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Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович
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Втрати російської армії за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учора загинули орієнтовно 2,5 тис. (російських військових – ред.). Танків – 217 од., броньованих машин (БМП та БТР) – 900 од., артилерійських систем – 90 од., реактивних систем залпового вогню ("Ураган", "Град", "Смерч") – 42 од., засобів ППО – 11 од., літаків 30 од. (інформація уточнюється), вертольотів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки – 374 од., катерів – 2 од., цистерн з пальним 60 од., БПЛА – 3 од.", - повідомив Арестович.
Топ коментарі
+34 Первый Второй
показати весь коментар03.03.2022 13:56
+29 Слава нескажу
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+25 Юрий Кузьменко 0edf0b55
показати весь коментар03.03.2022 13:59
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Дзвінок:
- Альо, це пан Путін?
- Да, это я, а вы кто?
- я Петро з Прикарпаття, ми тут з кумом пиво пили, та й вирішили вам вОйну зголосити
- а сколько вас?
- та я, кум Микола, Мисько сусід, ще пару хлопаків..
- а вы знаете, какая у меня армия? 200 тысяч бойцов
- ОГО, треба нам подумати.
- ну вот и подумайте!
Знову дзвінок:
- Альо, це пан Путін?
- Да,
- то знову я, Петро. Ми тут з кумом подумали - не будемо вам вОйну зголошувати.
- что, испугались?!
- та бачте, пане Путін, у нас гори, каміння, землі мало, цвинтар в селі невеликий.... де ж ми вас усіх собак ховати будемо?
Слава Україні.
Часта звіту за добу.
Частина - за всю війну.
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Это уже вторая яхта, первой была яхта Алишера Усманова. И кажется, есть шанс, что персональную ********** накроют. Кстати. у него и яхта ихтамнетная. Жены нет, детей нет, яхты нет. Живет в шалаше в тайге с Шойгу.
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