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Зеленський - Росії: Вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте нам усе, що зробили!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Росії: Вчіть слова

Україна відновить всю інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе нам, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув, – не забудемо. Ми – разом з Богом", - зазначив Зеленський.

"Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дороге. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку б ви не використали проти нас, проти вільних громадян України. А тепер ви виходите й розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтеся послати в Україну так звані гуманітарні колони... Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися", - додає він.

Зеленський запевняє, що українці в усіх регіонах нашої держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну.

Читайте також: Окупанти змушені змінювати тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах - це зізнання, що не змогли нічого зробити на землі, - Зеленський. ВIДЕО

"Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії! Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю", - резюмував глава держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
Каци, намилюйте жопу і готуйте бабло.
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03.03.2022 11:39
+24
Коротко
..
Мордор повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 11:40
+14
Круто -- так держать !!! Все кацапское конфисковать
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03.03.2022 11:39
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Каци, намилюйте жопу і готуйте бабло.
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03.03.2022 11:39 Відповісти
Круто -- так держать !!! Все кацапское конфисковать
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03.03.2022 11:39 Відповісти
А кацапов продать в сексуальное рабство на Ближний Восток и в Африку
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03.03.2022 11:51 Відповісти
вони вже понамилювали, бачили одна з них десь валяеться посеред поля?
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03.03.2022 11:41 Відповісти
a zachem zhopu? Nu ti zhe ne etot, nu ne ruskij pitaras.
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Для держака лопати
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03.03.2022 12:17 Відповісти
Коротко
..
Мордор повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Тільки на фіга полонених віддавати під час війни(
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Підтримую
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Хотів доповнити перелік, але вчасно згадав, що "параша", "шконка" і т.д. - це в них повсякденний лексикон.
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03.03.2022 11:56 Відповісти
Я - за ! Але слово " контрибуція " вживається виключно в однині .
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03.03.2022 11:42 Відповісти
по очереди будем накатывать. волна за волной.
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03.03.2022 11:48 Відповісти
БОГ ЛЮБИТ УКРАИНУ!ОН НЕ ОСТАВИТ СВОИХ в БЕДЕ!
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03.03.2022 11:44 Відповісти
Konechno vozmistjat - tut redkij sluchij i soglasen s zelenskim.
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03.03.2022 11:45 Відповісти
людей не вернешь.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Касапы думают что это какие-то итальянские биатлонисты...
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03.03.2022 11:52 Відповісти
А також слово "трепанація" від роспропаганди.
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03.03.2022 11:56 Відповісти
...и дефолт
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03.03.2022 11:58 Відповісти
В Москві черга на курси укр. мови. Спецкурс на адскіє слава-паляниця укрзалізниця нісенітниця.Хори МП вчать Бог ся рождає і Нова Радість стала. Путін змінив в паспорті прізвище на *****.
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03.03.2022 12:09 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:17 Відповісти
Вова, мы увидим что наступил переломный момент когда олигархи и рыги вылезут и начнут трубить про рашистов и помощь ВСУ, поддержку украинцам и т.д. Сейчас ВСЕ олигархи и крупные бизнесмены молчат. После войны нужно с этим кончать иначе будет вторая, третья четвертая война.
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Фірташ 100 млн перерахував на ЗСУ.
Про інших не чути, але думаю вони також
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03.03.2022 13:50 Відповісти
Абрамович продаёт Челси, выручка пойдёт в благотворительный фонд на нужды Украины.
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03.03.2022 14:57 Відповісти
Для Фірташка 100 лямів це чайові.
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03.03.2022 15:50 Відповісти
⚡️ось яким має бути зараз звернення стратега та державника до росіян

РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:24 Відповісти
На цензорі їх немає, хіба що, поки що блудять тут. їх провокатори. Заходи на їхні фейсбуки і соцмережі.
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03.03.2022 14:29 Відповісти
А для нашого президента є кому допомогати в його зверненнях та промовах.
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03.03.2022 14:31 Відповісти
Россияне глухи и слепы, страна зомби-идиотов. Говорить там , что метать бисер перед свиньями. Пробовали и пробуем, но поможет только голод и бомбежка!
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Вначале им надо вивчити - ПУТИН-%УЙЛО ИЗДОХЛО.
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03.03.2022 13:39 Відповісти
Репарации, контрибуции и дайте пожрать
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03.03.2022 13:56 Відповісти
Русские - самая гадостная нация. Так было во все века. И до сих пор ничего не меняется. Их надо громить и ни в коем случае не давать возродиться. Не дай боже им вставать с колен. На коленях - их удел.
Полностью согласен: слова РЕПАРАЦИИ и КОНТРИБУЦИИ - с этих слов должен начинаться каждый урок в школе, эти слова должны произноситься вместо их долбаной клятвы и присяги. Что уж тут поделать - это их деды и отцы такой сраный мир построили для себя и для своих будущих поколений.
Пленным здесь работать на восстановлении. Приграничные области демилитаризировать навсегда
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
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03.03.2022 14:47 Відповісти
Звертаюсь до росіян і нашої вати! Щоб їм було зрозуміло перейду на російську.
Что касается истории, судя по вашему президенту, то на России историю в школах не при подают или вы ее учили на двойку. Поэтому начну с истории после военной которую вы можете спросить в своих отцов или дедов. Пока советским союзом правили (хохлы) сейчас это Бендеры но мы не обижаемся мы наоборот гордимся, пока союз и развивался. Хрущев это начало разработки космоса, целина, наконец хрущевки в которых вы до сих пор живете. Потом Брежнев, чуть ли не по два раза в году покоряли космос, бам, а жил массивы вокруг городов росли как грибы после дождя. А когда начали править ( кацапы) сейчас это рашисты Андропов, Черненко, Горбачев, то вообще развалили союз, потом стали править рашисты Ельцын этот алкоголик если б не ножки Буга то подохлиб ( вы гоните на Америку вы забыли ножки Буша, тогда будете долго помнить хрен Байдена) потом вор кгбист развалит остальное........
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03.03.2022 16:20 Відповісти
ЗЕЛЯ МОЛОДЕЦЬ! У ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ РУХАЄШЬСЯ! МОЖЕ З ТЕБЕ І БУДЕ ПРЕЗИДЕНТ!
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03.03.2022 16:30 Відповісти
Это говорит Гарант Конституции, Главнокомандующий, после того, как предатель Медвечук, кум Путина, в военное время отпущен судом под подписку о не выезде. Спокойно покинул Украину с награбленными укринскими капиталами.
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03.03.2022 17:33 Відповісти
 
 