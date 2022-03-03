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Новини Політика України
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Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного рішення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - заявив Пшидач, додавши, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.

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Автор: Ірина Дашківська
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https://www.youtube.com/watch?v=rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Сябры!!!! Ловити Витька и Луку!!!!!
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Украина - настоящая европейская страна с европейскими ценностями .
Кулеба, работайте активно !!!
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03.03.2022 11:09 Відповісти
 
 