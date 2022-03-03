Бої біля Бучі тривають 4 години поспіль. Зайшли кадирівці, ЗСУ їх витісняють, - мер Федорук

На підступах до Бучі, розташованої під Києвом, тривають бої, йдуть вуличні бої у самому місті.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук в об’єднаному ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Буча – українське місто. Тривають бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, тривають вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити. Бої тривають між Бучею і Ворзелем. І зі сторони Гостомеля. Але ЗСУ, ТРО працюють, взаємодіють", - розповів він.

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Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль".

"Зайшли кадирівці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу", – сказав міський голова.

Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності.

"Такої евакуації громадян, як ми спостерігали в перші дні, немає. Тому що це небезпечно для громадян", – уточнив він.

"Громадяни в бомбосховищах, паніки немає. Місто кероване, контрольоване. Тримаємося", – додав мер.

Цю ж інформацію Анатолій Федорук повідомив Суспільному.

"ЗСУ чинять гідний опір і виштовхують фактично ворога за межі міста у відкрите поле для того, щоб там їх знищити. На разі бої тривають між Бучою і Ворзелем біля найвищого стяга у нашому регіоні, але український прапор майорить. Бої тривають в районі Буча-Ворзель і зі сторони Гостомеля. ЗСУ, місцева самооборона працюють, взаємодіють. Бої тривають фактично 4 години поспіль, не вщухають. Віддалений мікрорайон також під обстрілами. Зайшли кадирівці, ЗСУ їх витісняють в сторону Ворзеля і за Бучу", — розповів мер.