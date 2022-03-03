Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі
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Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач зазначив, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
За його словами, це питання політичного рішення.
"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - наголосив Пшидач.
Він також додав, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.
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Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 4
І ШО?
показати весь коментар03.03.2022 11:08 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Мельник 555849d8
показати весь коментар03.03.2022 11:13 Відповісти Мені подобається 0
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