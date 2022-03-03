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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2384) війна (6922) втрати (1256) Арестович Олексій (235)

Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати РФ за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 одиниць техніки, - Арестович

Втрати російської армії за добу 2 березня становили 2,5 тис. військових та майже 1700 од. техніки.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора загинули орієнтовно 2,5 тис. (російських військових – ред.). Танків – 217 од., броньованих машин (БМП та БТР) – 900 од., артилерійських систем – 90 од., реактивних систем залпового вогню ("Ураган", "Град", "Смерч") – 42 од., засобів ППО – 11 од., літаків 30 од. (інформація уточнюється), вертольотів – 31 од. (інформація уточнюється), автомобільної техніки – 374 од., катерів – 2 од., цистерн з пальним 60 од., БПЛА – 3 од.", - повідомив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

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Топ коментарі
+34
Все никак не успеваю спросить у кацапов, за что сдыхать приятнее: за яхту Сечина или за силиконовую жопу Кабаевой или какие еще предпочтения ?
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03.03.2022 13:56
+29
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів пиздять, я гребу, шо там на черзі у хуйла, половці?
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03.03.2022 14:08
+25
Жива сила за день, а все інше- вінігрет. Вони не встигають дебет з кредітом зводить. Але суть зрозуміла: Смерть кацапам!
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03.03.2022 13:59
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незрозуміло це за 1 день чи від початку?
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03.03.2022 13:56 Відповісти
Написано ж - за добу
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03.03.2022 13:58 Відповісти
Там цифры, которые были до этого дня.
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03.03.2022 14:00 Відповісти
Там щось не понятне... якщо 1700 техніки за день, то чому в загальних зведеннях менші цифри? Щодо жмурів, то все сходиться.
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03.03.2022 14:03 Відповісти
В загальних сводках просто вже втомилися рахувати після другого дня і там показують втрати рфян за перші 2 дні.Насправді ж втрати у них значно більші.Тільки за минулу добу вони втратили стільки техніки як каже Арестович.
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03.03.2022 14:09 Відповісти
Жива сила за день, а все інше- вінігрет. Вони не встигають дебет з кредітом зводить. Але суть зрозуміла: Смерть кацапам!
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03.03.2022 13:59 Відповісти
Ви знаєте, був такий анекдот ще з часів помаранчевої революції. Якби мені тоді хтось сказав, що це стане правдою - я не повірив би нізащо. Передаю його трохи відредагованим (там багато слів місцевого діалекту, не всі зрозуміють).
Дзвінок:
- Альо, це пан Путін?
- Да, это я, а вы кто?
- я Петро з Прикарпаття, ми тут з кумом пиво пили, та й вирішили вам вОйну зголосити
- а сколько вас?
- та я, кум Микола, Мисько сусід, ще пару хлопаків..
- а вы знаете, какая у меня армия? 200 тысяч бойцов
- ОГО, треба нам подумати.
- ну вот и подумайте!

Знову дзвінок:
- Альо, це пан Путін?
- Да,
- то знову я, Петро. Ми тут з кумом подумали - не будемо вам вОйну зголошувати.
- что, испугались?!
- та бачте, пане Путін, у нас гори, каміння, землі мало, цвинтар в селі невеликий.... де ж ми вас усіх собак ховати будемо?
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03.03.2022 14:20 Відповісти
особовий склад орків за добу. Техніка з початку.
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03.03.2022 14:23 Відповісти
це в головi люсi
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03.03.2022 14:26 Відповісти
Все никак не успеваю спросить у кацапов, за что сдыхать приятнее: за яхту Сечина или за силиконовую жопу Кабаевой или какие еще предпочтения ?
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03.03.2022 13:56 Відповісти
За вічну пайку в жидобільшовицькому раю.
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Не обманюймо себе: вони помирають через звірячу ненависть до нас, а яхти й жопи, то таке...
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03.03.2022 14:05 Відповісти
И + бурят с фамилией говнов
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03.03.2022 13:57 Відповісти
"Самая мощная армия в мире" Кацапы вам не стыдно? Вы що в Украине самовыпилиться решили?
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Такими темпами касапских баб будут таджики осенять.
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Осеменять.
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03.03.2022 14:07 Відповісти
Так их и так всю жизнь монголо-татарское иго драло. И в итоге появились такие чисто кровные русские как шойгу да и если в путлеровскую рожу вглядеться то тоже просматривают чисто русские в кавычках корни.
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03.03.2022 14:27 Відповісти
Понимаете, есть одна загвоздка. Баба вынашивает ребенка 9 месяцев. Проблема в том, что 9 баб одного ребенка за месяц не выносят. Так это не работает.
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03.03.2022 14:53 Відповісти
Таджики, індоєвропейці, москалі фіно-угри. Нарешті у москалів буде хоч якась частка індоєвропейської крові. Бо дуже їм хочеться в мишибраття.
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03.03.2022 15:01 Відповісти
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Класс! От души поржал.Продолжайте и далее так
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03.03.2022 14:14 Відповісти
А деякі москалики просто згоріли на роботі. В прямому сенсі цього слова.
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03.03.2022 15:08 Відповісти
Щось я цьому піздаболу взагалі не віру, він до війни брехав, а зараз тим більше.

Слава Україні.
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03.03.2022 14:06 Відповісти
Тут достатньо поглянути на поведінку кацапів. Я маю на увазі спроби ввести бульбашів і усілякі там казахи, чеченці, туркмени ітд. У них катастрофічні втрати. Скільки в неті фото та відео, у нас не настільки хороша пропаганда щоб усе це сфабрикувати.
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03.03.2022 14:16 Відповісти
Тре правильно писати новини для Московії : в наслідок гібридної перемоги за останню добу доблєсні війська РФ в кількості 2500 особзаглибилися в землю України аж на на 2 метри
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03.03.2022 14:08 Відповісти
Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я гребу, шо там на черзі у *****, половці?
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03.03.2022 14:08 Відповісти
Це дуже крутий коментар... Шедевр!!!! До сліз )))
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03.03.2022 14:12 Відповісти
Печенга - финский город Петсамо в Мурманской обл
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03.03.2022 14:14 Відповісти
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Если бы озвучивали реальные цифры , было бы лучше .
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03.03.2022 14:11 Відповісти
вы думаете, там ходят по полям счетоводы и все считают? это все тоже бюрократия, берите цифры на утро, они тоже неплохие и отсылайте на россию, если есть куда
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03.03.2022 14:16 Відповісти
Ні , отсилати мені нема кому . Але в 1700 одиниць техніки за добу я повірити не можу , це не реально .
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03.03.2022 14:20 Відповісти
Те що Україна тримається вже сім діб проти оркі, то вже чудо. Так шо 1700 за добу можливо і не зовсім коректна цифра, але кращої нема.
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03.03.2022 14:25 Відповісти
Це просто технічна помилка . Мабудь це з початку вторгнення . А доповідачам треба бути уважніше і думати , що озвучують .
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03.03.2022 14:33 Відповісти
А як ти порахуєш тих що кацапи встигають забирать?
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03.03.2022 14:30 Відповісти
Не маю уявлення . Може вони звіти присилають ?
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03.03.2022 14:35 Відповісти
2500 - за вчера, всё остальное - с начала, 1700 тоже сначала суммарно
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03.03.2022 14:12 Відповісти
Не плохой улов
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03.03.2022 14:12 Відповісти
для передачи сведений о перемещении противника работает официальный чат-бот СБУ: https://t.me/stop_russian_war_bot
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03.03.2022 14:12 Відповісти
Схоже сплутав та звалив у одну купу:
Часта звіту за добу.
Частина - за всю війну.
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03.03.2022 14:14 Відповісти
🙏🇺🇦

Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.

Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!

Москалі, йдіть геть з України-Русі !!

🇺🇦🙏
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03.03.2022 14:15 Відповісти
Власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Об этом в твиттере сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер.
Это уже вторая яхта, первой была яхта Алишера Усманова. И кажется, есть шанс, что персональную ********** накроют. Кстати. у него и яхта ихтамнетная. Жены нет, детей нет, яхты нет. Живет в шалаше в тайге с Шойгу.
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03.03.2022 14:19 Відповісти
лучше придерживаться правды, чем горланить
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03.03.2022 14:21 Відповісти
У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські «Гради» розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ. СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.
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03.03.2022 14:24 Відповісти
может кто-то может поширити цю инфу
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03.03.2022 14:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Во заливает

©
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03.03.2022 14:27 Відповісти
Не знаю кого як, а мене цікавить лише кількість дохлих кацапів.
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03.03.2022 15:10 Відповісти
 
 