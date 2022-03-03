Нічна атака військ РФ на Баришівку: Вбито з десяток ворожих солдатів, знищено 3 ворожі бронемашини піхоти, окупанти безславно тікали, полишаючи техніку

В результаті нічної атаки військ РФ на селище Баришівка (Київська область) вбито з десяток ворожих солдатів, знищено три ворожі бронемашини піхоти. Окупанти безславно тікали з позицій, полишаючи техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у соцмережі "Фейсбук".

"Ворог знов несе втрати! Безславно тікає з позицій, полишаючи техніку! Селище Баришівка, що на Київщині, окупанти атакували вночі. Там їх зустріли перекльними обіймами українські військові 72 омбр та тероборони! Обійми були настільки міцними, що російські солдати тікали перевдягнувшись у одяг цивільних та відібравши автівки у місцевих! Хтось просто втік у ліс! Але це не надовго. Оборонцям Баришівки вдалось знищити три ворожі бронемашини піхоти! Ще дві - забрали собі! Вбили з десяток ворожих солдатів! Фотки згодом! Слідкуйте за новинами!", - йдеться у повідомленні.

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"Київ надійно прикритий ЗСУ! Командує обороною серця країни - Командувач Сухопутних військ, Генерал - полковник Олександр Сирський, який свого часу очолював 72 омбр ім. Чорних Запорожців! Слава Україні", - наголосили у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.