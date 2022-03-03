Ситуація на Київщині: північ під окупацією, на сході - ворожа техніка, - голова ОДА

Російські окупанти продовжують обстріл Ірпеня та Гостомеля Бучанського району Київської області, а у Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів зафіксовано масштабні руйнування житлового сектора та інфраструктури, з міста евакуйовано майже 200 осіб.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в Київській області станом на ранок 3 березня, яку оприлюднив у Telegram-каналі голова обласної державної адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові дають їм відсіч.

Північ сусіднього району Вишгороду окупована ворогом. "Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Вирішується питання доставки гуманітарки до окупованих громад", - написав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

У Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на півночі Баришівської та на південному сході Калитянської громади. В селищі Русанів Великодимерської громади відсутні електропостачання та газопостачання. Також є руйнування близько 20 приватних житлових будинків. Планується евакуація.

У Бориспільському, Білоцерківському та Фастівському районах триває боротьба з диверсантами загарбника. У Бориспільському зміцнюються межі району, комунальні служби та об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі, ситуація стабільна і контрольована. Готується можлива евакуація деяких сіл Боярської громади Фастівського району.

В Обухівському районі тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання допомоги.