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Велика Британія "полюватиме" на воєначальників Путіна за військові злочини: думайте, у нас є досвід у цій галузі, - міністр юстиції Рааб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія

Велика Британія допомагатиме знаходити російських воєначальників, які виконують незаконні накази президента РФ Володимира Путіна та скоюють військові злочини.

Про це в інтерв'ю The Daily Telegraph заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми хочемо передати повідомлення Путіну та будь-якому польовому командиру, який думає, що робити з незаконним наказом, який може призвести до військових злочинів. Вони повинні знати, що є дуже реальний шанс, що вони зіткнуться із судом у Гаазі та тюремною камерою. Ось чому ми підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд технічно, а також будь-якими іншими способами", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

За його словами, Велика Британія співпрацювала з цих питань із часів Нюрнберзького трибуналу та до діяльності Міжнародного кримінального суду.

Рааб зазначив, що Лондон може надавати допомогу в пошуку втікачів та збиранні інформації, яка потрібна для обвинувального вироку.

"У нас є досвід у цій галузі, і в минулому ми надали ключову інформацію, яка виявилася абсолютно важливою. Лише кілька країн у всьому світі мають таку можливість", – додав він.
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Топ коментарі
+57
БРИТАМ-РЕСПЕКТ ТА ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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03.03.2022 11:41
+43
в СБУ потрібен підрозділ для виловлювання і ліквідації русофашистів, як в МОССАДі.
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03.03.2022 11:44
+33
Цапы -- вам КОНЕЦ
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03.03.2022 11:42
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БРИТАМ-РЕСПЕКТ ТА ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Цапы -- вам КОНЕЦ
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03.03.2022 11:42 Відповісти
Вони наздоженуть той корабель прямо перед місцем висадки
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03.03.2022 11:59 Відповісти
в СБУ потрібен підрозділ для виловлювання і ліквідації русофашистів, як в МОССАДі.
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03.03.2022 11:44 Відповісти
Походу он уже создан...мер Купянска это подтверждает...
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03.03.2022 11:47 Відповісти
Це на нашій території, а треба як моссад, по всьому світу виловлювати їх.
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03.03.2022 11:57 Відповісти
а моторилку, ківі, курячого марашала хто зашкварив - святий дух?
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03.03.2022 12:08 Відповісти
Ну как кто Одно в лифте покаталось(видно поломан был) другое сквозняком продуло(окна закрывать надо) а третий пообедал неудачно (подавилось куркой)
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03.03.2022 13:21 Відповісти
Перед розстрілом, полоненим касабам(офіцерам) треба давати можливість зіграти в срузьку рулетку з повним барабаном
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03.03.2022 11:51 Відповісти
Краще із ПМ.
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03.03.2022 12:01 Відповісти
Почалось міжнародне полювання на "руцкіх" Дякуємо,друзі!
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03.03.2022 11:45 Відповісти
Выставите из страны всех кацапских детей, обучающихся в дорогих приватных школах и универах
ЭТО КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ РАШИ
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03.03.2022 11:45 Відповісти
Військовим злочинцям новий Нюрнберзький трибунал, тільки так!
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Рф доигралась. Много лет по телику трындели и ртом всех брали. Договорились... скоро рф не станет
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03.03.2022 12:04 Відповісти
ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького

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03.03.2022 12:13 Відповісти
На подохлого чеченского енерала кацапы ответили своим подохшим енералом, срочно нужен третий.
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03.03.2022 12:16 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:18 Відповісти
..идет охотта на волков, идет охота.. (c) В. С. Высоцкий
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Британці, на вашій території кацапія двічі застосовувала зброю масового враження. І ви тримали язик у дупі. Вам треба було дочекатися війни в Україні, щоб почати діяти?
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03.03.2022 12:31 Відповісти
Информирование и выявление этих террористов для Украинских спецов. Часть из них будет ликвидированы! тут нет сроков давности! за бомбежки детских садиков.родильных домов. домов мирных граждан.за 17000.семнадцать тысяч погибших на сегодня Украинцев .миллионы беженцев.разрушенные города и села.за войну.которую принесли в 2014 в дом Украины.Оккупировав и аннексировав части Украины. ТЕРРОР который устроила рф
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03.03.2022 12:50 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:01 Відповісти
 
 