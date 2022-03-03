Створено сайт з інформацією щодо вбитих і полонених солдатів РФ

Створено сайт з метою поширення інформації щодо вбитих і полонених солдатів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви маєте друзів/родичів у Росії, будь ласка поширюйте їм цей ресурс https://russoldat.info/ Сайт створено з метою поширення інфи щодо вбитих і полонених солдат РФ, щоб матері, родичі мали змогу повернути своїх близьких додому і передавали далі. На рассєї їм це не покажуть", - закликали творці сайту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мисливці з тероборони взяли в полон взвод зв'язку російського розвідбату на чолі з командиром: "Якби вас ЗСУ оточило, то вас би просто жахнули". ВIДЕО