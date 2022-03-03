Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до колег із парламентів країн ЄС ухвалити рішення щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спеціальною процедурою.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Надіслав звернення до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС з проханням про ухвалення необхідних рішень щодо надання Україні невідкладного членства у ЄС за спеціальною процедурою", - написав Стефанчук.
За його словами, Україна заплатила величезну ціну за європейський вибір і безпеку Європи.
"Найкращою підтримкою для народу України в ці критичні для нас часи було б визнання наших європейських прагнень. Прошу колег-спікерів держав-членів ЄС продемонструвати єдність із народом України в умовах війни Росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу. Закликаю до солідарності з Україною та підтримки її членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.
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НАТО - на основі військової взаємодопомоги.
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Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
Залучайте Порошенка, він спец.