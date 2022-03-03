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Українські військові збили ворожий літак над Білгород-Дністровським: пілот встиг катапультуватися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові збили ворожий літак над Білгород-Дністровським: пілот встиг катапультуватися

Українські військові збили ворожий російський літак над Білгород-Дністровським, пілот встиг катапультуватися, але його вже розшукують.

Про це міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Термінова інформація зі збитого літака вистрибнув парашутист! Усі хто бачив, повідомте інформацію на колцентр!
04849 3-33-33, Моб. 0673330623", - написав Граждан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО

Він також закликав місцевих жителів не панікувати "Небо чисте! Без паніки! У разі небезпеки буде включено сирени", - зазначив міський голова Білгород-Дністровського.
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Топ коментарі
+49
валите падло на месте
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03.03.2022 15:40
+28
Не страшно погибнуть от снаряда или пули - страшно если не завалишь хотя бы одного русского фашиста
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03.03.2022 15:44
+25
Ищите с собаками.
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03.03.2022 15:41
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валите падло на месте
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03.03.2022 15:40 Відповісти
Застрелиться, 100%
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03.03.2022 15:41 Відповісти
ще й два рази у голову. нащо він так
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03.03.2022 15:52 Відповісти
Если в лимане не утонет
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03.03.2022 17:26 Відповісти
Ломаченко п№зди його
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03.03.2022 15:44 Відповісти
Ломаченко, кстати не только боксер, но и охотник
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03.03.2022 16:38 Відповісти
пусть Ломаченко его изобьет по печени кулаками - это же его родные места
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03.03.2022 17:33 Відповісти
Ищите с собаками.
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03.03.2022 15:41 Відповісти
Перекройте пути отхода в ПМР.
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03.03.2022 15:42 Відповісти
думаю что местные его быстро найдут
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03.03.2022 15:44 Відповісти
Від Акермана пішки до пемеерії, шо до неба рачки!
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03.03.2022 16:03 Відповісти
вовки сьедят?
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03.03.2022 17:34 Відповісти
охотники, ловите его!
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03.03.2022 15:42 Відповісти
i na video ubeite - vvi ne vojenije, vam ne obezateljno sobljudatj zakoni voini. Na sevodnja ruskij plenij govorit - mama, s mnoi vsio v porjadke, u nih tut asfaljt, kormit, mojet , ja nevernus domoi, tut luchshe.
Vi chto dumaite oni budet protiv, da hren tam. a otoshlite video gde gorlo rezhite im (hotj eto i postonovochnoje) i mamki azh golopom poskochjat do *********** a ne tak kak teperj - mama, ti zvoni tam, no ne ochenj, a to tebe fsb budet zaderzhivatj.
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03.03.2022 15:46 Відповісти
pomnite kak ruskije usiralis kogda ih sbivali v Siriji, a znaite pochemu, a imenno potomu, chto ih ne umivali, ne kormili i mamakam, zjonam nedavali zvonitj
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03.03.2022 15:49 Відповісти
ВАУ уже ищет его
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03.03.2022 15:42 Відповісти
бийте цих кацапських стерв"ятників! помстіться за загтблих українських дітей
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03.03.2022 15:42 Відповісти
Eto ochenj horoshaja vestj, davai jeshcho. Da tak chtob rusnja obsiralas poluchiv komandu saditsa v letak.
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03.03.2022 15:43 Відповісти
Га месте тварь вешать
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03.03.2022 15:43 Відповісти
На палю суку
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03.03.2022 15:43 Відповісти
К приезду СБУ-шников он должен быть переодет в платье Мальвины, разговаривать тоненьким голоском и пользоваться прокладками
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03.03.2022 15:44 Відповісти
режьте его по кускам медленно
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03.03.2022 15:44 Відповісти
Не страшно погибнуть от снаряда или пули - страшно если не завалишь хотя бы одного русского фашиста
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03.03.2022 15:44 Відповісти
У кацапских летчиков должны руки и ноги дрожать мешая прицеливаться от мысли что если их собьют то в плен они не попадут а смерть их будет ужасная.
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03.03.2022 15:45 Відповісти
кацапаукладчик....
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03.03.2022 15:51 Відповісти
при посадке сначала бутылку подставить, а уж апосля ... !!!
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03.03.2022 15:45 Відповісти
ответку послать можно?
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03.03.2022 15:46 Відповісти
⚡️Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный сообщает, что мобилизированных в "ЛДНР" планируют использовать в качестве пушечного мяса во время штурма Киева и Одессы.
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03.03.2022 15:46 Відповісти
Ну, и прекрасно. Они же хотели дойти до Киева. Мечта сбылась.
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03.03.2022 15:53 Відповісти
Дошел до Киева - выплыл под Одессой
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03.03.2022 16:00 Відповісти
Зачем под Одессой. Пусть в Сочи плывет.
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Этих просто косить. Без малейшей возможности плена. Основная вина за происходящее на представителях этих маладых риспублик.
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03.03.2022 16:04 Відповісти
каким идиотом надо быть что бы не уехать с лугандона за все это время - хоть куда нибудь = в ращку или под Украину
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03.03.2022 17:37 Відповісти
⚡️Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке. Источник: Sputnik Грузия
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03.03.2022 15:47 Відповісти
но добровольцев в Украину не пускают,или я отстал от новостей
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03.03.2022 16:00 Відповісти
Нет , не отстал.
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03.03.2022 16:10 Відповісти
После телолодвижений Грузии по отношению к нашей беде Грузия может идти только *****.
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03.03.2022 16:05 Відповісти
хотят на чужом горбу в рай вьехать
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03.03.2022 17:38 Відповісти
День літакопадів. Прямо - св'ято!
Слава Україні!
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03.03.2022 15:48 Відповісти
поймать гниду ,допросить как надо ,растрелять!!!
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03.03.2022 15:48 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 15:49 Відповісти
Вдалого полювання на цапську потвору!
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03.03.2022 15:52 Відповісти
зараз Ломаченко його спіймає
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03.03.2022 15:52 Відповісти
Надеюсь что его расстреляли еще в воздухе.
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03.03.2022 15:52 Відповісти
А бо мисливці . Требо на його сафарі зробити .
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03.03.2022 16:14 Відповісти
Показово стратити цього підора перед іншими полоненими кацапами, щоб у майбутньому їхні нащадки при слові "українець" в штани срались.
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03.03.2022 15:54 Відповісти
А потім будут казати , що українці розтрілюють полоненних .

Ні ... требо це робити без без свідкив й виборково .
Пілот літака - це військовий злодій в наших обставинах !
Гвинтокрила - це полоненний , бо діє в основному проти армії . Україна це Європа .
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03.03.2022 16:18 Відповісти
Показово для кацапів. Я не писав, що це треба знімати на камеру і тиражувати на увесь світ. І за великим рахунком це не військові, це терористи. Вони перестали буди солдатами, коли почали розстрілювати беззбройних цивільних і бомбити дитсадки, лікарні, роддоми і т.д.. Вони порушили будь-які норми ведення війни.
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03.03.2022 16:26 Відповісти
Ви не розумієте , який зараз рівень криміналистики на заході .
По відео , яке запише той же свідок-полоненний , й росповість , що бачив ростріл пілота вони з великою ступеню верогідності можуть аналізувати , чи він бреше , чи дійсно бачив таке .
А ось вбити під час спроби коїти супротив -- це війскови дії . Або , сам застрелився ...
Ось Ви думает ,що той пілот сам застрелився , якого збили під Харковом ?Можливо й сам , але верогіно , що хтось дав по бошка з місцевий , а потім застрелив з його пістоля . Зараз у прокуратури нема часу вести справи по гибелі якогось смиття . Тут масові військові злочини фіксують й документуют .
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03.03.2022 17:37 Відповісти
"Ворожий російський" - це як "масло масляне"....)
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03.03.2022 15:55 Відповісти
в плен не брать он знал что бомбит города
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03.03.2022 16:04 Відповісти
Пілотів живими не брати, вони ******** міста з мирними жителями!!!
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03.03.2022 16:08 Відповісти
не дайте падлу втекти
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Не понятно что... может кусок самолета упал на Затоку

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03.03.2022 16:44 Відповісти
 
 