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Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!". ВIДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

В Чернігові російські окупанти знову атакували житлові будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ударів по житлових будинках зафіксувала камера реєстратора автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 01
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 02
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 03
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 04
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 05
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 06
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 07
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 08
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 09
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 10
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 11
Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец! 12

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Топ коментарі
+82
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 13:31
+61
ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ
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03.03.2022 13:31
+36
Финляндия тоже вступает в нато!

От Финляндии время долета ракет до Москвы такое же, как и от Украины!

Почему они тогда Финляндию не заебывают!

Это лишний раз доказывает искусственных характер этого повода для войны!
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03.03.2022 13:42
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Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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03.03.2022 13:31 Відповісти
Украинские ПВО сбили самолет, пытавшийся обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области.
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03.03.2022 17:23 Відповісти
ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ
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03.03.2022 13:31 Відповісти
Я саме по цій вулиці іду на першу електричку коли їду на рибалку на Дніпро
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03.03.2022 13:35 Відповісти
Пардон. Днипро? В Чернигове?
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03.03.2022 13:56 Відповісти
коли їду на рибалку на Дніпро
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03.03.2022 14:05 Відповісти
А ти про електрички щось чув? "Чернігів-Неданчичі" Перша іде на кордон з Білоруссю близько п"яти ранку Транспорт ще не ходить а пішки до вокзалу по прямій - рівно півгодини
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03.03.2022 14:18 Відповісти
Пане Яр! Бережіть себе!

Тримаємо стрій! Слава Україні!
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03.03.2022 13:56 Відповісти
шо за вулиця?
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03.03.2022 15:38 Відповісти
Просили не повідомлять такі дані щоб коригувальники не користувалися
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03.03.2022 15:47 Відповісти
Кардіоцентр знаєте? Дві воронки у сквері під його колишніми вікнами (повибивало вщент)
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03.03.2022 18:27 Відповісти
Поняла. Просто я живу в тому місті С через який Ві на рибаку їздите
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03.03.2022 18:34 Відповісти
Ясно! Я на Лісовій гриби збирю влітку
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Я тоже ))))
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Надіюся - ще в цьому році зустрінемся! Жаль - під "високовольткою" кущорізами медвежину викосили Я там кілька років збирав ягоди в липні Поки наросте нова - мине років п"ять - не менше
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04.03.2022 06:53 Відповісти
Знайдіть мене в ФБ
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04.03.2022 07:06 Відповісти
Природную доброту и незлобивость украинцев кацапско-советская сволочь всегда считала признаком слабости. Пускай теперь делают круглые глаза и очень удивляются, когда украинцы убивают ихних орков с хладнокровием и будничной деловитостью, как забивают украинские селяне палками гадюк, заползших в хату, где спят малые дети.





Крупнейший мыслитель первых десяти веков христианства святой Августин часто говорил:

"Человек начинается с чувства стыда".

Кацапня стыда отродясь не имела, значит, это не люди.

Соответственно этому их бесстыдству и моральному уродству к ним и следует относиться.
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Дякую Вам за коментар!! Погоджуюся. Таких моральних виродків без совісті раніше психопатами називали. А тепер - люди з розладом особистості. Але які ж це люди???!!!
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03.03.2022 19:25 Відповісти
Жаль что мы в контр-атаку не пойдем на их территории. ведь ***** применит ядерное оружие в таком случае...
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03.03.2022 13:32 Відповісти
Там наши помрут. Тебе это надо? И какая задача?
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03.03.2022 13:35 Відповісти
Ты прав
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03.03.2022 13:42 Відповісти
Если есть какая-то реальная задача, которая того стоит, то другое дело. Но как бы просто "атамстить". Кому мстить? Там половина приехало из какой-то жопы, которая находится за сотни километров от нас.
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03.03.2022 13:45 Відповісти
Там поряд з кордоном техніки повно. От їй і "атамстіть". Щоб у москалів взагалі не було на чому їздить. Хай ідуть додому пішки.
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03.03.2022 14:24 Відповісти
С этим я согласен. Но это не нам решать, а Генштабу.
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03.03.2022 14:28 Відповісти
так свою территорию и беларусии накароет зрывной волной. Кроме того для стратегического ЯО есть понятие минимальной дальности, тупо надо запускать из за урала и то не факт что не перелетит.
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03.03.2022 13:36 Відповісти
Не пишите бред про ЯО, это просто больше взрыв, ничего страшного. Всего расейского ЯО не хватит что бы даже города Украины сравнять с землей. 99% идиотов в мире физику на школьном уровне не знают, и несут бред про "весь мир в труху", "можно всю землю уничтожить", "ядерная зима" (это отдельная хохма) и т.д.

Вы тоже бред пишите. Максимальная мощность у рашки это 800кт, а теперь посчитай сколько таких даже на один Киев и окресности надо (Киев 830км*2, вместе с конгломерацией 1400км*2, считать радиус поражения от 20кт - 1 км.)

Если со школьной математикой ок, то выводы сделаешь быстро...
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03.03.2022 17:41 Відповісти
Ні, не застосує. Але нам треба розраховувати власні сили. З нашої тактики видно що ми не можемо закрити 3000 км своїх кордонів, а в московії відстані ще більші.
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03.03.2022 13:44 Відповісти
Не шкода. За поребрик все кацапське лайно. Ізоляція і репарації. І за цей будинок та постраждалих також. Нехай загнивають в **********.
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03.03.2022 13:44 Відповісти
мы уже ****** по их территории, скоро они на своей шкуре прочувствуют бомбардировки
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03.03.2022 13:48 Відповісти
Территория Донбасса это украинская земля ! Треба зараз вдарыть , а не чекать !
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03.03.2022 19:45 Відповісти
Война войной, но пешеходов нужно пропускать.
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03.03.2022 13:34 Відповісти
Згоден! Ми ж не в Мацкве якійсь-небудь! Це там, у Мацкве водії принципово на пропускають пішоходів!)
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03.03.2022 13:48 Відповісти
Шоб ви повиздихали кацапи срані
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03.03.2022 13:34 Відповісти
Так Швеция и Финляндия тоже уже в нато вступают! Так чего они туда войска не вводят? Пусть вводят! Или ссут?))
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03.03.2022 13:39 Відповісти
их берут. Нас - нет
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03.03.2022 13:43 Відповісти
и что? так нужно войска ввести, пока не вступили!))
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03.03.2022 13:46 Відповісти
Это другое )) , рашка с финами тесно сотрудничает , например строят совместно суда , ледоходы , АЭС возводят .... Фины не рвутся в НАТО , отстёгивать им ДА , вступать пока не собираются.
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Victor Tregubov

19 hrs ·



З Казахстану новина, що Росія виводить частину свого контингенту з Казахстану та Киргизстану для відправки в Україну. Це додатково до вже підключених білорусів.

Це означає тільки одне.

У Великої та Непереможної Росії, що Диктує Свою Залізну Волю Всьому Світу, має Нескінчений Людський Ресурс та Може Повторити, тупо закінчуються боєздатні підрозділи.
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03.03.2022 13:42 Відповісти
вопрос сколько у этих скотов еще оружия и ракет...
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03.03.2022 13:44 Відповісти
Дальнобойные ракеты вроде на исходе. По самолётам серьезные потери.

Остального у них много. Правда без экипажей. Могут насовать туда свежеотловленных срочников. Но это не армия, а мясо.
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03.03.2022 13:59 Відповісти
вы имеете в виду ср. дальности на исходе?? А ближней?
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03.03.2022 14:02 Відповісти
Если имеете ввидо ракеты РСЗО то у них этого говна дохрена

И попасть в цель размером с Харьков они таки смогут.
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03.03.2022 14:12 Відповісти
вы правы про самолеты
https://www.newsru.co.il/world/03mar2022/isi_141.html

но что нам делать с ракетами....
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03.03.2022 14:46 Відповісти
думаю це внутрішні війська, вони цапам зараз будуть потрібні на своїй території
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03.03.2022 13:45 Відповісти
Финляндия тоже вступает в нато!

От Финляндии время долета ракет до Москвы такое же, как и от Украины!

Почему они тогда Финляндию не *********!

Это лишний раз доказывает искусственных характер этого повода для войны!
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03.03.2022 13:42 Відповісти
Работает генная память дедовоевателей о "Зимней войне".
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03.03.2022 16:48 Відповісти
Вот сейчас Эстонии, Латвии и Литве обидно стало!
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03.03.2022 18:33 Відповісти
Не ****..ют финов , потому что тормозят со втуплением в НАТО , их зовут , но они пока упираются .
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03.03.2022 22:51 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 13:43 Відповісти
Є і більш точні метафори. Росія має таке ж відношення до Русі, як каналізація до каналу.
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03.03.2022 13:54 Відповісти
Надо єто будет донести разарабам Age of Empires IV, а то у них у цилилизации Rus чудо света - Золотьіе Ворота, а флаг - московии.
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03.03.2022 14:29 Відповісти
Сам сделал. Фигня, конечно, но хоть что-то сделать.

https://www.change.org/p/relic-entertainment-age-of-empires-iv-restore-historic-truth-about-the-rus-civilization
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03.03.2022 19:22 Відповісти
московитсько_фашистські_окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 11-00 годин, 03.03.2022 року, близько 9000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.

Україна переможе !!!
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03.03.2022 14:43 Відповісти
Перемовини під гуркіт гармат, а колись було - когда говорят дипломати, пушки молчат.
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03.03.2022 13:44 Відповісти
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03.03.2022 13:48 Відповісти
АРТУ маскальську різати на лоскути !!!!
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03.03.2022 13:49 Відповісти
В даному випадку це авіація.
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03.03.2022 13:53 Відповісти
Цапських пілотів, ракетників, артилерістів на палю!
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03.03.2022 13:53 Відповісти
І про що з ними можна вести переговори?
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03.03.2022 13:54 Відповісти
нема слів с...ки...
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03.03.2022 13:54 Відповісти
твари ,за всё ответите
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03.03.2022 13:54 Відповісти
нет слов...
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03.03.2022 13:55 Відповісти
Артиллерию в плен не брать.
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03.03.2022 13:56 Відповісти
Пропоную назвати парашу або Параша або Московія. Ніякої Росії. Це перше. Друге: кацап - це від тюргского касаб - живодер. Так їх назвали після того, як військо Івана Грізного об тупило Казань. Пообіцяло не руйнувати місто і не знищувати містян. Місто здалось. Але московити вирізали усі абсолютно, нікого не пожаліли і спалили місто. Після цього їх стали звати касабами - живодерами.
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03.03.2022 13:56 Відповісти
Пида рассия или исторически на путухуе ё бань - моськов улус.
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03.03.2022 16:04 Відповісти
2.03.2022 08:49

из данных мониторингового портала banki.ru.
согласно данным мониторинга, в Москве, как и в обменниках других городов, закончилась валюта. Доллар есть далеко не везде, а там, где его до сих пор продают, курс достигает 150-180 рублей за доллар. Курс покупки при этом составляет около 100 рублей. То есть у населения доллары забирают по 100 рублей, а продают их уже по 180 рублей.
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Все вни, суки знають. І тішаться тому. Відсотків 90. Це зветься "грати вар'ята".
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03.03.2022 13:57 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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03.03.2022 13:58 Відповісти
Ага. А потім, не боячись, пішла собі. Я теж звернула увагу.
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03.03.2022 14:11 Відповісти
Це було очікуване-мацкалі зараз будуть вести перемовини"за мир"
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Русские оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Об этом сообщает Юрий Романенко со ссылкой на очевидцев. "По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по варшавке. Бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей", - пишет Романенко.
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03.03.2022 14:12 Відповісти
Сволочи! Пора по Белгороду ответку пускать!
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03.03.2022 14:13 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 14:15 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 14:16 Відповісти
ЭТО АГОНИЯ. УКРАИНА ПОБЕДИТ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Героям слава!
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03.03.2022 15:47 Відповісти
У Єрусалимі біля стіни плачу євреї моляться за Україну.
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03.03.2022 14:22 Відповісти
А чи не можна на ударні БПЛА вішати ракети повітря-повітря, або ПЗРК, щоб закрити дірки в нашій ППО? Бо Хйло ж не зупиниться, буде тільки нарощувати цей терор.
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03.03.2022 14:39 Відповісти
Ні
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03.03.2022 14:42 Відповісти
якщо у тих хто здається у полон нема боєкомплекту, розстрілювати без жалю
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03.03.2022 14:43 Відповісти
Самое высокоточное оружие этой чёртовой рашки это телевизор, поражает прямо в мозг!
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03.03.2022 15:00 Відповісти
Бомбили с самолёта.
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03.03.2022 15:10 Відповісти
Мразі кончені. Де бл. Сволота бойки шуфричі ковалєвські мураєви піховшики коли побачиво ляшка з вилами.
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03.03.2022 15:24 Відповісти
⚡️ Погибших российских военных будут вывозить в вагонах-рефрижераторах.

Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть можно вывезти 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии. Всего «Укрзалізниця» поставила вооруженным силам Украины 20 таких вагонов. Они уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки.
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03.03.2022 17:23 Відповісти
⚡️Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины против РФ 7 и 8 марта.

Команда специалистов уже отправилась в Украину для расследования возможных военных преступлений, сообщил прокурор.

Да уж, Валентина Матвиенко и Мария Захарова на 8 марта точно ждали чего-то другого…
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03.03.2022 17:40 Відповісти
❗️Экс-канцлеру ФРГ, другу Путина Шредеру пригрозили исключением из партии немецких социал-демократов в случае сохранения им деловых связей с Россией
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03.03.2022 17:55 Відповісти
Кремлёвских в Гааге даже слушать не станет. Мочите их без жалости. Слава Украине!
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03.03.2022 17:57 Відповісти
А если больше брать в плен, одевать обувать, кормить может они прекратят, ну увидят что мы типа добрые..... пля нет слов!
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03.03.2022 20:10 Відповісти
Висит рашиское РБК - Аннонимус наверное пришел в гости
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03.03.2022 20:34 Відповісти
просто нужно действовать хитрее та щвыдче, заманить усих мацкалей на окружную, а уж тут спецоотряды дивчин с успехом применят супротив них тайную бактериологическую зброю
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04.03.2022 11:30 Відповісти
Невозможно отправить ваше сообщение, поскольку оно содержит контент, который был отмечен пользователями Facebook как оскорбительный.бл. таке сьогодніцілий день . перепостити щось із цензора неможли во
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04.03.2022 18:55 Відповісти
 
 