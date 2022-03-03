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Прикордонники 5-го прикордонного загону спільно зі ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники 5-го прикордонного загону спільно зі ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині, - Данілов

Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьмий день героїчного Національного спротиву! Почнемо з новини-блискавки! 2022 рік… На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!!!", - зазначає він. 

"Друга гарна новина - російська влада прискорено наближаєтся до лави підсудних Гаазького трибуналу. З кожним пострілом і наказом ця лава подовжується, а терміни покарання збільшуються. Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу "Україна проти Росії" буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабін Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка", - додає Данілов.

Щодо загальної ситуації. За словами Данілова, упродовж доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади

Керівництво Білорусії все більше фіксуєтся як посібники держави-терориста єрєфії. Білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуются у війні з Україною.

"Усвідомивши провал свого плану "Барбароса - 2022" і зіткнувшись з високоефективною діяльністью українських військових і ТРО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст", - додає він.

За оцінками секретаря РНБО, найгарячіший напрямок доби - одеський. Але і тут, як і по всій Україні, окупанта чекають не з квітами, а з вогнем, барикадами і коктейлем "Спротив". Одеса - це Україна!

"Місто Київ продовжує героїчно тримати оборону. Тривають заходи із виявлення та знищення ДРГ окупанта. Російські сили деморалізовані, а українські з кожним днем все більш мотивовані. І ще одна важлива подія минулої доби - підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань. Жоден українець не буде покинутий у біді. Допомогу отримують всі, хто її потребує. Слава Україні і смерть ворогам!", - резюмує Данілов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Молодці хлопці! В живих не залишайте не одного цапа!
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03.03.2022 11:12
+46
Кому компост с генеральскими погонами?

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03.03.2022 11:17
+36
Слава Україні!!!!!!
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03.03.2022 11:13
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03.03.2022 11:12 Відповісти
Молодці хлопці! В живих не залишайте не одного цапа!
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03.03.2022 11:12 Відповісти
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 11:17 Відповісти
Просто Ізраїль не ********.
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03.03.2022 11:19 Відповісти
подумал, прежде чем ляпнуть?
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03.03.2022 11:37 Відповісти
Та нам пох... Це їх вибір і проблеми.Знищувати ворога дешевше ніж брати в полон.
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03.03.2022 11:26 Відповісти
Пусть уже заканчивают поучать. Пусть все теперь сами учатся у ВСУ. Это не с Палестиной ракетками перекидываться.
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03.03.2022 11:26 Відповісти
не нужно вестись на легенды "мы не знали не хотели". Эти легенды придумали для всех кто знал куда идет и зачем и еще нужно заплакать обязательно, при том некоторые это делают цинично. Их нужно уничтожать.
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Пофиг на легенды. Не верьте ни одному слову, наручники обязательно.

Сдался - обезоружить и в лагерь, где содержать по нормам для военнопленных. Родичам и друзьям - бесплатно письмо и СМС-ки. До окончания войны и выплат репараций. Главное - не убьёт другого, и кто-то тоже после этого сдастся.
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Слава Україні!!!!!!
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03.03.2022 11:13 Відповісти
Героям Слава!!! Вчора Холодний Яр вийшов на кордон, інші Горлівку щахопили, сьогодні ось погранці постаралися... а в сусідніх гілках боти роздувають зраду... де зрада? Кого злив Зе і команда? Крім тисяч москалів, нікого... жодної поступки не зроблено.
Так тримати, козаки... на довго москаля не вистачить, ресурсів мало, але основне, що зараз не друга світова, одне діло воювали проти загарбника, інше діло іти на Україну. Думаю, бажаючих багато не знайдеться, а якщо і прийдуть, то кадирівцям вже наваляли... бурятам якось також вломимо.
Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:35 Відповісти
надовго
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03.03.2022 12:49 Відповісти
....згоден з Вашими словами... Але!! Не виставляйте Зе героєм-рятівником... та ще й його команду. На сьогодні всі звитяги нашої армії та наших воїнів ну ніяк не заслуга зеленої команди. Воює Україна.. і допомагають Україні... А от потім після перемоги і будемо дивитися.... хто ..де..та як...
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03.03.2022 13:48 Відповісти
головне не спинятися на кордоні.
пресингувати, йти в рейди по рашці, ламаючи ворожу логістику...
вони навіть в рашці в прикордонних районах повинні боятися... в корчі сходити.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Если это правда, хорошо - главное не врать как это делали до войны
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03.03.2022 11:14 Відповісти
До війни не брехали, а скривали правду, щоб уникнути паніки. Головне, що мовчки готувалися і 9 тисяч жарених Ваняток тому доказ. Якби тупо брехали і не готувалися, то було б навпаки. Навіть зараз, коли голими руками ідуть проти танків, народ відчуває, що за ними стоять ЗСУ, що москаль сам боїться і не буде давити. Це як раз, дякувати інформаційній підтримці з боку і ЗМІ і влади.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
..щось я забув? Виявляється армію дуже підтримували останні три роки? Тихенько готувалися... закриваючи ракетні програми...не даючи палива у авіаційні частини... ріжучи фінансування ... Чи то Ви забули...що за три дні до початку війни ВР не дала гроші на армію... Де Ви ховалися у той час..? Але забудемо все ...До часу! Зараз ціль... знищити псячих і вистояти. А потім розберемося.
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03.03.2022 13:54 Відповісти
Іди за кацапським кораблем, провокатор.
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03.03.2022 14:13 Відповісти
..тобі..смердячий дебіл!! У новому українському правописі ***** не матюк.... Це напрямок... куди тобі і треба відправитися. Доб*ємо кацапсячих..і з вас спитаємо..чому три роки розвалювали армію. Не на часі зараз. Зараз тебя боронити державу всіма силами. А потім і розберемося..хто..що і де...
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03.03.2022 14:18 Відповісти
Главное, чтоб тебе, свинособака, бутылка в жопе не муляла
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Тільки нехай не забувають про маскування та розосередження... По них можуть стріляти з ворожої території...
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03.03.2022 11:14 Відповісти
красіво!
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03.03.2022 11:15 Відповісти
Бережи,Боже, наших захисників!
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03.03.2022 11:15 Відповісти
Ой.
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03.03.2022 11:15 Відповісти
Так пусть же красная
сжимает властно
свой *** мазолистаааай рукой.
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03.03.2022 11:16 Відповісти
***** пусть лучше горло сжимает
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Нехай двома мазолістими руками дупу свою закриває
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03.03.2022 12:04 Відповісти
Кому компост с генеральскими погонами?

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03.03.2022 11:17 Відповісти
В фонтане утонул,десантничек?
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03.03.2022 11:28 Відповісти
подавился свинцовой колбасой
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03.03.2022 11:29 Відповісти
декоммунизировали
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03.03.2022 12:00 Відповісти
прошёл денацификацию и демилитаризацию.
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03.03.2022 12:59 Відповісти
Думал, что учения идут
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03.03.2022 13:57 Відповісти
с огромным удолетворением узнал эту новость. нех*й шастать.
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03.03.2022 17:41 Відповісти
Тепер і наші можуть "заблудитися" до маскви, шукаючи місце для прикордонних стовпчиків.
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03.03.2022 11:18 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 11:18 Відповісти
Бiльше гарних новин! Слава Украiнi !
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03.03.2022 11:19 Відповісти
Осторожней там. Кацапоиды очень любят стрелять через границу прикрывшись даже своими кацапскими бабами и личинками. Думаю все же безопаснее держать 10-20 километровую буферную зону от границы для возможного маневра
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03.03.2022 11:20 Відповісти
tak sevodnja i Ukraina jebashit cherez granicu - eto otkritaja voina, eto uzhe ne to chto ih tam netu.
Kstati, jestj podozrenije chto beloruskije teperj ih tam neti.
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03.03.2022 11:31 Відповісти
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Главное -хорошо окопаться - не повторять ошибок 2014 года.
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03.03.2022 11:23 Відповісти
Что-то "стингеры" уж больно дальнобойные стали. Идут гостинцы в Украину, потоком идут.
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Их покормили украинским салом наши красуни
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Eto hortosho.
Znaite pochemu ja gorzhus chto ja latish, vot imenno potomu chto moi narod znajet gde beloje i gde chornoje:
(perevod s google)

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багацкіс щойно отримав пропозицію про роботу від російського клубу, повідомив латвійський тренер у розмові з Латвійським телебаченням у середу.
Можу сказати, що три дні тому мені запропонували роботу росіяни. Я сказав - просто дайте мені «автомат» і біжи повз Кремль. Ти здурів Як ви думаєте висловлювати щось подібне? Поки в pосії діє диктатура, для мене там працювати табу», - емоційно сказав Багацький.

З 2019 року Айнарс Багацкіс очолює збірну України та баскетбольний клуб «Київ Баскет». Під його керівництвом збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат Європи 2022 року, від якого збірна Росії вже відсторонена.
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03.03.2022 11:25 Відповісти
спасибо, что информируешь врага про передвижение наших войск.
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Да не смеши людей.
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03.03.2022 11:39 Відповісти
А то, типу, вони не знають? Їх же там розїбали в хлам. Говорити про плани не варто, саме так і роблять і Зеленський і Данілов, типу не знаємо... не бачимо... не відчуваємо. А по факту, готуємося. А те, що захопили частину кордону, то вже нікому не секрет, навіть пукану на Урал повідомлять.
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Богдан, не говорите глупостей...
Это случилось не час назад...
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03.03.2022 11:43 Відповісти
по территории рашки долбаните!
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Слава Богу!!!
Слава Україні!!!
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03.03.2022 12:58 Відповісти
Прикордонникам Слава! хлопці, замість прикордонних стовбчиків вкопуйте дохлих кацапських свіно-собак! а на лоба прибивати табличку "нех@шастать" ...
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03.03.2022 12:58 Відповісти
В районе ялты тоже надо выйдти
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03.03.2022 13:55 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 15:49 Відповісти
 
 