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Росіяни готують провокацію: розгорнули "Гради" на кордоні в бік РФ, - Геращенко
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Росія розгорнула розташовані на своїй території "Гради" на схід. Вона може готувати обстріл своєї території, щоб потім звинуватити в ньому Україну.
Про це пише з посиланням на джерела в СБУ радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ", - повідомив він.
Геращенко зазначив, що Служба безпеки просить максимально поширити це повідомлення, щоб зірвати провокацію.
Топ коментарі
+82 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар03.03.2022 15:04
+60 Alex Dev d4763325
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+53 Ivan Pupkin b2770a7a
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Касаби не виходять на протести масово .Раби
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агов, антоша геращенко, прокинься нарешті! які тепер вже провокації?! тут вже усім все ясно!