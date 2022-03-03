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Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників

Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність влучення ворожих ракет.

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"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголосили у ЗСУ.
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Топ коментарі
+9
Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
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03.03.2022 11:06
+5
Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
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03.03.2022 11:10
+4
як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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03.03.2022 11:04
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як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
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03.03.2022 11:06 Відповісти
Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
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03.03.2022 11:10 Відповісти
Юридично кажучи, без офіційного оголошення Росією війни Україні всі вони не полонені...
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03.03.2022 11:17 Відповісти
"
Визначення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими[ред. | ред. код]

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими визначає військовополонених як осіб, які потрапили в полон до супротивника та належать до однієї з таких категорій:

Особового складу збройних сил сторони конфлікту, а також членів ополчення чи добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил.
Членів інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема членів організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи опору, відповідають таким умовам: a) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих; b) вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані; c) вони носять зброю відкрито; d) вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни.
Членів особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує.
Осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їхнього складу, наприклад цивільних осіб з екіпажів військових літаків, військових кореспондентів, постачальників, особового складу робочих підрозділів або служб побутового обслуговування збройних сил, за умови, що вони отримали на це дозвіл тих збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні видають їм посвідчення особи за зразком, наведеним у додатку.
Членів екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітанів, лоцманів та юнг, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту, які не користуються більш сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими положеннями міжнародного права.
Жителів неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються законів і звичаїв війни[1]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Да х... положить на Женевскую конвенцию. Как Мордор положил на Будапештский меморандум.
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Похоже что завтра собрав сдуру примут военное положение. А значит теперь война а не то что сначала заявили. Сложно сегодня что либо комментировать.
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03.03.2022 11:34 Відповісти
Это словосочетание Женевская конвенция у братов северных у всех разве что вызывает интерес как женское имя шлюхи по прямому назначению. С географией ведь туго там давно. С 1 мировой войны как минимум. Какой смысл с папуасами тему вести эту.
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03.03.2022 11:29 Відповісти
Так ще ж Кучма написав: "Україна - не Росія".
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03.03.2022 11:32 Відповісти
Сказал, написал--да ничего не делал по этой части.
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Але, в даному разі, він має рацію.
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03.03.2022 11:39 Відповісти
Скільки ж можна про це казати, ЛЮДИ ПРИСЛУХАЙТЕСЯ, що просять військові!
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03.03.2022 11:52 Відповісти
 
 