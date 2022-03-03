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Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі
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Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного рішення.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - заявив Пшидач, додавши, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.
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