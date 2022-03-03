Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України
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Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вимагає від російських учителів негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Насамперед звертаюся до міністра освіти РФ! Освіта - надпотужна рушійна сила кожного народу. Саме міністерство освіти має формувати мирне, дружелюбне та згуртоване суспільство", - написав Шкарлет.
Міністр звернув увагу на тему "Всеросійського уроку "Захисники миру", який проводиться у російських школах.
"Восьмий день жорстокої агресії від РФ. Щодня російські "захисники миру" відкрито та неодноразово завдають ракетних, бомбових, артилерійських ударів по мирних містах. Зруйновано десятки дитячих садків і шкіл, училища й університети. То це такий "захист миру"? То це "особлива миротворча операція"? Страшний цинізм! Антилюдські та варварські злочини проти людства", - наголосив він.
Також Шкарлет звернувся до вчителів Російської Федерації.
"Професія вчителя – від Бога! Вчитель – це про світле, гуманне, об'єднавче. Саме в руках учителя доля кожного громадянина країни. Саме вчитель має сьогодні донести дітям, майбутньому поколінню, яке надалі формуватиме історію держави, що сьогодні "мирні операції" та "визволення" з боку Путіна та РФ – це безжально втрачені тисячі життів, десятки тисяч поранених військових, сотні знедолених дітей та сімей", – заявив він.
Шкарлет повідомив, що українські діти та вчителі зараз переховуються у сховищах від щогодинного ракетного обстрілу та зазнають страшних психологічних травм.
"Хочу вірити, що російські вчителі та батьки свідомі. Сьогодні саме ваша "освітня армія" інформуванням і демонстрацією реальних антигуманних дій Путіна здатна зупинити жорстоку війну РФ проти України. Якщо ви пишаєтеся своєю професією, якщо у вас залишилося щось людяне та гуманне, вимагаю від вас негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України!", - заявив міністр.
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жалко смотреть на наших артистов , которые видео делают к их «артистам « и к простим кацапам .
сколько раз говорить , что кацап это черт в человеческом виде ?
Моя дочка зависит от приборов. Эти приборы дают ей жизнь, но они, к сожалению, американские. Они не продаются в нашей стране, не изготавливаются. Мы брали их за рубежом.
Я понимала, что будут проблемы. В любом случае варианты будем искать. Есть небольшой запас этих приборов. Но у меня не стоял вопрос, голосовать или нет, по-другому я поступить не могла. Это мое решение, я его приняла, семья меня поддержала.
На кон поставлена жизнь ребенка, но я понимала, что я должна это сделать. Думаю, что людям, которые сидели 8 лет в подвалах [в Донбассе], еще хуже.
Брат, сьін, внук и правнук российских учителей.