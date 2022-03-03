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Окупанти змушені змінювати тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах - це зізнання, що не змогли нічого зробити на землі, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо хтось думає, що українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні. Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+19
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я їбу, шо там на черзі у *****, половці?

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03.03.2022 11:31
+16
⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
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03.03.2022 11:28
+7
Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
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03.03.2022 11:30
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⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Одна країна- іншої немає!
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03.03.2022 11:31 Відповісти
Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я їбу, шо там на черзі у *****, половці?

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03.03.2022 11:31 Відповісти
)) Печенга це місто в Мурманській області біля кордону з Норвегією
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03.03.2022 11:32 Відповісти
Буряти з кадировцями закінчились? То вони війшли в 5800 утілізірованих?
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03.03.2022 11:33 Відповісти
Хозари 😁
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03.03.2022 11:36 Відповісти
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА
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03.03.2022 11:32 Відповісти
Ніяке це ні в чому зізнання. Це суть Русскава Міра.
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03.03.2022 11:35 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:36 Відповісти
Джохар Дудаев, " Закат России, будет тогда, когда взойдет украинское солнце"!

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03.03.2022 11:38 Відповісти
Признание того , что ПВО слабо работает , позволяет бомбить мирное население Украины .
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Отличная речь, парень хорошо делает свою работу. Обязательно нужно снабжать его речи субтитрами на разных языках, в том числе и на русском - деморализовать врага. Они сейчас пытаются вытеснять правдивую информацию, так работает человеческая психика - но произойдет накопление ее, в свое время. Восхищение и уважение украинским защитникам из Европы. Пытаемся помочь, чем можем. Слава Украине!
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03.03.2022 11:44 Відповісти
ucranianos nazis van a ser limpiados del campo de batalla con su payaso selenski esclavo de USA😂😂😂😂😂😂😂🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺✌🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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03.03.2022 11:49 Відповісти
шо, чурка, впн научилось пользоваться, падаль кацапская.
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03.03.2022 12:06 Відповісти
гавнокомандувач де клістрони?
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03.03.2022 13:16 Відповісти
В тебе в задниці...
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03.03.2022 14:23 Відповісти
В тебе дебіла зеленого
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03.03.2022 14:55 Відповісти
 
 