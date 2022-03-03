Кулеба - Лаврову: Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом переказати президенту Росії Володимиру Путіну припинити невибіркові обстріли українських міст.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська варварська тактика війни полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільного населення, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив невибіркові обстріли українських міст. Покажіть світу, що Росія серйозно ставиться до переговорів", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+24 Lvbnhj
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+23 Максім ХОЙ 07fb0949
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Министр иностранных дел Украины в комментарии УП обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о якобы государственной охране "факельного шествия нацистов" в Украине.
"Вы бросили в мясорубку российских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки. Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей. Он остается в сердце Украины, городе Киев, защищает государство бок о бок с украинскими воинами и обычными гражданами. Именно Россия, а не Украина, прибегает к преступным практикам нацизма и будет нести за это ответственность" - заявил глава МИД.
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"Российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - сообщил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
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