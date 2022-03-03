Резніков про російських окупантів: "Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи"

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.

Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи", - наголосив міністр.

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"Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо", - резюмував Резніков.