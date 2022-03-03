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Авіація РФ атакувала дві школи та приватні будинки у Чернігові: 9 загиблих та 4 травмованих, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Російська авіація атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки, попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та чотирьох травмованих.
Про це повідомила Чернігівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих", - йдеться у повідомленні.
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Дондон ТВ. Кадыров рассказывает что в Украине "у наших нетт даже царапины", "они не звонят родным потому что нет связи" (из морга не позвонишь - КЦ). Но одному дозвониться удалось и как раз кстати. Он "подтверждает" что "потерь нет" и что они "спасаются украинских женщин и детей
"Русские витязи, уничтожают укропскую армию"
І підсовуєш їм телеграм канал з відео мертвих російських солдат.
Перші декілька хвилин прилітає куча лайків, поки не розібрались.
Через 5 хвилил, до них доходить що до чого і відкриваються ворота в пекло.