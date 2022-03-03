Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 3 березня
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
8 день героїчної боротьби українців проти навали російських загарбників. Україна вистояла та чинить запеклий опір на всіх фронтах, включно з дипломатичним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, українська дипломатія продовжує безперервну роботу.
держава приєдналася до антивоєнної коаліції на захист України — саме стільки держав проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН "Агресія проти України".
Російська економіка продовжує падіння в прірву. Рубль досяг свого історичного мінімуму, а значна частина валютних резервів Центробанку РФ — заблоковані. Міжнародний бізнес масово тікає з Росії.
Військова допомога:
- Україна отримала від Естонії другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin;
- 19 країн надсилають нам на регулярній основі новітню зброю, боєприпаси, засоби захисту, медичне обладнання та пальне для потреб української армії;
- Дипломати ведуть інтенсивні переговори щодо надання в найстисліші терміни додаткових бойових літаків для Повітряних сил Збройних сил України від партнерів
Санкції:
- РФ дедалі замотує в маховик глобальних санкцій. Канада оголосила про нові санкції проти 10 ключових осіб з 2 важливих компаній в енергетичному секторі Росії — "Роснефти" та "Газпрому";
- Державний департамент США запроваджує тотальні санкції проти сектору оборони РФ, аби придушити російську воєнну машину;
- Ірландія готується до закриття своїх портів для російських кораблів, а також заморожування банківських рахунків, що належать російським компаніям.
Ізоляція:
- Світовий банк припинив всю взаємодію з Росією та Білоруссю;
- Унеможливлений розвиток альтернативної енергетики в Росії. Датська компанія Vestas, яка є світовим лідером з виготовлення вітротурбін і мала побудувати вітростанції у Росії, розірвала контакти з РФ;
- Україна та Польща ініціювали припинення членства РФ у Раді Європи;
- Міська рада Варшави розпочала юридичні процедури щодо постановки на баланс міста будинків, якими користувалися російські дипломатичні установи. Після завершення юридичних процедур у будинках планується розмістити громадян України, які залишили українську територію внаслідок російської збройної агресії.
Депутінізація світу:
- Словаччина скасовує безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів РФ
- Болгарія припиняє членство в Міжнародному інвестиційному банку та Міжнародному банку економічного співробітництва, де найбільшим акціонером є РФ
- Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських спортсменів від участі в іграх в Пекіні
- 15 польських міст ухвалили рішення про припинення в односторонньому порядку дій угод про співпрацю з 15 російськими містами.
Гуманітарні допомога:
- Міністерство оборони Словаччини передало медичне устаткування на потреби шпиталю в Ужгороді.
- Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків
- ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні
Будь ласка, зачекайте...
(если вы поняли о чем я)
НЕ МОВА ПРО ІЗРАЇЛЬ - ТОЙ ЛЄБЄЗІТ З МАЦКВОЮ ЗА ДОПОМОГУ В
СИРІЇ