Казахстан не підтримує жодну із сторін у війні РФ проти України, - міноборони країни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні, яку в ніч на 24 лютого розпочала Росія проти України. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв вважає, що до згоди потрібно прийти шляхом переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Tengrinews.kz".
"Конфлікт Росії і України до Казахстану ніякого відношення не має. Ми не підтримуємо ні ту, ні іншу сторону. У цьому плані ніяких питань бути не може", - зазначив заступник міністра оборони Султан Камалетдінов.
Крім того, Касим-Жомарт Токаєв 2 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я говорив з президентом Володимиром Путіним про розвиток торговельно-економічних відносин. Я сказав, що дуже важливо домовитися щодо ситуації в Україні шляхом переговорів", - написав він у Twitter.
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АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Россеянци !
киргизы ждут вас у себя на родине на зароботки! Есть ваканции!
141 страна поддержала резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска, то есть, проголосовала за мир.
5 стран выступили за войну - это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея.
35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
А у нас говорить, що це спецоперація!