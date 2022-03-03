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Україна домовилася про розміщення у Греції онкохворих дітей та їхніх батьків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Греція погодилась прийняти до себе українських онкохворих дітей та їхніх батьків.
Про це йдеться у звіті українського МЗС про міжнародну допомогу Україні під час війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків", - сказано в повідомленні.
Також ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні.
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Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!