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війна (56641) діти (4411) освіта (1042) Росія (47279) вчитель (319) Шкарлет (329)

Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шкарлет до вчителів РФ: Якщо у вас залишилося щось людяне, вимагаю негайно засудити збройну агресію Росії проти України

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вимагає від російських учителів негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насамперед звертаюся до міністра освіти РФ! Освіта - надпотужна рушійна сила кожного народу. Саме міністерство освіти має формувати мирне, дружелюбне та згуртоване суспільство", - написав Шкарлет.

Міністр звернув увагу на тему "Всеросійського уроку "Захисники миру", який проводиться у російських школах.

"Восьмий день жорстокої агресії від РФ. Щодня російські "захисники миру" відкрито та неодноразово завдають ракетних, бомбових, артилерійських ударів по мирних містах. Зруйновано десятки дитячих садків і шкіл, училища й університети. То це такий "захист миру"? То це "особлива миротворча операція"? Страшний цинізм! Антилюдські та варварські злочини проти людства", - наголосив він.

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Також Шкарлет звернувся до вчителів Російської Федерації.

"Професія вчителя – від Бога! Вчитель – це про світле, гуманне, об'єднавче. Саме в руках учителя доля кожного громадянина країни. Саме вчитель має сьогодні донести дітям, майбутньому поколінню, яке надалі формуватиме історію держави, що сьогодні "мирні операції" та "визволення" з боку Путіна та РФ – це безжально втрачені тисячі життів, десятки тисяч поранених військових, сотні знедолених дітей та сімей", – заявив він.

Шкарлет повідомив, що українські діти та вчителі зараз переховуються у сховищах від щогодинного ракетного обстрілу та зазнають страшних психологічних травм.

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"Хочу вірити, що російські вчителі та батьки свідомі. Сьогодні саме ваша "освітня армія" інформуванням і демонстрацією реальних антигуманних дій Путіна здатна зупинити жорстоку війну РФ проти України. Якщо ви пишаєтеся своєю професією, якщо у вас залишилося щось людяне та гуманне, вимагаю від вас негайно засудити збройну агресію Російської Федерації проти України!", - заявив міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Невже наша влада до цього часу не зрозуміла що в 90% москалів ніколи не було й не буде нічого людяного! Сотні років одна й та ж помилка не дає раз і назавжди знищити російський розсадник світового тероризму, скільки можна!?
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03.03.2022 13:09
+11
Учителя в кацапии это солдаты идеологического фронта формирующие ватосознание с детского сада. К кому обращается Шкарлет?
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03.03.2022 13:18
+9
Бедные вы... Предлагаю вам *** с прибором. Самовывоз.
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03.03.2022 13:19
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Невже наша влада до цього часу не зрозуміла що в 90% москалів ніколи не було й не буде нічого людяного! Сотні років одна й та ж помилка не дає раз і назавжди знищити російський розсадник світового тероризму, скільки можна!?
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03.03.2022 13:09 Відповісти
Это не власть , надо смотреть глубже , это народ наш этого не понимает где-то 90 %
жалко смотреть на наших артистов , которые видео делают к их «артистам « и к простим кацапам .

сколько раз говорить , что кацап это черт в человеческом виде ?
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03.03.2022 13:13 Відповісти
Але тепер(вже потний) шкарпет почав прозрівати
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03.03.2022 13:51 Відповісти
Надо требовать о кацапов выходить на улице против путина.
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03.03.2022 13:10 Відповісти
Бгогоого, расєйскі вчителі це ті хомо-хуйловікуси, що вже два десятиріччя розповідають учням про вялічіє і магущіство, а потім як отара овець йдуть віддавати голос за правильнаво кандідата? Ці зараз будуть засуджувати та вимагати, дооооо.
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03.03.2022 13:10 Відповісти
Я даже больше скажу по нашему опыту. Учителя - это один из столпов хрюскомирности. Таких фашистских паскуд, как учителя в рб, мало где сыщешь.
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03.03.2022 13:14 Відповісти
Депутат Госдумы Жанна Рябцева рассказала, что проголосовала за признание ДНР и ЛНР, хотя понимала, что это может создать проблемы для ее дочери, жизнь которой зависит от американского оборудования.



Моя дочка зависит от приборов. Эти приборы дают ей жизнь, но они, к сожалению, американские. Они не продаются в нашей стране, не изготавливаются. Мы брали их за рубежом.



Я понимала, что будут проблемы. В любом случае варианты будем искать. Есть небольшой запас этих приборов. Но у меня не стоял вопрос, голосовать или нет, по-другому я поступить не могла. Это мое решение, я его приняла, семья меня поддержала.



На кон поставлена жизнь ребенка, но я понимала, что я должна это сделать. Думаю, что людям, которые сидели 8 лет в подвалах [в Донбассе], еще хуже.
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03.03.2022 13:12 Відповісти
Бедные вы... Предлагаю вам *** с прибором. Самовывоз.
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03.03.2022 13:19 Відповісти
А кто виноват что люди в подвалах? Кто это заварил в 2014 году? Х-ло с этими же депутатами.
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03.03.2022 14:26 Відповісти
там, кжись в понедельник, машка немытая, 2 часа всеобщему сборищу мацковских учителей истории и обществоведения втирала, как правильно освещать политику ***** по новой войне. улыбнуло, что когда она назвала это войной "куратор" тут же ёё поправил, что никоим образом нет нет и нет. только "спецоперация" ))
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03.03.2022 13:13 Відповісти
У них план/задача , подготовить 500 тонн.пушечного мяса.
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03.03.2022 14:00 Відповісти
ага, есть уже в ютьюбе краткое видео, как какието пара-тройка малолетних дибилов возле типо военкомата пришли на войну записываться, чтобы в трудное время пойти родинку защищать, и возмущались шо их не взяли. мест вроде нет все ранее кучей желающих заняты.
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03.03.2022 14:09 Відповісти
вони нові методички путлерюргенду прислали і свою правду неокрєпшім організмам вещают
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03.03.2022 13:14 Відповісти
Это бесполезно! В оккупированном Севастополе учителя (прости Господи) распространяют везде видео "мы русские и с нами Бог, всем наваляем, вперед, ура...". И эти люди (прости Господи) учат детей.
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03.03.2022 13:16 Відповісти
Учителя в кацапии это солдаты идеологического фронта формирующие ватосознание с детского сада. К кому обращается Шкарлет?
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03.03.2022 13:18 Відповісти
Дурний, чи що?
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03.03.2022 13:18 Відповісти
звук в никуда.
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03.03.2022 13:20 Відповісти
надо прекращать все эти призывы к народу, матерям. Это наивно, глупо выглядит уже.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
Нущасмля, разбежались учителя.

Брат, сьін, внук и правнук российских учителей.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
это в пустоту кричать, там дно
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03.03.2022 13:23 Відповісти
Вчитель - дуже залежна від влади людина. Руські вчителі так же виконували патріотичні програми свої, 20 років вчили свої дітей патріотизму, сталінізму, путинізму - от і вивчили! Звідки у нашого міністра така наівність - повстануть вони проти свого фашиста, чекай.
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03.03.2022 13:31 Відповісти
Треба звертатися, щою потім: а ві нам нє гаварілі.
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03.03.2022 13:32 Відповісти
щоб
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03.03.2022 13:33 Відповісти
КАЦАП-ЦЕ М'ЯСНИК А НЕ ЛЮДИНА...
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03.03.2022 13:33 Відповісти
О Шкарлет проснулся. Ты когда дисер плагиатил о россиянах по другому говорил.
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03.03.2022 13:43 Відповісти
Пішов ти до дупи, шкарлете. Я не вірю, що ти такий наївний. Не треба всіх цих дурнуватих закликів, які ніхто не хоче чути. А якщо почує, то просто плюне. Не стелися перед кацапнею. Ліпше подай у відставку.
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Міністр-дурень може бути тільки в нас !!!
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03.03.2022 15:08 Відповісти
Знайшов до кого звертатися. Так це ж саме вчителі наставляють діток на шлях істинний, саме вони втовкмачують про нациків, хохли 8 лєт стрєляют в дєтєй Донбаса, палят людей в Адєсє. Здається, сьогодні там рекомендують провести загальний урок у всіх школах про спецоперацію росіян в Україні.
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03.03.2022 15:44 Відповісти
 
 