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Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення

Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.

На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.

На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

Також дивіться: Українські воїни ліквідували генерал-майора РФ Андрія Суховецького. ФОТО

На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.

Також читайте: Окупанти змушені змінювати тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах - це зізнання, що не змогли нічого зробити на землі, - Зеленський. ВIДЕО

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

На Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли рубежі по лінії Державного кордону Сумської області.

Також дивіться: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мер Одеси Труханов - російським окупантам. ВIДЕО

Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення 01
Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення 02
Оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 03 березня щодо російського вторгнення 03

"Деморалізований ворог продовжує нести втрати! Це ви, з реальними фото та відео, ви можете бачити на наших ресурсах. Разом переможемо! Слава Україні!", - наголосили у Генштабі.

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Топ коментарі
+100
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03.03.2022 13:25
+49
Этого парня отстранить от полетов и спрятать далеко и хорошо. После войны создать все блага и поставить учить наших пилотов. Такие люди- это золотой запас нации, им нельзя воевать, он свою работу сделал на 1000% и должен сохранить свою драгоценную жизнь и боевой опыт для следующих наших военных летчиков.
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03.03.2022 13:50
+33
Красіво кацапський танк з зруйнованого моста стирчить
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03.03.2022 13:28
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treboval šob nogami ne pinali, kogda iz bunkera vytaščat.
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Російські кораблі підбили торговельне судно Естонії, воно тоне поблизу Одеси
Вопрос: это уже нападение на стану НАТО, или еще нет?

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03.03.2022 17:13 Відповісти
и где флот НАТО для защиты своих торговых кораблей от бешенных тварей?
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Флот еврогеев выражает озабоченность.
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04.03.2022 11:56 Відповісти
Почему нет обновления новостей............
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03.03.2022 17:14 Відповісти
Может они в бомбоубежищи?
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04.03.2022 07:19 Відповісти
Переключись на украинскую версию, там все работает.
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04.03.2022 11:28 Відповісти
Да, спасибо, подсказали вчера. Как и в 2014 живём только новостями с Цензора, 5 канала, Прямого, Эспрессо и еще пары каналов. И в отличие от 2014 можно открыть любой западный ресурс - везде только Украина. Мир наконец проснулся.
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04.03.2022 11:39 Відповісти
Нужно готовиться к худшему сценарию.
Вопрос поставки вооружения нам вооружения должен быть поставлен ребром. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327836/
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03.03.2022 17:16 Відповісти
У нас уже была демилитаризация, отдали ядерные ракеты, и подписанты будапешского меморандума гарантировали целостность Украины. Это уже было, все мы видим результат сейчас.
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03.03.2022 17:23 Відповісти
Prosta idjot boji. Nafig v online kladivatj pozitivnie rezultati, moskal uznet koordinati itd.
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03.03.2022 17:17 Відповісти
Pust vashi s oberegom Boga izhuachet moskola. Potom i budet novosti.
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03.03.2022 17:19 Відповісти
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03.03.2022 17:22 Відповісти
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в эти минуты Энергодар обстреливаю градами. Полгорода без света, воды.
Все боятся что эти идиоТы начнут обстреливать АЭС.
В городе пожары, все в шоке.

где наша армия?
неужели неясно что они хотят себе АЭС для Крыма как уже получили северо-крымский канал?
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03.03.2022 19:05 Відповісти
Извини, грады это уже не смешно.
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03.03.2022 20:10 Відповісти
Армия отдыхает. Что за тупой вопрос???
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03.03.2022 23:51 Відповісти
Пустить их в горячую зону минут на 5.
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03.03.2022 18:19 Відповісти
на "переговорах" предатели Украины - арахамия и вся остальная кодла - пожали убийцам руки..
никто и не сомневался.. такой цинизм и надругательство над жертвами путинского террора - демонстрирует зелёное кодло..
одна надежда - на украинских военных..
зелёная кодла во главе с архамией - готова продать наших военных, и подписать режим прекращения огня, чтобы орки перегруппировались и укрепились на оккупированных украинских землях..
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03.03.2022 17:27 Відповісти
Да, я тоже это видел и что я в шоке, это ничего не сказать....
Так еще кто-то там и тянул свою лапу долго..
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03.03.2022 17:37 Відповісти
окружение зеленского - позор Украины, и - всегда были такими ворами и ******, я не удивлен, странно, что они на тех "переговорах" - все не перецеловались..
военные делают свое дело, они Герои Украины, а подлецы зелёные дерьмаки-арахамии - присваивают все лавры себе.. зеленского погубит его окружение, потому, что он слабак..
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03.03.2022 17:45 Відповісти
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Obesni nam drugim ne ukraincam- sto za hren -arahamija? Predateli????
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03.03.2022 17:41 Відповісти
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это окружение зеленского.. это слуги олигархов и обыкновенная шобла воров, которые своим поведением мародеров - уронили рейтинг зеленского после выборов 2019..
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Ayder Muzhdabaev3 години тому

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, ВО ВСЕХ СТРАНАХ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ! К сожалению, не знакомые мне (встретимся после победы!), но какие-то очень креативные люди прислали ссылку на сайт, который они только что создали для онлайн-информирования о материальном стимулировании тех, кто сможет арестовать представителей власти рейха и их пропагандистов. Люди - РЕПОСТ, если вам идея понравилась! Бизнесмены, вам я ничего пояснять не буду, так как ни черта не понимаю в финансах, - вы сами знаете, что конкретно в таких случаях делать. Русский рейх будет разрушен. (с) https://idinahuy.org/
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03.03.2022 17:29 Відповісти
Руский залдат иди ...
https://www.youtube.com/watch?v=wVqptVyt6P4
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03.03.2022 17:34 Відповісти
колонна русни попала в дтп
https://t.me/nexta_live/19413
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03.03.2022 17:44 Відповісти
В Черном море вблизи Одессы завершена операция по спасению экипажа судна Helt (флаг Панамы), которое затонуло после попадания вражеской ракеты.
российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt, находившемуся у входа в Одесский залив. Судно раскололось и пошло на дно.
На судне было 6ть членов 4ри украинца и 2а россиянина
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03.03.2022 17:44 Відповісти
спрашивает куда мне ехать?
за руцким кораблём ***
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Цензор "стоит" уже 3 часа. Чувствую пойдут сейчас кацапские фейки про капитуляцию по всем ресурсам.
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03.03.2022 18:14 Відповісти
Переключись на украинскую версию, там все работает.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
ЗСУ остаточно розгромили 1-шу танкову армію окупанта під Харковом ( навіть у Вікіпедії про це вже є😀)
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03.03.2022 18:25 Відповісти
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Що з Цензором? Чому останне оновлення від 14.00 станом на 18.30?
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03.03.2022 18:40 Відповісти
Переключись на украинскую версию.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Йохарний бабай, а я навіть і не завважив, що він в мене на російську перейшов!

Дякую, що підказали!
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03.03.2022 19:27 Відповісти
V nasih smi pishet sto Enerhgodara pala.
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03.03.2022 18:47 Відповісти
тимчасово окуповано..на флаг штоку все одно український прапор
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03.03.2022 19:02 Відповісти
Сенатор США Бена Сасса отправил русский военный корабль по известному адресу:
https://youtu.be/2aii6_Kdk1A
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03.03.2022 18:48 Відповісти
Оу или Ау а где лента новостей делась
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Може сайт зламали. Сьогодні зранку висів нв, вчора проблеми були в уп
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03.03.2022 19:02 Відповісти
Переключись на украинскую версию.
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03.03.2022 19:22 Відповісти
Спасибки.
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03.03.2022 19:45 Відповісти
посмотрите вот это - уссытесь )))
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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03.03.2022 19:01 Відповісти
я хронічний ЗЄ-лєненависник ще із новорічного поздоровлення 2019 р.
але у мальчіка відростають яйці:

Зеленский - Путину: "Уйди с нашей земли"
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как там их принимают... Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать", - предложил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции.
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03.03.2022 19:06 Відповісти
мені здається його то вимотало
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03.03.2022 19:18 Відповісти
може тишина..щось готують..якусь прес конференцію?
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03.03.2022 19:19 Відповісти
Зеленський - Заходу: дайте літаки, інакше Росія буде йти до Берлінської стіни"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:59
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03.03.2022 19:26 Відповісти
Що з Цензором???
Мовчить з 14:00!
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03.03.2022 19:33 Відповісти
На укр. версии.
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03.03.2022 20:27 Відповісти
Российским матерям начали приходить страшные вести. №100 (Украина война 2022) https://www.youtube.com/watch?v=Vvw1PLwnQeI
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03.03.2022 19:47 Відповісти
Где новости?
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03.03.2022 20:01 Відповісти
На укр. версии.
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03.03.2022 20:27 Відповісти
Я тоже жду
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03.03.2022 22:09 Відповісти
почему необновляется лента на цензор
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03.03.2022 20:52 Відповісти
какая жопа мы наступаем , вы отчет посмотрите уже 60 летаков, 500 танков, 10000 двухсотых, 2 авианосца, одна звезда смерти
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:03 Відповісти
Таких как ты нужно банить
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03.03.2022 22:17 Відповісти
да проснитесь вы без какого топлива? они ждут пока южный фронт подойдет, в донецке сейчас мясорубка в котле, там пол нашей армии уничтожают с 4 сторон , сейчас их добьют и вся эта армада к киеву пойдет
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Как ваша армия пойдёт к Киеву, если её сейчас уничтожают с 4х сторон?
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04.03.2022 00:02 Відповісти
ага, с четырёх сторон. А морги почему-то забиты в белорашке
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04.03.2022 00:49 Відповісти
Цензор у всех не обновляется , или только у меня ???
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03.03.2022 23:11 Відповісти
У меня не обновляется
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03.03.2022 23:16 Відповісти
переключитесь в настройках на украину
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03.03.2022 23:32 Відповісти
Спасибо, всё получилось
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04.03.2022 03:15 Відповісти
У всех
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03.03.2022 23:30 Відповісти
переключитесь в настройках на украину
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Всё так же.
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Не обновляется тоже. Кому надо новости - идите в телеграмм. Там ГОНЧАРЕНКО (заблокировал меня за то, что сказала, что полшестого - только с листочка читает, а все остальное делают другие люди. А оно даже оружие не просило самостоятельно - байден и джонсон слали без спросу) - ну и хрен с ним. И еще ищите BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE - надеюсь знаете, кто это. Пока не заблокировал)))
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03.03.2022 23:33 Відповісти
Еще УП. Стрічка - єто Укр. правда
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03.03.2022 23:36 Відповісти
Я смотрю Телеграмм - «Реальная война» - там все новости, сводки, события .
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04.03.2022 03:13 Відповісти
у них проблемы с инетом, на ютубе есть их канал
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Обновы немае ! Гостей с других стран лишили возможности получить Правдивую информацию . Админы , почините страничку , народ хочет знать , что происходит в многострадальной Украине , другие источники информации не интересуют .
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03.03.2022 23:59 Відповісти
идите в телеграмм. Там ГОНЧАРЕНКО и BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE
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04.03.2022 00:14 Відповісти
и еще - у меня сработало поменять в настройках рус на укр язык
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04.03.2022 00:17 Відповісти
В телеграме есть канал цензор и бутусовплюс. Сейчас вся инфа там
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04.03.2022 12:53 Відповісти
Derzites, bratki, Bog i vies mir s vami!!! SLAVA UKRAINI !!! HEROJAM SLAVA!!!
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04.03.2022 08:03 Відповісти
Украинским воинам не нужны ваши пустые слова , сейчас от Великой вашей страны требуется конкретная военная помощь - мощный удар НАТО по врагу , помочь остановить и уничтожить противника . Наблюдателей и сочувствующих много , а реальной помощи вашему союзнику по Блоку недостаточно.
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04.03.2022 09:57 Відповісти
МОЖЕМ ПОВТОРЯЛЬЩИКИ ГДЕ ВЫ? АУ ГДЕ ВЫ? ЕЗЖАЙТЕ ПОВТОРЯТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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04.03.2022 10:17 Відповісти
та и так усе понятно - перемога по усим фронтам, мацкали разбиты и бегут, зеля на радостях вынюхал полторы дороги и дал феерическую прессуху
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04.03.2022 11:25 Відповісти
GeneralSVR(reserv)

Пятница 4.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 8345 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.



Плюс, в сегодняшний отчёт вошли сводные данные потерь российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодняшний день это 2276 погибших.

Итого 10621 погибших.
Шли исчё.
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04.03.2022 11:47 Відповісти
Кацап на "відпочинку" поблизу Гостомеля.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
Хез знает куда писать, только что ребята с Молдовы сказали: приднестрвский гнойник в рашу просится. Рашисты будут туда коридор пробивать.
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05.03.2022 10:00 Відповісти
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