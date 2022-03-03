Велика Британія "полюватиме" на воєначальників Путіна за військові злочини: думайте, у нас є досвід у цій галузі, - міністр юстиції Рааб
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Велика Британія допомагатиме знаходити російських воєначальників, які виконують незаконні накази президента РФ Володимира Путіна та скоюють військові злочини.
Про це в інтерв'ю The Daily Telegraph заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми хочемо передати повідомлення Путіну та будь-якому польовому командиру, який думає, що робити з незаконним наказом, який може призвести до військових злочинів. Вони повинні знати, що є дуже реальний шанс, що вони зіткнуться із судом у Гаазі та тюремною камерою. Ось чому ми підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд технічно, а також будь-якими іншими способами", – сказав він.
За його словами, Велика Британія співпрацювала з цих питань із часів Нюрнберзького трибуналу та до діяльності Міжнародного кримінального суду.
Рааб зазначив, що Лондон може надавати допомогу в пошуку втікачів та збиранні інформації, яка потрібна для обвинувального вироку.
"У нас є досвід у цій галузі, і в минулому ми надали ключову інформацію, яка виявилася абсолютно важливою. Лише кілька країн у всьому світі мають таку можливість", – додав він.
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ЭТО КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ РАШИ
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!