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Російська ракета влучає в житловий район в центрі Харкова. ВIДЕО моменту вибуху

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мешканець Харкова зафіксував влучання російської ракети в житловий район в центрі міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки окупантів опублікований в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!". ВIДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Кто там еще хочет сказать, что пленных росеян не нужно казнить в прямом эфире?
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03.03.2022 15:36
+25
********* нелюді ***!!! (((( Щоб ви всі здохли, падли!!!
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03.03.2022 15:36
+19
****** суки. Ракетчики и их семьи, равно как и летчики должны ответить за это.
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03.03.2022 15:37
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Та скільки вже можна бомбити міста!
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03.03.2022 15:35 Відповісти
Це чорти у вигляді людини
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03.03.2022 15:39 Відповісти
********* нелюді ***!!! (((( Щоб ви всі здохли, падли!!!
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03.03.2022 15:36 Відповісти
Кто там еще хочет сказать, что пленных росеян не нужно казнить в прямом эфире?
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03.03.2022 15:36 Відповісти
прокацяпська вата виє на сайтах мера Ізмаїла ,що треба здаватися ,бо вони хочуть миру.
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03.03.2022 15:36 Відповісти
треба записувати їх прізвища
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03.03.2022 15:38 Відповісти
та що там записувати, як їх призвища та місце знаходження відкрито ,ніхто не реагує, їзмаїльскому СБУ вони не цікаві.
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03.03.2022 15:41 Відповісти
треба порадитись з тими хто на луганщині Струка перевиховав
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03.03.2022 15:47 Відповісти
у нас везде такое гнилое сбу ,где нет бабла, там ими не интересно...
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03.03.2022 15:55 Відповісти
Виродки. Діти Сатани.
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03.03.2022 15:37 Відповісти
Чувак с железными яйцами
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03.03.2022 15:37 Відповісти
Глупо стоять возле окна когда гудит сирена и знаешь, что сейчас прилетит. Если не убьет, то посечет осколками и смерть будет напрасной
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03.03.2022 15:42 Відповісти
Тут не угадаешь когда и где рванет. Сирены часто воют или просто так или уже в *свинячий голос* после авиаудара.
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03.03.2022 15:48 Відповісти
да чаще всего сирена после атаки
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03.03.2022 17:13 Відповісти
****** суки. Ракетчики и их семьи, равно как и летчики должны ответить за это.
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03.03.2022 15:37 Відповісти
Московские неонацисты обнаглели.
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03.03.2022 15:37 Відповісти
А хіба в нас нема ракет, що до Москвабаду до летять?
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03.03.2022 15:38 Відповісти
нема
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03.03.2022 16:17 Відповісти
А кажуть ще за якусь провокацію.Це крилата ракета калібр.
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03.03.2022 15:38 Відповісти
да понятно почему так бомбят именно Харьков - это за песню Путин ***** !
харьковчане после победы имеют право недельку по-бомбить на выбор любой город рашки
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03.03.2022 17:16 Відповісти
Мы уже выбрали, взрываем кремль, эрмитаж, петродворец, собор василия блаженного, храм христа спасителя, екатерининский дворец, третьяковскую галарею, зимний дворец. А еще обяжем их построить большую психбольницу на месте кремля. А лукашенко и ***** лично лопатами заставим перекопать красную площадь и посадить там картошку. И только потом повесить их.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
Оперный театр.

Так выглядит рашизм.
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03.03.2022 15:39 Відповісти
Ну що немає бажаючих лайкнути це відео як корисну інформацію? Коли стріляли у натовп людей "розумники" покидали лайки цьму відео,бо мовляв це відео їм сподобалося як корисна інформація.І я була в шоці ,що адмін ціх "інформаторів" підтримав.
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03.03.2022 15:40 Відповісти
Ну нациські виродки ви підлі трусливі шакали вбиваєте мирних жителів ,дітей ,будь проклятий "русский мир " і вся наволоч яка його підтримує.
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03.03.2022 15:41 Відповісти
Запад обязан лучше обеспечить нас средствами ПВО. Мы не только себя защищаем, но и их.
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03.03.2022 15:42 Відповісти
Удивляет отсутствие нашей ответки. Не по домам кацапов. Хотя бы по военным скоплениям на кацапской територии, нефтескладам и тп. Что бы хоть чуть чуть бы прочуствовали.
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03.03.2022 15:42 Відповісти
Зеленский все средства для ответки (ракетной программы) закатал в асфальт.
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03.03.2022 17:11 Відповісти
да харьковчане так же как и херсонцы или мариупольцы - расплачиваются за свой выбор на голосовании
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03.03.2022 17:18 Відповісти
просто ви не ті, неправильні сайти відвідуєте. Або просто тут паскудите. Ми б'ємо цю наволоч і на їхній території - усі "недопалки" та "раптові" пожежі - справа рук наших ДРГ.
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29.06.2022 22:40 Відповісти
Зустріти б потвору, котра натискала на кнопку "пуск" цієї ракети.... Мабуть живцем зробив би з нього фарш, тупим ножем....
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03.03.2022 15:43 Відповісти
УСІ ХТО ПРИЙШОВ В УКРАЇНУ ВБИВАТИ ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ...
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03.03.2022 15:43 Відповісти
Наши журналисты и комментаторы должны почаще называть эту московскую погань фашистами, неонацистами, нацистами и т.п. Это важно для идеологической проработки.

Эта погань безосновательно нас так называют, то почему мы должны стесняться так их называть, тем более они есть такими.
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03.03.2022 15:49 Відповісти
Да и политикам следует так их называть.
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03.03.2022 15:51 Відповісти
Ні. Це класичні рускіє. Кацапи (різники). Іх треба ідентифікувати так як вони самі себе позиціонують. РУССКІЄ. Цим все сказано. А то потім почнуть ето нє ми, ето всьо боєвие буряти путіна, а путін ***** а ми не прі дєлах...
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03.03.2022 16:20 Відповісти
Те що ви пропонуєте є більш складним. Слова, які мною наведені це більш відомі в світі слова, і вони незрівнянно більш дієві для пропаганди в наш час.
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03.03.2022 16:26 Відповісти
Спитайте їх чи несуть вони нацизм та фашизм? Відмовляться. Вони рускіє і несуть саме "рускій мір". То ж і вся відповідальнісмть на рускіх - тобто кожен росіянин винен.
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03.03.2022 16:36 Відповісти
Хоча й те що ви пропонуєте, як додаток, теж добре.
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Я не знаю на что ***** рассчитывает и как он хочет поставить в Харькове проросийскую власть. Кто за кацапоидов еще будет голосовать? Для етого нужно весь народ Харькова в лагеря посадить а выборы провести чисто фиктивно как на Лугандоне.
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03.03.2022 15:51 Відповісти
Пуйло проведе фейкові вибори та намалює, що 82% за Януковича.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Ми дуже довго вважали їх братами, сестрами, вірили їх солодким речам-обіцянкам... Сподіваюсь тепер полуде спаде з очей.
Але... Я знаю стільки своїх знайомих, які й досі вважають що у всьому винні американці і НАТО. Стільки "консерв"!!! Після війни у нас буде дуже багато роботи по зачистці оцієї сволоти.
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03.03.2022 16:00 Відповісти
судить фашистов
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03.03.2022 16:15 Відповісти
Відео підтверджує, що не можна вірити сльозам та соплям полонених! Всі вони знали куди йдуть!
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03.03.2022 16:30 Відповісти
москалі - це кацапи; кацаб / кацаб - різун, жорстокий вбивця - так з давнини їх і називали в усьому довколишньому світі. Ми - люди, а москалі - кацапи. Їх треба знищувати, як тарганів.
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03.03.2022 16:32 Відповісти
НАЦИСТЬІ КРЕМЛЕВСКИЕ, ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ.
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03.03.2022 17:18 Відповісти
Unless the Russkies taste their own medicine, they won't stop. It's time to let them taste it.
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16.07.2022 01:30 Відповісти
 
 