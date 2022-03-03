Українські військові збили ворожий літак над Білгород-Дністровським: пілот встиг катапультуватися
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Українські військові збили ворожий російський літак над Білгород-Дністровським, пілот встиг катапультуватися, але його вже розшукують.
Про це міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Термінова інформація зі збитого літака вистрибнув парашутист! Усі хто бачив, повідомте інформацію на колцентр!
04849 3-33-33, Моб. 0673330623", - написав Граждан.
Він також закликав місцевих жителів не панікувати "Небо чисте! Без паніки! У разі небезпеки буде включено сирени", - зазначив міський голова Білгород-Дністровського.
Топ коментарі
+49 дмитро ищенко
показати весь коментар03.03.2022 15:40
+28 Виктор Дийнега
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+25 Харьков Сумской
показати весь коментар03.03.2022 15:41
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Vi chto dumaite oni budet protiv, da hren tam. a otoshlite video gde gorlo rezhite im (hotj eto i postonovochnoje) i mamki azh golopom poskochjat do *********** a ne tak kak teperj - mama, ti zvoni tam, no ne ochenj, a to tebe fsb budet zaderzhivatj.
Слава Україні!
Ні ... требо це робити без без свідкив й виборково .
Пілот літака - це військовий злодій в наших обставинах !
Гвинтокрила - це полоненний , бо діє в основному проти армії . Україна це Європа .
По відео , яке запише той же свідок-полоненний , й росповість , що бачив ростріл пілота вони з великою ступеню верогідності можуть аналізувати , чи він бреше , чи дійсно бачив таке .
А ось вбити під час спроби коїти супротив -- це війскови дії . Або , сам застрелився ...
Ось Ви думает ,що той пілот сам застрелився , якого збили під Харковом ?Можливо й сам , але верогіно , що хтось дав по бошка з місцевий , а потім застрелив з його пістоля . Зараз у прокуратури нема часу вести справи по гибелі якогось смиття . Тут масові військові злочини фіксують й документуют .