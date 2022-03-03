Зеленський - Росії: Вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте нам усе, що зробили!
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Україна відновить всю інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе нам, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув, – не забудемо. Ми – разом з Богом", - зазначив Зеленський.
"Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дороге. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку б ви не використали проти нас, проти вільних громадян України. А тепер ви виходите й розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтеся послати в Україну так звані гуманітарні колони... Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися", - додає він.
Зеленський запевняє, що українці в усіх регіонах нашої держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну.
"Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії! Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю", - резюмував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Про інших не чути, але думаю вони також
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Полностью согласен: слова РЕПАРАЦИИ и КОНТРИБУЦИИ - с этих слов должен начинаться каждый урок в школе, эти слова должны произноситься вместо их долбаной клятвы и присяги. Что уж тут поделать - это их деды и отцы такой сраный мир построили для себя и для своих будущих поколений.
Пленным здесь работать на восстановлении. Приграничные области демилитаризировать навсегда
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
Что касается истории, судя по вашему президенту, то на России историю в школах не при подают или вы ее учили на двойку. Поэтому начну с истории после военной которую вы можете спросить в своих отцов или дедов. Пока советским союзом правили (хохлы) сейчас это Бендеры но мы не обижаемся мы наоборот гордимся, пока союз и развивался. Хрущев это начало разработки космоса, целина, наконец хрущевки в которых вы до сих пор живете. Потом Брежнев, чуть ли не по два раза в году покоряли космос, бам, а жил массивы вокруг городов росли как грибы после дождя. А когда начали править ( кацапы) сейчас это рашисты Андропов, Черненко, Горбачев, то вообще развалили союз, потом стали править рашисты Ельцын этот алкоголик если б не ножки Буга то подохлиб ( вы гоните на Америку вы забыли ножки Буша, тогда будете долго помнить хрен Байдена) потом вор кгбист развалит остальное........