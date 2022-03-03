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Українці, у яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці, у яких Росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн, - Зеленський

Розроблено спеціальну програму для надання допомоги та підтримки громадянам України, які втратили можливість працювати через військове вторгнення Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов", – наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що люди в усіх регіонах України, обпалених війною, отримають від держави необхідну допомогу.

"Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі", – сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що попри війну та бойові дії пенсії виплачують стабільно.

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"Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю", – констатував Глава держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Зеленский, новое условие для раши - ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ сроком на 50 лет
Хватит от неё крови и передела территорий !!!
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03.03.2022 12:50 Відповісти
То не зрозумів,всім українцям,чи там де бойові дії?
Якось двояко написано?
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03.03.2022 14:02 Відповісти
Всем кто из-за войны не может работать. Кто работает - тому нет.

Ну и так же, только тем кто официально оформлен, а не через конверт.

Ну это я так понимаю...
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Точно, пенсія прийшла на картку 1.03 хоча за графіком 9, у мене мінімалка була 2200, тепер 2300
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03.03.2022 14:03 Відповісти
 
 