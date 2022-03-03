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Окупанти "мобілізували" мешканців окупованого Донбасу, щоб кинути на штурм Києва та Одеси, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти

"Мобілізованих" цивільних мешканців окупованого Донбаса збираються використати в якості "гарматного м’яса" при штурмі Києва та захопленні Одеси.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти формують підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", - написав він.

Дивіться: На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС. ВІДЕО+ФОТО

Залужний зазначив, що це - воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Ну ось й добре - менше буде роботи, коли будемо звільняти Лугандон...))
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03.03.2022 15:59
+39
К Одессе их еще нужно постараться доставить их живыми.
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03.03.2022 15:59
+37
Ну и ***** им всем будет. А шо делать.
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03.03.2022 16:00
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К Одессе их еще нужно постараться доставить их живыми.
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03.03.2022 15:59 Відповісти
да они быстрей разбежаться чем тараканы
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03.03.2022 15:59 Відповісти
на кацапии заградотряды никто не отменял
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03.03.2022 16:00 Відповісти
це ж яким треба бути лобуром, щоб кидати лугандонську потороч на штурм київських передмість, у останні 8 років заселених злими переселенцями звідти...
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Ну ось й добре - менше буде роботи, коли будемо звільняти Лугандон...))
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03.03.2022 15:59 Відповісти
Ну и ***** им всем будет. А шо делать.
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03.03.2022 16:00 Відповісти
После того как "взяли" Лондон так возьмут и Одессу
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03.03.2022 16:00 Відповісти
ЗАКИДАТИ М'ЯСОМ-ЦЕ ЗАВЖДИ БУЛА ТАКТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ...БАБИ ІЩЬО НАРАЖАЮТ...
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03.03.2022 16:00 Відповісти
Десь прочитала: нарожают, но уже от китайцев)))
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Це ж яким треба бути голодним китайцем.
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03.03.2022 16:23 Відповісти
пусть сдаются в плен, взрослые же люди...
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03.03.2022 16:00 Відповісти
Згоден. Можна частями.
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03.03.2022 16:23 Відповісти
Ну вы ж видели какие там вояки, эти ублюдки уже учителей школ мобилизовали. Вот она вяликая, няпобедимая.
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03.03.2022 16:01 Відповісти
какая разница кем они работают, они вам еще не то расскажут еще и всплакнут. Уничтожать без сожаления
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03.03.2022 16:03 Відповісти
То есть проблема предателей лугандонов решится сама собой и СБУ не придется думать, что делать с предателями после освобождения Донбасса и Крыма. Отлично!
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03.03.2022 16:01 Відповісти
говорили же что не нужно было 8 лет ублажать этих предателей, не отвечать на обстрелы с их стороны, сооружать кпп со всеми удобствами, лечить, учить и т.д. Они предатели были и остались
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03.03.2022 16:01 Відповісти
Українцям , я так розумію , зброю роздавати ніхто так і не збираєьтся .
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Так несуть же. З лугандонії. Чи ви дійсно вважаєте, що те бидло буде воювати?
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03.03.2022 16:03 Відповісти
а ти звідки знаєш,шо не роздають?
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03.03.2022 16:27 Відповісти
Роздають зброю перевіреним та навченим. Їх сотні тисяч, достатньо, щоб хребта вбивцям *********** переламати.
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03.03.2022 16:36 Відповісти
О, зрадники самі попруть. До Одеси не доїдуть, але по дорозі будуть вити "расія, памагі".
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03.03.2022 16:02 Відповісти
по непредсказуемой подводной траектории
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03.03.2022 16:06 Відповісти
Нехай винесуть зброю для ЗСУ, тільки обережно!
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Ми зустрінемо їх не хлібом-сіллю, а смерттю.
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Этот проклятый мост должен быть взорван, иначе подвоз мяса не закончиться, скоро с Чукотки повезут
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03.03.2022 16:03 Відповісти
Думаю тут необхідний конрудар на Донецьк і заарештувати чи розстріляти тих виродків главарів терористів лднр.
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03.03.2022 16:03 Відповісти
До танков цепляли Кровати , а до кораблей Плоты с Березок.
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03.03.2022 16:03 Відповісти
ну если эти сухожилия уже бросают в мясорубку, то всё остальное ********* уже мелется.
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03.03.2022 16:04 Відповісти
так они же думают, что рашистский оккупант взял Львов и нужно просто зачистить от кровожадных биндеривцев )))))
потом будут говорить, что их везли на учения )))
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03.03.2022 16:04 Відповісти
Одним словом еліта
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03.03.2022 16:05 Відповісти
Всєм хаваться! Іліта прьоть.
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03.03.2022 16:06 Відповісти
***** решил помочь нам в вопросе с ватой?
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03.03.2022 16:06 Відповісти
Чому б ні? Росію ж він почав активно демілітаризувати....
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Вы уверены что там только вата? Мобилизуют наверно всех подряд.
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03.03.2022 17:10 Відповісти
Коли чую про обдроченців з лугандонії, завжди чомусь згадується гра Діабло-ІІ. Там, коли вб"ш зомбі, він деякий час булькає і розливає навколо себе зелену отруту.
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Они хотят что-бы были ликвидированы боеспособные сепары? Да с радостью, пускай бегут - чем меньше ваты, тем спокойнее.
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Смею заверить, Одесситы не будут ждать 2мая что бы жечь вату.
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03.03.2022 16:11 Відповісти
Уже в Донецке--Меняю 4 ком кв на собачью будку на Алтае
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03.03.2022 16:16 Відповісти
Они конечно в рот возьмут а не Одессу но над мирными они поиздеваются
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03.03.2022 16:19 Відповісти
надо бомбить крымский мост
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03.03.2022 16:21 Відповісти
ОЦИХ АЛКАШІВ І НАРІКІВ? ВИ СЕРЬЙОЗНО? НЕ СМІШІТЬ МІЙ АКС!
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03.03.2022 16:22 Відповісти
А що таке?Мя,со з кацапїї не хоче воювати?
Тепер підуть зрадники України в расход,тут досі волав Антісвін ,що він нас усіх переможе, ось тепер йому шанс піти на добриво.
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03.03.2022 16:23 Відповісти
Ага. Тільки цей оральний збочинець десь пропав. І явно не в атаку зараз йде.
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03.03.2022 16:25 Відповісти
Він, сарако, не те що пішов би, а впріприжку поскакав би. От тільки халепа трапилась: пляшка застрягла... відомо де.
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03.03.2022 21:47 Відповісти
кількість тих,хто довіряє своє життя кацапам ,ЗМЕНШИТЬСЯ...
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03.03.2022 16:38 Відповісти
KOMY BI NAPISAT IZ VOENNIH CHTO BI POPROSIT CHTO BI DOYNBASSOVTSEV NE OSTAVLYALI V ZHIVIH. A TO BERUT IH V PLEN, ESHE I KORMYAT. ONI TOLKO PONIMAUT AVTOMATOM V ZYBI> GNIDI>POZHALYSTA BEREGITE SEBYA. I NE TRATTE VREMYA NA NIH, NE BERITE IH V PLEN.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
стріляти на місці інакшого виходу немає
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03.03.2022 17:02 Відповісти
План бункерного ***********

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03.03.2022 17:10 Відповісти
Так ціх терористів і тримали для цієї диверсії.Нічого дивного.Головне аби ми усвідомили що це гірше ніж кацап.Бо це зрадникі.
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03.03.2022 17:34 Відповісти
По-справжньому воювати - це не те ж саме що кацапів зустрічати з хлібом-сілью.
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03.03.2022 18:11 Відповісти
Це дуже страшно.
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03.03.2022 18:23 Відповісти
Путін хоче щоб як його чорти приволочуть в пекло то його піддані-******* там вже його чекали і славу тричі прокричали.
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03.03.2022 18:37 Відповісти
лучшие силы кацапов уже уничтожены.
теперь собирают сброд.
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03.03.2022 18:53 Відповісти
 
 