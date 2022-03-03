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Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до колег із парламентів країн ЄС ухвалити рішення щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спеціальною процедурою.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Надіслав звернення до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС з проханням про ухвалення необхідних рішень щодо надання Україні невідкладного членства у ЄС за спеціальною процедурою", - написав Стефанчук.

За його словами, Україна заплатила величезну ціну за європейський вибір і безпеку Європи.

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"Найкращою підтримкою для народу України в ці критичні для нас часи було б визнання наших європейських прагнень. Прошу колег-спікерів держав-членів ЄС продемонструвати єдність із народом України в умовах війни Росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу. Закликаю до солідарності з Україною та підтримки її членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Путин пришел к гадалке и спрашивает: Что будет со мной в ближайшем будущем ?
Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
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03.03.2022 15:03
+3
Думаю, что им с нашей коррупцией проще было бы бороться если бы мы оказались в ЄС.
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03.03.2022 15:28
+2
ЄС та НАТО це два різних союзи.
ЄС - побудований на основі цінності та комфорту життя,
НАТО - на основі військової взаємодопомоги.
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03.03.2022 15:06
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Я всеми своими пятью кинцивкамы за. Но я не понимаю как технически сейчас это поможет нам в военном смысле. Это же не НАТО.
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03.03.2022 15:02 Відповісти
ЄС та НАТО це два різних союзи.
ЄС - побудований на основі цінності та комфорту життя,
НАТО - на основі військової взаємодопомоги.
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03.03.2022 15:06 Відповісти
это задел на будущее, чтоб европейцы не начали потом крутить носом и рассказывать про "страшнючую ко-ко-ко-рупцию, которая хуже чем война" (передаю привет "альбиносу")
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03.03.2022 15:20 Відповісти
Думаю, что им с нашей коррупцией проще было бы бороться если бы мы оказались в ЄС.
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03.03.2022 15:28 Відповісти
❗️Важно. Информация от СБУ: В российском селе Поповка которое граничит с Краснопольским районом Сумской области рашистские «Грады» развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ. СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.
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03.03.2022 15:02 Відповісти
Zachem, vot kakoi smisl etomu? Hochet rusnja lupitj po svoim, pustj lupit - im po ljubomu uzhe ne verjat, a vi skazhite ne vi i vam poverit. Vsio - ne vazhno chto tam rusnja hochet, ne vazhno chto oni govorjat - eto vsio uzhe ne vazhno.
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03.03.2022 15:41 Відповісти
Для тих, хто хоче допомогти нищити сайти окупантів, агресора, особливо для тих, хто за кордоном.
Тримайте ці два сайти відкритими.

https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
https://ban-dera.com/

Сторінка посилає купу безглуздих мілких запитів на новинні сайти РФ, сервіси, і коли запитів мільйони, сервери перестають їх обробляти.
Можна натиснути F12 щоб переконатись у тому, які запити робляться.

Якщо з ПК на "Ви", проігноруйте повідомлення.
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03.03.2022 15:03 Відповісти
Мабуть краще це робити з включеним ВПН.
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03.03.2022 15:47 Відповісти
Путин пришел к гадалке и спрашивает: Что будет со мной в ближайшем будущем ?
Гадалка отвечает: Вы едете в сияющем, черном лимузине. Вдоль дороги стоят люди смеются, машут цветами, радуются.
Путин: А я что, улыбаюсь и махаю в ответ ?
Гадалка: Нет, гроб то закрытый.
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03.03.2022 15:03 Відповісти
Стефанчук має хоч якесь поняття, що таке дипломатія? Буде результат, тоді оголошуйте. А то вам знову поплескають і пошлють, як корабель.

Залучайте Порошенка, він спец.
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03.03.2022 15:09 Відповісти
Давай, Стефанчук, Лупай сю скалу!
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03.03.2022 15:27 Відповісти
він тільки за столом, з великою ложкою, вміє лупати. В ЄС можна вступити тільки із законодавством, яке відповідає їх нормам права, а не провалювати протягом року конкурси на голову антикорупційних органів
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03.03.2022 15:34 Відповісти
Zachem delatj to, chto v perjod jasno chto ot principov ne otkazhetsia, vot zachem, chtob potom skazatj chto vas ne prinimajet v Es, nu tak eto proraseiskim skotam na ruku.
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03.03.2022 15:39 Відповісти
 
 