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армія РФ (13510) Київська область (3133) атака (226) 72 окрема механізована бригада (199)

Нічна атака військ РФ на Баришівку: Вбито з десяток ворожих солдатів, знищено 3 ворожі бронемашини піхоти, окупанти безславно тікали, полишаючи техніку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нічна атака військ РФ на Баришівку: Вбито з десяток ворожих солдатів, знищено 3 ворожі бронемашини піхоти, окупанти безславно тікали, полишаючи техніку

В результаті нічної атаки військ РФ на селище Баришівка (Київська область) вбито з десяток ворожих солдатів, знищено три ворожі бронемашини піхоти. Окупанти безславно тікали з позицій, полишаючи техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у соцмережі "Фейсбук".

"Ворог знов несе втрати! Безславно тікає з позицій, полишаючи техніку! Селище Баришівка, що на Київщині, окупанти атакували вночі. Там їх зустріли перекльними обіймами українські військові 72 омбр та тероборони! Обійми були настільки міцними, що російські солдати тікали перевдягнувшись у одяг цивільних та відібравши автівки у місцевих! Хтось просто втік у ліс! Але це не надовго. Оборонцям Баришівки вдалось знищити три ворожі бронемашини піхоти! Ще дві - забрали собі! Вбили з десяток ворожих солдатів! Фотки згодом! Слідкуйте за новинами!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія

"Київ надійно прикритий ЗСУ! Командує обороною серця країни - Командувач Сухопутних військ, Генерал - полковник Олександр Сирський, який свого часу очолював 72 омбр ім. Чорних Запорожців! Слава Україні", - наголосили у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
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Топ коментарі
+67
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03.03.2022 12:19
+39
Друга армія в світі.
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03.03.2022 12:15
+29
Якi гарнi новини!
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!

Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
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03.03.2022 12:21
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Друга армія в світі.
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Перша в галактиці в боях на землі.Особливо непоступлива на чорноземах.
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03.03.2022 12:18 Відповісти
Найбільше вражає те, що перед війною всі ці совецкі генерали, що не вилазили з телеекранів, (смЄшко, романенко etc) постійно нам втовкмачували в голову, що ми не можемо воювати проти росії, бо вони нас розгромлять дуже швидко. Я завжди думав: навіть, якби це було так, то генералам не варто про це говорити навіть не розпочавши бій.
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03.03.2022 12:20 Відповісти
та ж фігня є у мну серед знайомих. ті князі з грязі, хто більше всих рвали на собі сорочку та били себе в груди як вони за київ та україну всих порвуть,..... в перший же день чкурнули з києва та й досі сидять по погрібах батьків, вглибині України.
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03.03.2022 12:40 Відповісти
Чекали зустріч з квітами, а отримали гарячої смоли за ворот.
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03.03.2022 12:17 Відповісти
Яке жахливе самогубство…
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03.03.2022 12:18 Відповісти
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03.03.2022 12:19 Відповісти
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Кожному по два раба (с)
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03.03.2022 12:21 Відповісти
уже придется больше брать.
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Раб из него никакой. Дохловатый какой-то.
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03.03.2022 16:39 Відповісти
А худоба скилить й квасну харю навіть затриманим ховає...
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03.03.2022 16:40 Відповісти
Забрали одежду и машины... мародёры, ещё те.
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Смерть московським окупантам в Україні!

Вони усі ідуть в Україну убивати Українців з повним боєкомплектом, як на НАВЧАННЯ.
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Сегодня показували пленненного аж из Дальнего Востока.
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03.03.2022 15:24 Відповісти
Таких живими брати сенсу НЕМА, це худоба. "Там" українців багато, з ними корейці, китайці СПІЛКУЮТЬСЯ без хамства, а от таке терпіли, а тепер зневажають фист....
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03.03.2022 16:53 Відповісти
Сратєх…
Учи карту України !
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03.03.2022 12:22 Відповісти
В Сумах виходить, а ти радий що 10 000 москалів здохло?
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03.03.2022 12:25 Відповісти
Вони вже геть не цілі.
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Якi гарнi новини!
Я пишаюсь тим шо я Украiнець!

Я говорил на русском. Но, в свете последних событий, буду учить Украинский язык и переходить на него!
Слава Украине!
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03.03.2022 12:21 Відповісти
Героям слава!
Вже багато російськомовних повністю перейшли на українську. Вам теж вдасться!)
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03.03.2022 12:23 Відповісти
Дякую пану Щуру, що зараз зі зброєю захищає Україну, за те, допоміг мене навчиться розмовляти суржиком. російську клавіатуру вилучив назавжди.
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Нема нічого складного, он Київ за пару років став україномовним, тепер стануть всі.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Тепер це не тільки необхідно(в доброму значенні цього слова), але і модно...не відставай від моди. Молодець.
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03.03.2022 12:39 Відповісти
Це не тільки модно.
У всьому світі ( у нас - без питаннь) стає соромно розмовляти російською. Це вже те саме, що нецензурні слова (до речі на 90% теж з російської, яка взяла їх у монгольскої орди 700р тому).
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03.03.2022 13:00 Відповісти
Друже, ти не хвилюйся головне, в тебе ВСЕ ЗДІЙСНИТЬСЯ. Дві - три художніх книжки СТАНЕ! Тільки не Шевченком себе мордуй - встигнеш. Качни "Хрещений батьго" й подивись "Голос трави". ПОВІР, тебе здивує. А Шевченком себе не мордуй. На все свій час...
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03.03.2022 17:01 Відповісти
Може ми неправильно зрозуміли і ***** хотіло провести демілітаризацію рассєї?
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03.03.2022 12:22 Відповісти
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03.03.2022 12:26 Відповісти
"бежали робкие буряты...." )))))
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03.03.2022 12:36 Відповісти
У Баришевському районі кацапів немає. Не розумію чому саме про Баришівку другий день пишуть
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03.03.2022 12:37 Відповісти
ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ,КАК УКРАИНСКУЮ АРМИЮ БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ НА РОССИИ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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03.03.2022 12:57 Відповісти
красівоє.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/5255866344458134
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03.03.2022 13:41 Відповісти
 
 