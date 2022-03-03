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Створено сайт з інформацією щодо вбитих і полонених солдатів РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Створено сайт з інформацією щодо вбитих і полонених солдатів РФ

Створено сайт з метою поширення інформації щодо вбитих і полонених солдатів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви маєте друзів/родичів у Росії, будь ласка поширюйте їм цей ресурс https://russoldat.info/ Сайт створено з метою поширення інфи щодо вбитих і полонених солдат РФ, щоб матері, родичі мали змогу повернути своїх близьких додому і передавали далі. На рассєї їм це не покажуть", - закликали творці сайту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром: "Якби вас ЗСУ оточило, то вас би просто жахнули". ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
Панове, їм нічого не дійде. Це тупе стадо.
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03.03.2022 14:32
+5
В тих охфіцерів ні совісті ні честі. Так що можуть стріляти.
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03.03.2022 14:49
+2
Они не верят, толку ноль... валите рубль.
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03.03.2022 14:32
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Розповсюджуйте.

https://youtu.be/keUDjXfPFRk
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03.03.2022 14:31 Відповісти
Рус зольдат))
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03.03.2022 14:31 Відповісти
Панове, їм нічого не дійде. Це тупе стадо.
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03.03.2022 14:32 Відповісти
У російському селі Поповка, яке межує з Сумською областю, ворог розгорнув "Гради". Ймовірно, росіяни задля провокації будуть обстріляти самих себе.
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03.03.2022 14:32 Відповісти
Я ж казала, що Воронежу треба готуватись.
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03.03.2022 14:41 Відповісти
Думаєш кадрові офіцери підуть на таке? Одна річь "мірних хахлов мачіть" інша справа вже своїх. Максимум в поле постріляють.
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03.03.2022 14:36 Відповісти
В тих охфіцерів ні совісті ні честі. Так що можуть стріляти.
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03.03.2022 14:49 Відповісти
Та нехай.Насрать на їх.Менше на наших попаде.
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03.03.2022 14:48 Відповісти
Они не верят, толку ноль... валите рубль.
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03.03.2022 14:32 Відповісти
нех их возвращать до конца войны!!!они завтра придут снова...
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03.03.2022 14:37 Відповісти
***** ви би краще для наших військових щось зробили
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03.03.2022 15:17 Відповісти
Я не понимаю, это фэйк или чья-то дурацкая шутка - отдавать пленных? С какой целью, чтоб они обратно вернулись убивать? А как же, давайте отдадим руссомамочкам их несмышленышей. Ну подумаешь, заигралось дите, постреляло немножко укропов, разве ж за это наказывают?
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03.03.2022 15:48 Відповісти
Господи хай вони всі здохнуть разом із матерями нахер сукі
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04.03.2022 10:26 Відповісти
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04.03.2022 11:37 Відповісти
 
 