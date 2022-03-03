Українські військові збили ворожий літак над Білгород-Дністровським: пілот встиг катапультуватися

Українські військові збили ворожий російський літак над Білгород-Дністровським, пілот встиг катапультуватися, але його вже розшукують.

Про це міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Термінова інформація зі збитого літака вистрибнув парашутист! Усі хто бачив, повідомте інформацію на колцентр!

04849 3-33-33, Моб. 0673330623", - написав Граждан.

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Він також закликав місцевих жителів не панікувати "Небо чисте! Без паніки! У разі небезпеки буде включено сирени", - зазначив міський голова Білгород-Дністровського.