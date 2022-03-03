Представники вищого політичного керівництва РФ у паніці вивозять рідних до Грузії, Ізраїлю та ОАЕ, - розвідка
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За даними української розвідки, більшість представників російської еліти наразі займаються евакуацією своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та ОАЕ.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.
"У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.
При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, висловлюється думка, що президент РФ наразі "з’їхав з глузду та його стан не адекватний".
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Московский Бобрик блть, яка влучна назва
От що я вам скажу, грузини!!!
Грузія в даний момент не відносить до Європейської сім'ї і їй не місце в Євросоюзі в даний момент! Європейська сім'я ввела санкції, а Грузія відмовилась та ще й надає прихисток російським фашистам в той час як Європейська сім'я надає зброю, прихисток українським сім'ям. Грузія заблокувала навіть виїзд добровольцям щоб вони не змогли допомогти захищати Україну в той час як Україна в 2008 році зі шкіри лізла! Грузини, Вам потрібно обрати проєвропейську владу, а не терпіти поставленого Путіним олігарха перш ніж намагатись потрапити до Європейської сім'ї!!!