні.
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Платити будуть усі. І домогосподарки, і параолімпійці і навіть кішки з котами...
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03.03.2022 10:18 Відповісти
даже кошкам с мордора запретили участвовать на выставках
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03.03.2022 10:19 Відповісти
И единственные, кого по настоящему жалко, так это котиков.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
вони вибрали не тих ''хозяєв'' . знали куди попали . треба було котам думати раніше .
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03.03.2022 11:37 Відповісти
Война - это потери для всех. Но также это Надежда на новый мир. Без олигархов, коррупции, в ЕС, с новой проукраинской властью. Этот мир реален, если в период войны появиттся новый лидер нации.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Международная федерация кошек (FIFe) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках

С 1 марта ни одна кошка, вывезенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную.

Также ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты.

Совет FIFe также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Русофашисти, в себе на гілках, вже гасло "Спорт вне політіки" згадали.
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Даже парашных инвалидов опустили, надо теперь всех парашных спортсменов лишить медалей с прошедшей олимпиады.
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03.03.2022 15:18 Відповісти
 
 