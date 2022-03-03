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Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох травмованих.

Про це повідомила Чернігівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих", - йдеться у повідомленні.

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Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА 01
Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА 02
Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА 03
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Kavkaz Center@newkc14

В "Комитет солдатских матерей" поступило более 20 звонков от матерей из Дагестана и Чечни, чьи сыновья служат в марионеточных формированиях. Связи с ними нет. Матери опасаются что их детей могли отправить в Украину. Ранее сообщалось что морги Беларуси забиты трупами кадырвоцев
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03.03.2022 16:18 Відповісти
УСІ ОЦІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Дондон ТВ. Кадыров рассказывает что в Украине "у наших нетт даже царапины", "они не звонят родным потому что нет связи" (из морга не позвонишь - КЦ). Но одному дозвониться удалось и как раз кстати. Он "подтверждает" что "потерь нет" и что они "спасаются украинских женщин и детей
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Какая ложь.
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Так вяликая армия только с мирным населением и може бороться.
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03.03.2022 16:22 Відповісти
Викладаєшь десь мордорському пабліку пост або комент, приблизно такий:

"Русские витязи, уничтожают укропскую армию"

І підсовуєш їм телеграм канал з відео мертвих російських солдат.
Перші декілька хвилин прилітає куча лайків, поки не розібрались.
Через 5 хвилил, до них доходить що до чого і відкриваються ворота в пекло.
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03.03.2022 16:45 Відповісти
 
 