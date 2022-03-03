УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54695 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
29953 125
війна (6922) провокація (291) Росія (26587) Геращенко Антон (579)

Росіяни готують провокацію: розгорнули "Гради" на кордоні в бік РФ, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни готують провокацію: розгорнули "Гради" на кордоні в бік РФ, - Геращенко

Росія розгорнула розташовані на своїй території "Гради" на схід. Вона може готувати обстріл своєї території, щоб потім звинуватити в ньому Україну.

Про це пише з посиланням на джерела в СБУ радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ", - повідомив він.

Геращенко зазначив, що Служба безпеки просить максимально поширити це повідомлення, щоб зірвати провокацію.

Також читайте: Фахівці створили відео з фальшивим Путіним, аби попередити українців про провокації

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+82
та пусть хуярят по своим, всем уже похуй....
показати весь коментар
03.03.2022 15:04
+60
Это для внутренего потребителя. Хотят военное положение ввести и мобилизовать биомусор
показати весь коментар
03.03.2022 15:04
+53
Що, будут бомбить Воронеж ?
показати весь коментар
03.03.2022 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кто нибудь еще верит слезам раскаяния пленных о том,что им жалко разбомбленных ими украинских городов вместе с мирными жителями?
показати весь коментар
03.03.2022 15:36 Відповісти
А тепер просто уявіть, яким треба бути коньчєним уйобіщєм, щоб розвернути "Гради" на своїх же громадян і в'їбати без жодних докорів сумління. А дехто дивується, що вони не шкодують наших дітей.Та їм на власних земляків пооохууууй. Немає у світі більш гидотнішого створіння, ніж кацап. Саме створіння, не людини.
показати весь коментар
03.03.2022 15:38 Відповісти
Хай ****...
Касаби не виходять на протести масово .Раби
..
показати весь коментар
03.03.2022 15:40 Відповісти
дыбилы ***
показати весь коментар
03.03.2022 15:41 Відповісти
Да пусть херачат по своим коленопреклоненным - может до тямы придут. Нам уже по- барабану. Это компасы у них еще советские, как и линейки
показати весь коментар
03.03.2022 15:50 Відповісти
Нужно давать ответ , а не провокации. Пусть себя еще обстреляют, но когда бомбят города Украины думать о том провокация или нет это уже унизительно.
показати весь коментар
03.03.2022 15:50 Відповісти
Вони просто вже втратили відчуття простору.
показати весь коментар
03.03.2022 15:51 Відповісти
Думаю, Україні було би бажано врятувати цивільне населення прикордонних районів РФ шляхом негайного знищення вказаних градів разом зі злочинцями, які їх обслуговують.
показати весь коментар
03.03.2022 15:51 Відповісти
Эх *****... одноклассник мой еще 20 лет назад когда мы школьниками были говорил от кацапов ничего хорошего не ждать... а я прозрел лишь в 2014. Вот как важно правильное воспитание...
показати весь коментар
03.03.2022 15:56 Відповісти
Ну і шо?Хто ще боїться тих провокацій?Війна повним ходом вже
показати весь коментар
03.03.2022 15:56 Відповісти
Нужна же причина ввести военное положение .
показати весь коментар
03.03.2022 16:00 Відповісти
как то мало градов на фото
показати весь коментар
03.03.2022 16:05 Відповісти
Та й піхій. Можна навіть іще досипати, щоб мало не здалося.
показати весь коментар
03.03.2022 16:16 Відповісти
Антоха, Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ, НА КОГО РОЗРАХОВАНА ТАКА ДУЖЕ ЗАМИСЛУВАТА "ПРОВОКАЦІЯ"? НА ЗАСРАНУ МОКШУ? ТАК ПУТЄН І ТАК МОЖЕ ОГОЛОСИТИ МОБІЛІЗАЦІЮ, І БЕЗ ЦІЄЇ "ПРОВОКАЦІЇ". Антоха, поясни, в чому глибинний сенс твоєї статті?
показати весь коментар
03.03.2022 16:26 Відповісти
Шо там еще провоцировать? Оно уже больное на всю голову
показати весь коментар
03.03.2022 16:27 Відповісти
по воронєжу? ну, так молодці; на медальки від України заробляють!
агов, антоша геращенко, прокинься нарешті! які тепер вже провокації?! тут вже усім все ясно!
показати весь коментар
03.03.2022 16:39 Відповісти
Da nam uzhe *****, nexay ******* !!!! A lu4she srazu po kremlyu !!!
показати весь коментар
03.03.2022 17:15 Відповісти
Нам это уже ***** с 24 .02.
показати весь коментар
03.03.2022 18:23 Відповісти
100%
показати весь коментар
03.03.2022 21:42 Відповісти
Оце так-так!!!Бажано по кремлю і по бункеру!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 18:58 Відповісти
Підтримайте їх ,Хлопці!!!!Дуже правильно: спасуть свою батьківщину від безчестя і позору!
показати весь коментар
03.03.2022 19:01 Відповісти
И смысл в этой провокации? Война и так идёт
показати весь коментар
03.03.2022 21:14 Відповісти
на росии у них войны нет, идет "спецоперация". Что бы объявить мобилизацию и полноценную войну Путлеру нужен повод что бы озвучить его своим баранам.
показати весь коментар
03.03.2022 21:38 Відповісти
Нехай "клепають", але 7 днів і до Уралу!!!)
показати весь коментар
03.03.2022 21:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 