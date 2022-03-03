Через обстріли військ РФ на Харківщині загинули вже 34 особи, 285 дістали поранень, зокрема 10 дітей, - ДСНС

У Харківській області внаслідок обстрілів житлових кварталів російським агресором загинуло 34 особи, 285 отримали поранення (зокрема 10 дітей).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Протягом минулої доби, з 2 по 3 березня, ворог продовжував вражати своїми смертоносними бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти, цинічно вбиваючи мирне населення. Загалом статистика втрат серед цивільного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них 10 дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі сталося кілька десятків пожеж, на 30 із них відреагували рятувальники, працюючи навіть під обстрілами.

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Близько 8-ї ранку центр Харкова зазнав масованої ракетної атаки. Ракети вразили дві адміністративні будівлі, котрі загорілись. Площа пожежі становила 600 кв. м. Під час аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС врятували 10 людей із-під завалів. Чотири людини загинули.

О 13:31 ворожий снаряд влучив у житловий будинок на пл. Конституції, 3 у центрі Харкова. Відбулося часткове руйнування цієї будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено будівельні конструкції та зруйновано вікна будинку на пл. Конституції, 2/2. Під час рятувальної операції врятовано 17 людей.

О 13:33 снаряд влучив у гаражний кооператив за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 289. Сталася пожежа площею 300 кв. м. На місці виявлено тіла трьох загиблих.

О 13:57 – пожежа площею 40 кв. м у Харкові на вул. Леся Сердюка, 18. Снаряд влучив між 4-м та 5-м поверхами 16-поверхівки. З будинку евакуювали 20 людей. О 14:40 пожежа на вул. Мироносицькій, горіли одразу три будинки: № 32, 34, 36. Причина все та сама. Площа горіння становила 1000 кв. м. Рятувальники врятували 13 людей.

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О 22:13 авіабомбу було скинуто на будинку на вул. Селянській, 84 у Харкові. Внаслідок авіаційного удару по будівлі виникло загоряння речей на площі 55 кв. м. З-під уламків врятували двох людей, постраждали троє, загинули двоє.

О 22:57 ворог атакував село, де й близько немає військової інфраструктури. Удару завдано по селу Яковлівка Харківського району. Відбулося загоряння двох автомобілів та господарської споруди, пошкоджено приватні домоволодіння. Поранені сім осіб, загинуло дві особи.

Опівночі відбувся масований авіаналіт на мирне місто Ізюм – місто козацької слави. Бій тривав з 00:14 до 02:02. Бомби потрапили в будинки на вул. Соборній, 39, вул. Українській, 6, вул. М. Федоренка, 16 та інші. Внаслідок авіаційного удару пошкоджено житловий 5-поверховий будинок, у якому з-під завалів врятовано жінку. Також на вул. Українській загинули вісім осіб, із них двоє дітей (приблизно п'яти-шести років). Їхні тіла рятувальники витягли з-під завалів. На вул. М. Федоренка працівники ДСНС врятували двох жінок, які виявилися заблокованими у зруйнованому будинку.

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Крім того, внаслідок масованого авіаудару постраждав Салтівський житловий масив. У житлових багатоповерхівках пошкоджено конструкції та зруйновано вікна. Інформація про наявність постраждалих наразі уточнюється.

"Рятувальникам надійшло близько 236 заявок про знаходження нерозірваних боєприпасів. Піротехнічні підрозділи ДСНС, незважаючи на загрозу потрапляння під ворожий обстріл, розмінували 230 із них. Ми вистоїмо. Віримо, що ще раз відвоюємо своє право! Все буде Україна", - підсумували в ДСНС.