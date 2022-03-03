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Російська ракета влучає в житловий район в центрі Харкова. ВIДЕО моменту вибуху
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Мешканець Харкова зафіксував влучання російської ракети в житловий район в центрі міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки окупантів опублікований в соцмережах.
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Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.03.2022 15:36
+25 Ormr Smolandus
показати весь коментар03.03.2022 15:36
+19 Kirill Mironenko
показати весь коментар03.03.2022 15:37
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Будь ласка, зачекайте...
харьковчане после победы имеют право недельку по-бомбить на выбор любой город рашки
Так выглядит рашизм.
Эта погань безосновательно нас так называют, то почему мы должны стесняться так их называть, тем более они есть такими.
Але... Я знаю стільки своїх знайомих, які й досі вважають що у всьому винні американці і НАТО. Стільки "консерв"!!! Після війни у нас буде дуже багато роботи по зачистці оцієї сволоти.