Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!". ВIДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події
В Чернігові російські окупанти знову атакували житлові будинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ударів по житлових будинках зафіксувала камера реєстратора автомобіля.
Топ коментарі
+82 время
показати весь коментар03.03.2022 13:31
+61 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.03.2022 13:31
+36 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар03.03.2022 13:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тримаємо стрій! Слава Україні!
Крупнейший мыслитель первых десяти веков христианства святой Августин часто говорил:
"Человек начинается с чувства стыда".
Кацапня стыда отродясь не имела, значит, это не люди.
Соответственно этому их бесстыдству и моральному уродству к ним и следует относиться.
Вы тоже бред пишите. Максимальная мощность у рашки это 800кт, а теперь посчитай сколько таких даже на один Киев и окресности надо (Киев 830км*2, вместе с конгломерацией 1400км*2, считать радиус поражения от 20кт - 1 км.)
Если со школьной математикой ок, то выводы сделаешь быстро...
19 hrs ·
З Казахстану новина, що Росія виводить частину свого контингенту з Казахстану та Киргизстану для відправки в Україну. Це додатково до вже підключених білорусів.
Це означає тільки одне.
У Великої та Непереможної Росії, що Диктує Свою Залізну Волю Всьому Світу, має Нескінчений Людський Ресурс та Може Повторити, тупо закінчуються боєздатні підрозділи.
Остального у них много. Правда без экипажей. Могут насовать туда свежеотловленных срочников. Но это не армия, а мясо.
И попасть в цель размером с Харьков они таки смогут.
https://www.newsru.co.il/world/03mar2022/isi_141.html
но что нам делать с ракетами....
От Финляндии время долета ракет до Москвы такое же, как и от Украины!
Почему они тогда Финляндию не *********!
Это лишний раз доказывает искусственных характер этого повода для войны!
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
https://www.change.org/p/relic-entertainment-age-of-empires-iv-restore-historic-truth-about-the-rus-civilization
московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 11-00 годин, 03.03.2022 року, близько 9000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.
Україна переможе !!!
из данных мониторингового портала banki.ru.
согласно данным мониторинга, в Москве, как и в обменниках других городов, закончилась валюта. Доллар есть далеко не везде, а там, где его до сих пор продают, курс достигает 150-180 рублей за доллар. Курс покупки при этом составляет около 100 рублей. То есть у населения доллары забирают по 100 рублей, а продают их уже по 180 рублей.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть можно вывезти 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии. Всего «Укрзалізниця» поставила вооруженным силам Украины 20 таких вагонов. Они уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки.
Команда специалистов уже отправилась в Украину для расследования возможных военных преступлений, сообщил прокурор.
Да уж, Валентина Матвиенко и Мария Захарова на 8 марта точно ждали чего-то другого…