УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 824 1
війна (56641) Греція (351) гуманітарна допомога (729)

Україна домовилася про розміщення у Греції онкохворих дітей та їхніх батьків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Греція погодилась прийняти до себе українських онкохворих дітей та їхніх батьків.

Про це йдеться у звіті українського МЗС про міжнародну допомогу Україні під час війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків", - сказано в повідомленні.

Також ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показати весь коментар
03.03.2022 12:55 Відповісти
 
 