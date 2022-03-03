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Бої біля Бучі тривають 4 години поспіль. Зайшли кадирівці, ЗСУ їх витісняють, - мер Федорук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На підступах до Бучі, розташованої під Києвом, тривають бої, йдуть вуличні бої у самому місті.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук в об’єднаному ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Буча – українське місто. Тривають бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, тривають вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити. Бої тривають між Бучею і Ворзелем. І зі сторони Гостомеля. Але ЗСУ, ТРО працюють, взаємодіють", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль".

"Зайшли кадирівці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу", – сказав міський голова.

Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності.

"Такої евакуації громадян, як ми спостерігали в перші дні, немає. Тому що це небезпечно для громадян", – уточнив він.

"Громадяни в бомбосховищах, паніки немає. Місто кероване, контрольоване. Тримаємося", – додав мер.

Цю ж інформацію Анатолій Федорук повідомив Суспільному.

"ЗСУ чинять гідний опір і виштовхують фактично ворога за межі міста у відкрите поле для того, щоб там їх знищити. На разі бої тривають між Бучою і Ворзелем біля найвищого стяга у нашому регіоні, але український прапор майорить. Бої тривають в районі Буча-Ворзель і зі сторони Гостомеля. ЗСУ, місцева самооборона працюють, взаємодіють. Бої тривають фактично 4 години поспіль, не вщухають. Віддалений мікрорайон також під обстрілами. Зайшли кадирівці, ЗСУ їх витісняють в сторону Ворзеля і за Бучу", — розповів мер.
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Топ коментарі
+51
В плен не брать этих тварей. И не хоронить. Они должны сгнить
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03.03.2022 16:34
+39
Удобрение никак не поймет что оно удобрение. Ну нет мозгов.
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03.03.2022 16:34
+29
Овцейоби! Здохніть!
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03.03.2022 16:35
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Удобрение никак не поймет что оно удобрение. Ну нет мозгов.
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Ребят будет возможность сделайте фото кадыркиных нужно очень ....
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03.03.2022 16:37 Відповісти
дійсно,фотки зашкварених САМЕ КАДИРиЦІВ -найкращий аргумент в інформаційній війні...
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03.03.2022 16:40 Відповісти
Фотку как их в свиных шкурах закапывают. Черножепым понравится.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
В морге Мозыря закончились места.
Трупы сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию.

«Сейчас, чтобы не было утечки информации, больницу охраняет милиция и КГБ. Медики ничего не рассказывают - с них взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на санитарных ПАЗ и грузили на российские поезда. После того, как кто-то снял видео об этом и оно пошло гулять по интернету, начали тела грузить ночью, чтобы не привлекать внимания», - передаёт «Радыё Свабода». https://t.me/charter97_org/64689
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03.03.2022 16:54 Відповісти
Энергодар обстреливают!
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03.03.2022 16:34 Відповісти
В плен не брать этих тварей. И не хоронить. Они должны сгнить
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03.03.2022 16:34 Відповісти
В скотомогильниках.
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03.03.2022 16:45 Відповісти
це ж яким треба бути лобуром, щоб кидати кадирву на штурм київських передмість, у останні 8 років заселених злими переселенцями з Криму й Донбасу...
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03.03.2022 16:55 Відповісти
Овцейоби! Здохніть!
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03.03.2022 16:35 Відповісти
Будем брити
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03.03.2022 16:35 Відповісти
брить и резать
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03.03.2022 16:38 Відповісти
В Мелітополі москалі роздають гуманітарку і напевно що на камеру.Там в місто просто взяли,а все тому,що в людей ніякої зброї немає.В Києві всім охочим роздавали зброю,більше такого ніде немає.
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03.03.2022 16:35 Відповісти
І у Києві багатьом охочим не дісталося.
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Звісно не дісталася.Бо її недостатньо.От в Мелітополі люди на мітингах,а якби мали автомати,то значно би покрошили москалів.Велика помилка української влади з 2014 року року,що люди зброї не мають.
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03.03.2022 16:42 Відповісти
У Сумах та ж муйня. Раніше, коли дізнався від знайомого, що для ТРОшників роздають зброю, пішов записуватись, а там сказали, що все уже роздано. Не калаші, а якісь гарячі пиріжки.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
Мелітополь "ватне місто" .Було.. Влада залишилась з передвоєнних часів..

звідси страх перед народом. Озброєним народом.
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03.03.2022 16:42 Відповісти
Павло Дудра В інших містах так само.
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03.03.2022 16:43 Відповісти
В Бердянске не то что не раздали но и всю вывезли за день до захода орков
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03.03.2022 16:47 Відповісти
местные власти сдали эти города
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03.03.2022 17:26 Відповісти
Дырявые мало получили? Нужно было показать как ихние трупы свиньи едят
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03.03.2022 16:35 Відповісти
московитсько_фашистські_окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
московитсько_фашистські_окупанти, хай йдуть до пекла.
Станом на 11-00 годин, 03.03.2022 року, близько 9000 московитсько_фашистських_окупантів, вже в пеклі.

Україна переможе !!!
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Тримайтеся, рiдненькi!!!! Слава ЗСУ!
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03.03.2022 16:41 Відповісти
Боже бережи ВСУ. Сатана забери російських фашистів.
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03.03.2022 16:43 Відповісти
всех неславянской внешности в плен не брать,а то в фейсбуке уже выкладывают ролики как за рассейское гражданство набирают узбеков и таджиков воевать
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03.03.2022 16:43 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 16:43 Відповісти
Кадыровцы вроде западнее расположены, цензор хватить их рекламировать, это банда гнусных предателей, они абсолютно небоеспособны
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03.03.2022 16:46 Відповісти
калдыровцы сейчас мародерят частный сектор - бедные люди
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03.03.2022 18:20 Відповісти
Професіонали організували вироблення безкоштовної соціальної реклами. Просять розповсюдити:
https://www.youtube.com/watch?v=L7m5yIv35HU
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03.03.2022 16:46 Відповісти
Ну і що це за перемовини, як вони луплять без зупину.
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03.03.2022 16:46 Відповісти
Всіх кадировців закопувати в свинних шкурах з куском сала в є...альнику. І мертвих також.
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03.03.2022 16:47 Відповісти
Они не мусульмане, им *****
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03.03.2022 16:49 Відповісти
Значить, хрестити в мусульман і закопувати. (про свинні шкури не забуваємо).
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03.03.2022 16:49 Відповісти
Не знаю куди писати і чи варто взагалі. Ватниця з Гостомель обмовилась, що бачила, як чоловік із дитячою коляскою посеред лісу передав пакет із чимось тварюкам.
Нормальні чоловіки не гуляють після обстрілів із малюком.
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03.03.2022 16:50 Відповісти
В таких випадках пишіть Бутусову напряму,це головний редактор цього сайту,він передасть куди потрібно,чи на раду форумчан ,адмінам,вони передадуть Бутусову.
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03.03.2022 16:59 Відповісти
Кадировцов в плен не берите.
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03.03.2022 16:50 Відповісти
Бороніть Енергодар.Там почалося щось фігове.
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03.03.2022 16:51 Відповісти
" Росія все ще не сформувала ударні угропування . "
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03.03.2022 16:56 Відповісти
оружия мало
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03.03.2022 17:03 Відповісти
Його закатали в асфальт .
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03.03.2022 17:06 Відповісти
Могли хоча б спростити придбання зброї ; за ці роки стояла б у кожному кутку ((
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03.03.2022 17:15 Відповісти
Все йде по плану, беруть, які мають навики, проходять підготовку, формують команди. Ми ж не кацапи, які можуть кидати непідготовлених на м'ясо і позаду загрядотради.
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Не треба віддавати російських вбивць-полонених їх сібірським мамам. Вони мають постати перед міжнародним трибуналом. Україна цього вимагає і кожного покидька ми хочемо бачити на лаві підсудних.

Про це на власній сторінці у Facebook пише народний депутат України Ірина Геращенко

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що всім членам російського керівництва або офіцерам, які виконують злочинні накази, загрожує трибунал та вирок.
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03.03.2022 16:56 Відповісти
Все емоції - міжнародні трибунали виконавців не судять ((
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03.03.2022 17:16 Відповісти
у нас свой будет трибунал но отпускать к мамкам убийц - это реально глупо
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03.03.2022 18:22 Відповісти
Так витісняємо чи чинимо опір?
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03.03.2022 16:57 Відповісти
Путин их менять не будет.
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03.03.2022 16:58 Відповісти
так ,при любому розкладі ,ті хто задіян у злочинні путлера будуть знищені,йому свідки не потрібні.
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03.03.2022 17:01 Відповісти
відріжте одному ослойобу голову заживо!
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03.03.2022 17:02 Відповісти
в том направлении стоит многокилометровая колонна, почему ее до сих пор не разнесли с воздуха???
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03.03.2022 17:02 Відповісти
Того що вас не запиталися ! Навіщо писати дурню , я розумію що болить ,але нафіга .........
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03.03.2022 17:18 Відповісти
Писали що кадирівців ліквідували
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03.03.2022 17:19 Відповісти
их несколько груп недобитки остались
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03.03.2022 18:23 Відповісти
кадыровцев не берите в плен, всех нах.. врасход, они то знали зечем пришлн твари
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03.03.2022 17:48 Відповісти
 
 