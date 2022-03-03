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Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні, яку в ніч на 24 лютого розпочала Росія проти України. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Tengrinews.kz".

"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник міністра оборони Султан Камалетдінов.

Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у Twitter.

Читайте також: Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
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03.03.2022 10:51
+11
..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
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03.03.2022 10:48
+9
Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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03.03.2022 10:46
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переговори проведемо зразу , як кремль візьмемо !
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Вже прищимив хвоста путін султану! Чмо сирливе.
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Ляді Пуйловські
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03.03.2022 10:46 Відповісти
..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
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03.03.2022 10:48 Відповісти
абидилсо на *****, шо тот его имяфамилиё так и не смог правильно выговорить ))
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03.03.2022 10:49 Відповісти
Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
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03.03.2022 10:51 Відповісти
У них своих бед хватает
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03.03.2022 10:57 Відповісти
Пукин был уже у них
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03.03.2022 12:41 Відповісти
Уе помилка. Казахстан наступний, якщо Путіна не вбити.
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03.03.2022 10:57 Відповісти
Дипломатическая позиция страны, зато народ за исключением ваты за Украину🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2022 10:58 Відповісти
takajev - idi *****. scyklo.
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03.03.2022 10:58 Відповісти
Страна только в январе пережила попытка переворота и не всех ещё нейтрализовали
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03.03.2022 10:59 Відповісти
Казахстан член ОДКБ. Токаев должник Х..ла. Если бы не Х..ло Токаев бы болтался на веревке на центральной площади столицы. Лукашенко тоже говорил что с его территории нападения не будет....
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03.03.2022 11:00 Відповісти
КАЗАХСКИЙ НАРОД ЗА ВАС УКРАИНЦЫ! МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС !
АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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03.03.2022 11:00 Відповісти
beauty Carpathians 2 минуты назад:

Россеянци !
киргизы ждут вас у себя на родине на зароботки! Есть ваканции!
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03.03.2022 11:01 Відповісти
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 11:02 Відповісти
Ти диви.🤔 Хочете себе в ролі Швейцарії 21 століття відчути?! Перечитати захотілося? Хер вгадали. Прийде наша перемога, а вам прийде позор та зневага. Нейтралітет в нащій відчизняній визвольній війні проти рахі, прирівнюється до зради України.
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Лукашенко тоже так говорил
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03.03.2022 11:07 Відповісти
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска.
141 страна поддержала резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска, то есть, проголосовала за мир.
5 стран выступили за войну - это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея.
35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
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03.03.2022 11:18 Відповісти
Казахи! У Вас появился шанс, делайте ченибудь, не сидите сиднем.
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03.03.2022 11:23 Відповісти
Потери российских оккупантов: около 9 тыс. военнослужащих - Генштаб ВСУ

https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
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03.03.2022 12:17 Відповісти
Казах оказался умнее картофельного фюрера.
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03.03.2022 12:20 Відповісти
Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни

А у нас говорить, що це спецоперація!
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03.03.2022 13:19 Відповісти
Уважаемые Украинцы! Правительство у нас пророссийское, более того, я боялся, что КЗ поддержит Россов (но это, к сожалению, все ещё возможно), - поэтому это максимум на официальном уровне, но на днях вылетает самолет, с гуманитарной помощью (памперсы, пеленки, детское питание и т.п.) украинцам от простых казахов. ПРАВДА ЗА УКРАИНОЙ! Никто не верил, - но Украина доказала что достойна называться СТРАНОЙ ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА!
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03.03.2022 13:31 Відповісти
Какой ***** нейтралитет ??!! Надо немедленно выступить на стороне Украины ! Пора уничтожить векового тирана и оккупанта. Россия должна быть разделена на несколько государств, без права вступления в какие- либо военные блоки и без ядерного оружия.
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03.03.2022 13:31 Відповісти
Не плохо для украины, учитывая геополитическое положение рк, запад нам не поможеть отличие от вас, одна надежда на бога
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03.03.2022 19:05 Відповісти
 
 