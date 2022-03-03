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Окупанти змушені змінювати тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах - це зізнання, що не змогли нічого зробити на землі, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо хтось думає, що українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні. Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявив Зеленський.
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