Нічна атака військ РФ на Баришівку: Вбито з десяток ворожих солдатів, знищено 3 ворожі бронемашини піхоти, окупанти безславно тікали, полишаючи техніку
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В результаті нічної атаки військ РФ на селище Баришівка (Київська область) вбито з десяток ворожих солдатів, знищено три ворожі бронемашини піхоти. Окупанти безславно тікали з позицій, полишаючи техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у соцмережі "Фейсбук".
"Ворог знов несе втрати! Безславно тікає з позицій, полишаючи техніку! Селище Баришівка, що на Київщині, окупанти атакували вночі. Там їх зустріли перекльними обіймами українські військові 72 омбр та тероборони! Обійми були настільки міцними, що російські солдати тікали перевдягнувшись у одяг цивільних та відібравши автівки у місцевих! Хтось просто втік у ліс! Але це не надовго. Оборонцям Баришівки вдалось знищити три ворожі бронемашини піхоти! Ще дві - забрали собі! Вбили з десяток ворожих солдатів! Фотки згодом! Слідкуйте за новинами!", - йдеться у повідомленні.
"Київ надійно прикритий ЗСУ! Командує обороною серця країни - Командувач Сухопутних військ, Генерал - полковник Олександр Сирський, який свого часу очолював 72 омбр ім. Чорних Запорожців! Слава Україні", - наголосили у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
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Вони усі ідуть в Україну убивати Українців з повним боєкомплектом, як на НАВЧАННЯ.
Учи карту України !
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!
Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
Вже багато російськомовних повністю перейшли на українську. Вам теж вдасться!)
У всьому світі ( у нас - без питаннь) стає соромно розмовляти російською. Це вже те саме, що нецензурні слова (до речі на 90% теж з російської, яка взяла їх у монгольскої орди 700р тому).
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5255866344458134