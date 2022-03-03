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Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом переказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити невибіркові обстріли українських міст.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська варварська тактика війни полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільного населення, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст. Покажіть світу, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - зазначив Кулеба.

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Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст 01


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Топ коментарі
+24
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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03.03.2022 16:11
+23
Макрон заявил, что если ***** будет продолжать быковать, то у Франции тоже есть ядерные ракеты. И добавил - нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
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03.03.2022 16:11
+17
А у них тактика освобождения одна: Сравнять все с землей, но повесить свою ссаную тряпку.
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03.03.2022 16:11
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Макрон заявил, что если ***** будет продолжать быковать, то у Франции тоже есть ядерные ракеты. И добавил - нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
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03.03.2022 16:11 Відповісти
А у них тактика освобождения одна: Сравнять все с землей, но повесить свою ссаную тряпку.
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03.03.2022 16:11 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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03.03.2022 16:11 Відповісти
Нажаль всі обстріли російсько-терористичних військ насправді є вибірковими. Вони цілять саме в мирних людей , то є руська доблесть і смєкалка
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03.03.2022 16:13 Відповісти
⚡️Кулеба ответил Лаврову: В Украине горят не факелы, а российские танки

Министр иностранных дел Украины в комментарии УП обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о якобы государственной охране "факельного шествия нацистов" в Украине.

"Вы бросили в мясорубку российских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки. Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей. Он остается в сердце Украины, городе Киев, защищает государство бок о бок с украинскими воинами и обычными гражданами. Именно Россия, а не Украина, прибегает к преступным практикам нацизма и будет нести за это ответственность" - заявил глава МИД.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
ага, на півшишечки...

«Потешные войска» Путина воюют ради картинки для начальства.

Российские военные просили впустить их в Энергодар ненадолго, только чтобы сделать фотографии на фоне Запорожской АЭС. После этого пообещали сразу уйти. Им якобы нужен был отчет для руководства, передает "Главред".

"Российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - сообщил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
Надо было ответить, что могут входить, но сначала пусть сложат орудие, станут на колени и запишут признательное видео, для киевского начальства. А там могут сфоткаться возле памятника.
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03.03.2022 16:19 Відповісти
вот это уже по-одесски
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03.03.2022 16:25 Відповісти
Тупая лошадь будет стоять на своем. Только висилица закроет его поганый вонючий рот.
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03.03.2022 16:14 Відповісти
Дивна ситуація... Просять конячку передати божевільному...
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03.03.2022 16:14 Відповісти
Дипломатія, інакше ніяк.
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03.03.2022 16:24 Відповісти
Це всерівно, що просити мого кота не драти диван. Кожен раз ***** отримує, і все по-новому...
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03.03.2022 16:24 Відповісти
День когда его судить сцуку будут станет одним из лучших в жизни
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03.03.2022 16:15 Відповісти
А день, коли стратять, можна зробити національним святом
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03.03.2022 16:16 Відповісти
⚡️УЕФА также ввела санкции в отношении Беларуси.

Ассоциация обязала все белорусские футбольные клубы проводить домашние матчи на нейтральных стадионах. При этом зрителям будет запрещено присутствовать на матчах.
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03.03.2022 16:15 Відповісти
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03.03.2022 16:15 Відповісти
Скажіть своєму начальнику, щоб він пошел *****...
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03.03.2022 16:16 Відповісти
РАШИСТЫ- ФАШИСТЫ - ГИТЛЕРОВЦЫ - ПУТИНЦЫ
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03.03.2022 16:19 Відповісти
когда будете давать ответ по их территории. перенесите страдания на их территорию
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Ми не звірина
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03.03.2022 17:30 Відповісти
Дивлячись на ці звірства та слухаючи цинічну брехню русофашистів, виникає відчуття що скоро будем ліцезреть їх набіги з криками "курка, млеко, яйки"
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03.03.2022 16:33 Відповісти
а вибіркові можна? Так розуміти?
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03.03.2022 16:48 Відповісти
у мене таке ж відразу виникло запитання
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Не скажеть, ему своя голова дороже, думаю укрополитикам уже давно пора перестать обращатся русне, это бесполезно
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03.03.2022 17:11 Відповісти
Всі перемовини з цапами зупинити та більш не вести.Зараз головне вбивати цапів по всій Україні.
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03.03.2022 17:51 Відповісти
 
 