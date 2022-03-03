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Резніков про російських окупантів: "Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.
Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи", - наголосив міністр.
"Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо", - резюмував Резніков.
Топ коментарі
+13 Николай 75107634
показати весь коментар03.03.2022 10:57
+11 Gyro
показати весь коментар03.03.2022 10:59
+10 Елена Мазуренко
показати весь коментар03.03.2022 10:59
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московитсько-фашистські-окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитсько-фашистських-окупантів, вже в пеклі.
Україна переможе !!!
«Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся - он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине»
Он также сообщил, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров.