УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12940 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
4 440 3
Польща (5180) Україна (5215) Євросоюз (7058)

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач зазначив, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За його словами, це питання політичного рішення.

"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - наголосив Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Він також додав, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо? Опять? Кандидатом? На триста лет? Вы снова песенку свою начинаете?
показати весь коментар
03.03.2022 11:08 Відповісти
а зеля хоч і бідоносець, але фартовий. І в ЕС вступим при ньому і війну виграєм, а ще тиждень назад затоптати хотіли.
показати весь коментар
03.03.2022 11:13 Відповісти
 
 