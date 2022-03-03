Україна домовилася про розміщення у Греції онкохворих дітей та їхніх батьків

Греція погодилась прийняти до себе українських онкохворих дітей та їхніх батьків.

Про це йдеться у звіті українського МЗС про міжнародну допомогу Україні під час війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків", - сказано в повідомленні.

Також ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні.