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Створено сайт з інформацією щодо вбитих і полонених солдатів РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Створено сайт з метою поширення інформації щодо вбитих і полонених солдатів РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ви маєте друзів/родичів у Росії, будь ласка поширюйте їм цей ресурс https://russoldat.info/ Сайт створено з метою поширення інфи щодо вбитих і полонених солдат РФ, щоб матері, родичі мали змогу повернути своїх близьких додому і передавали далі. На рассєї їм це не покажуть", - закликали творці сайту.
Топ коментарі
+6 Ігор Кочик
показати весь коментар03.03.2022 14:32
+5 Чертяка Вредная
показати весь коментар03.03.2022 14:49
+2 Sergey Yatcenuk
показати весь коментар03.03.2022 14:32
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https://youtu.be/keUDjXfPFRk