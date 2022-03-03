Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.
На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.
На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.
На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.
На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).
Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.
7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.
На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.
На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.
На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.
На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.
На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.
На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.
Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.
На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.
"Деморалізований ворог продовжує нести втрати! Це ви, з реальними фото та відео, ви можете бачити на наших ресурсах. Разом переможемо! Слава Україні!", - наголосили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Вопрос: это уже нападение на стану НАТО, или еще нет?
Вопрос поставки вооружения нам вооружения должен быть поставлен ребром. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327836/
Все боятся что эти идиоТы начнут обстреливать АЭС.
В городе пожары, все в шоке.
где наша армия?
неужели неясно что они хотят себе АЭС для Крыма как уже получили северо-крымский канал?
никто и не сомневался.. такой цинизм и надругательство над жертвами путинского террора - демонстрирует зелёное кодло..
одна надежда - на украинских военных..
зелёная кодла во главе с архамией - готова продать наших военных, и подписать режим прекращения огня, чтобы орки перегруппировались и укрепились на оккупированных украинских землях..
Так еще кто-то там и тянул свою лапу долго..
военные делают свое дело, они Герои Украины, а подлецы зелёные дерьмаки-арахамии - присваивают все лавры себе.. зеленского погубит его окружение, потому, что он слабак..
ВНИМАНИЮ ВСЕХ, ВО ВСЕХ СТРАНАХ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ! К сожалению, не знакомые мне (встретимся после победы!), но какие-то очень креативные люди прислали ссылку на сайт, который они только что создали для онлайн-информирования о материальном стимулировании тех, кто сможет арестовать представителей власти рейха и их пропагандистов. Люди - РЕПОСТ, если вам идея понравилась! Бизнесмены, вам я ничего пояснять не буду, так как ни черта не понимаю в финансах, - вы сами знаете, что конкретно в таких случаях делать. Русский рейх будет разрушен. (с) https://idinahuy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wVqptVyt6P4
https://t.me/nexta_live/19413
российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt, находившемуся у входа в Одесский залив. Судно раскололось и пошло на дно.
На судне было 6ть членов 4ри украинца и 2а россиянина
за руцким кораблём ***
Дякую, що підказали!
https://youtu.be/2aii6_Kdk1A
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
але у мальчіка відростають яйці:
Зеленский - Путину: "Уйди с нашей земли"
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как там их принимают... Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать", - предложил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции.
Мовчить з 14:00!
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
Пятница 4.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 8345 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Плюс, в сегодняшний отчёт вошли сводные данные потерь российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодняшний день это 2276 погибших.
Итого 10621 погибших.
Шли исчё.