Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!". ВIДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернігові російські окупанти знову атакували житлові будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ударів по житлових будинках зафіксувала камера реєстратора автомобіля.

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